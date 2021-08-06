網民票選6大顯瘦波鞋視覺增高　3款NIKE波鞋上榜穿衣配搭不顯粗腿

波鞋穿搭｜NIKE、ADIDAS、CONVERSE等都先後推出新品波鞋，不過，粗腿女生選錯鞋款會秒變「象腿」，想顯瘦可選擇鞋底厚，且鞋口低的波鞋，露出幼細腳踝位置，有網購平台公布網民票選的6款顯瘦波鞋，揀啱適合自己的波鞋，再看波鞋穿搭貼士。



粗腿女生應該選哪款波鞋能不顯「象腿」？（choisaaaa@IG）

網民票選6大顯瘦波鞋



哪款波鞋顯瘦？對於腿粗的女生來說，波鞋追求舒適之外，顯瘦也重要。台灣網購平台nines進行調查，由網民票選出6大顯瘦波鞋，包含NIKE熱賣波鞋「AIR MAX FF 720」、CONVERSE 「Star Lugged」系列等都上榜。

顯瘦波鞋都有共同之處，就是加厚鞋底，拉長雙腿比例，不顯粗壯小腿，是矮小女生視覺顯高的恩物，且搭配裙裝褲裝，輕易穿出休閒運動風。

台灣網購平台nines進行網上調查票選出人氣顯瘦波鞋。（ninestalk@YouTube）

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運動品牌包括NIKE、ADIDAS、CONVERSE、PUMA、SKECHERS 紛紛推出新品波鞋，顯瘦設計如厚鞋底、低鞋口、高筒低筒皆有，且有多種少女風顏色可選，如粉紫色、芥末黃色、焦糖色、水藍色等，夢幻漸層色讓人眼前一亮！《01女生精》選各大運動品牌的新品波鞋，讓大家輕鬆找到心頭好。

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同場加映：白色鞋容易泛黃被弄髒？有方法可簡易去除小白鞋污漬，未必一定要購買專用的白鞋清潔劑，只要利用4項家中必定會有的小工具一樣可以幫到手，最重要更是按照鞋履材質而選擇清潔方法，例如是把白醋混合清水浸泡再輕力在污漬位置重點擦洗即可，切忌過份用力摩擦而令鞋履變形受損。

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同場加映：夏天就是穿涼鞋的季節，今年運動風涼鞋更是大行其道，其中Chloé涼鞋成為超人氣單品，運動品牌NIKE涼鞋、餅乾鞋涼鞋也成為流行新趨勢！不同款式涼鞋包含增高、氣墊、綁帶等設計，再搭配繽紛指彩，散發青春活力氣息，VOGUE精選出24款熱賣時尚涼鞋。

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