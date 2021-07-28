鈴木保奈美54歲離婚真活出赤名莉香　勇敢去愛主動分手灑脱離開

與結婚23年的丈夫分道揚鑣之後，她又開始了和赤名莉香一樣的灑脱生活。



鈴木保奈美離婚了。 7月16日，她與石橋貴明共同發布了一則聲明。兩人說，孩子們都已經長大，現在的撫養任務到此告一段落，以此契機決定分手。

離婚是有預兆的。今年年初她就以個人名義買下一套3億元豪宅。這種情況，很大的可能就是為自己搬出來住做鋪墊。而原先她在丈夫的事務所之下工作，在2020年7月份她創立了自己的事務所，公司代表是她的姐姐，董事是她的媽媽。由此可見，保奈美離婚並非一時衝動。從住所到事業，大小事情她全部想得很清楚，而且執行力很強。

鈴木保奈美在《東京愛情故事》中出演的女主赤名莉香，成為了90年代人們心目中的白月光。而這30年間，生活中的她也多少受到了赤名莉香的影響。

鈴木保奈美不但保養得宜，而且在穿搭上亦非常時尚，即使已54歲亦風韻猶存。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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54歲離婚，開始新生活

許多人喜歡鈴木保奈美是因為赤名莉香。畢竟，那是用一抹微笑就俘獲了全亞洲的女孩。1991年，赤名莉香和永尾完治譜寫的《東京愛情故事》，掀起了90年代的日劇黃金潮。一經富士電視台播出後，平均收視高達22.9%。最終話播出的那天晚上，更是引發了全民追劇。白領們下班後都立刻直奔回家，焦急等着莉香和完治愛情故事的結局。那一集，也創下了當時電視劇單集收視率紀錄。

90年代的日本，泡沫經濟還未破滅。年輕人揮金如土，身邊充斥着金錢、豪車、時髦生活，但他們內心深處最渴望的，是與這些物質都無關的純愛。這時候赤名莉香出現了。

她並非典型的「大和撫子」式的日本女性，身體裏溢滿了奔放、灑脱、前衛，而臉上又永遠掛着甜美的微笑，對愛人忠心不二。怪不得追完劇的人都說，「如果你在東京街頭看到莉香，請告訴她，我愛她。」女主演鈴木保奈美，自此被貼上了「赤名莉香」這張標籤。

日本著名導演秋元康曾評價她「親切，自然之外，還具有些許高貴氣質」。與這個角色共生的30年裏，你可以說是赤名莉香成就了鈴木保奈美，或者，鈴木保奈美塑造了赤名莉香。

當年風靡整個亞洲的《東京愛情故事》劇照，鈴木保奈美將赤名莉香一角演得維俏維妙。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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和莉香一樣，成為獨立女性

其實現實生活中的鈴木保奈美和莉香很像。莉香在劇中獨立果敢，認準的事情就要立刻做，愛上的人就會專心愛。鈴木保奈美的執着，則表現在她的演藝生涯之中。演完《東京愛情故事》之後，她便開始不斷嘗試新角色。

如果說92年的《在愛的名義下》裏面，女主角貴子還殘留着莉香的影子，那94年的《愛沒有明天》就是保奈美突破角色的關鍵轉折點。在這部日劇中，她變成一個留短髮，穿破皮夾克，嘴裏叼香煙的陪酒女瑪麗亞。坐上男主的車，問了句「你有煙嗎」，隨後便推開對方的手自己點燃香煙。這一幕彷彿預示了正如全劇之中瑪麗亞的形象：製造悲劇又獨自承擔悲劇。

乖乖女的形象消失了，「莉香」變得邋遢、乖戾甚至變態。當時許多電視觀眾看到心目中的女神「墮落」，還寫信給電視台抗議。可鈴木保奈美沒有就此停住，她繼續堅持拓寬戲路，並且取得了不錯的成績。憑藉1995年的《戀人啊》和1998年的《新聞女郎》，她斬獲了兩屆日劇學院賞的最佳女主角。

鈴木保奈美早年演出過的劇集，造就她登上日劇最佳女主角的寶座。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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也是1998年，她結婚了，之後漸漸隱退。但鈴木保奈美向來不是安於現狀的人，2011年突然傳出回歸演藝圈的消息。她陸續出演了《江～公主們的戰國》、《傀儡之城》、《家族遊戲》、《Legal High》等電視劇，水花不算太大。

最廣受矚目的作品是《金裝律師》。年過半百的鈴木保奈美和織田裕二時隔27年再度相逢，只是這一次，兩人成了律師事務所的上下級。許多人是為了「東愛CP」才追劇的，可反倒被鈴木保奈美飾演的幸村所長圈了粉——眼角長滿魚尾紋裏也掛着淡定從容，這正是當代社會的理想的職場OL。

今年鈴木保奈美也參演了不少作品。在賀歲電影《唐人街探案3》中，她飾演了檢查官、法官姐妹，電影雖然口碑不理想，但是大家都記住了她氣場十足的樣子。

鈴木保奈美今年在《金裝律師》及《唐人街探案3》的演技深受觀眾讚賞。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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和莉香一樣，勇敢去愛

像《東京愛情故事》裏面描摹新時代女性那樣，鈴木保奈美把工作當成了自己的主心骨。而在感情上，她比莉香還要颯。拍完《東愛》以後傳出來了她的幾次戀情，但都沒有下文。真正一錘定音的戀情發生在1998年。喜劇演員石橋貴明和鈴木保奈美喜結連理。

婚後，鈴木保奈美仍然沒有放棄事業。在生三個孩子的間隙，也斷斷續續參加了許多工作。但是石橋卻對保奈美有着強烈的控制慾。他迫切希望她放棄演藝事業，當個家庭主婦，而自己卻在婚後4個月開始就不斷出軌。

千禧年後，保奈美和石橋生育了3個女兒，逐漸淡出人們的視野。直到女兒們陸續上了小學之後，2008年她加入丈夫的事務所，逐漸恢復了演藝活動。但石橋貴明並沒有因此放鬆對妻子的限制。

石橋貴明為日本的喜劇演員。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2011年，石橋逼迫保奈美拒絕了《女人與男人的熱帶》的拍攝邀約；2019年《金牌律師》開拍前，劇組就在《東京愛情故事》的熒幕情侶炒作，石橋跟身邊的友人吐槽了很多次。

在演戲之外的事情上，石橋也給她定了不少規矩。比如不準晚歸。劇組都知道，鈴木保奈美每次晚上拍攝完，都是第一個要趕回家的。有時候劇組成員一起聚餐，剛吃到一半，她就起身回去了。如果保奈美在片場和演員聊天說笑，回家也要捱罵。

即使回到了家裏，她也常常覺得無處安身。「這裏並沒有屬於我的房間。」夫婦兩人的房子大概200平米，有四室一廳。可她坦言，「我都是在客廳寫隨筆，在浴缸裏、在車上背台詞的。」「如果有自己的房間，我的工作效率也許會更高。」所以完成3個孩子的育兒任務之後，鈴木保奈美提出離婚。

石橋貴明在自己的YouTube頻道宣佈已經和鈴木保奈美離婚。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這段感情和《東京愛情故事》的結局一樣，男女主分道揚鑣，但保奈美和莉香一樣灑脱離開。「隨着年齡的增長就會明白，灰姑娘和王子結婚並不是結束，他們的未來還很長。」那麼離婚也一樣，只是切斷不合適的關係，自己繼續走下去。鈴木保奈美曾經說過自己對愛情的期望：「只有一點，對我忠心不二，且永不變質，因為我也會對他很誠實，絕不會把愛情當遊戲。」聽到這句話，你是否覺得似曾相識？

當年赤名莉香想要表達愛就脱口而出，「我的情人節是全年無休的。」「你24小時都要喜歡我，不管是在工作，還是和朋友玩，完治的心裏面全部都是我，一定要好好抓住我，你的眼裏只能有我。不然我會跑掉的！」離開也不糾纏，留下一句話果斷離開，「我不道別，也不和你約定。」

生活中的鈴木保奈美，就是這樣一個人。想要做一件事就執着去做，想要愛一個人就愛得死心塌地。如果覺得不適合了就分開，至少各自還有新生活。當時的劇本里有這樣一段對話：男主角完治問莉香，你現在在做什麼？莉香調皮地回答，不告訴你。完治問為什麼？

莉香說，不管在做什麼，我就是我自己。

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