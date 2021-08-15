斷捨離｜分手後就要刪走前度的照片嗎？也許我們應先修復受傷的心

女人迷讀者來信，幫你解惑，幫你面對自己。分手之後要不要刪除前任照片？親愛的，你的問題本身，就還有恨。而恨，只是想得不夠清楚的愛而已。



你要做的不是刪除或不刪除，是學習面對真正的自己。即便傷心，那都是你。

「愛上一個人，是什麼感覺？」 「如果有一天，你站在地球表面，卻突然無法呼吸，那大概就是了。」 《未見鍾情》

那麼，失戀是什麼感覺呢？如果有一天，行經再日常不過的街，你會握一握空著的手，好似曾經有過溫度，然後苦笑，又想哭了，我想，那大概就是了。

前些日子收到讀者來信，信裡頭說：「分手五個月了，看了女人迷好多文章，想著要把前任的照片刪掉嗎？不管是照片，還是聊天記錄，我總是逼自己不去看，但又刪不掉，畢竟都是回憶。那些，只要看了還是難過，至今都還放不下，也沒有成長。外在倒是表現得雲淡風輕，但內心好脆弱，想到就會哭。」

真實的表述裡頭，有文字乘載不了的千言萬語，有外人看不見的觸景傷心。字裡行間，我好似看見一個被理智線緊緊拴住的少女，她正在思念，同時告訴自己別再思念。

分手之後，發現最痛的時候，大概都不是說出「我們分手吧」的那個瞬間，最痛的，反而隱身在空了的房間，曬乾了的單人棉被，扔在玄關的另一副鑰匙，以及，一個人吃不了的火鍋店。

為了不讓自己困在回憶堆裡，所幸想刪了手機裡的照片，封鎖了通聯的方式，但總是狠不下心，捨不得自己愛過的痕跡。電影《失戀 33 天》有句話是這麼說的：「回憶，回憶，若是沒有它就什麼都好辦了，這世界變得多麼輕快明晰。」

想要明快，就得斷捨離。但親愛的，失戀如我們，真的有辦法說斷就斷嗎？

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不刪並不能改變什麼，不如刪了吧？

讀者 A：刪了才會有新的故事，刪不下去只是捨不得。不刪，並不能改變什麼，只是一個回憶，除非這個回憶是促使你往前的動力，不然真的沒有留下來的必要。



為了回覆讀者來信，我們連續幾次，在女人迷 Ig Story 蒐集讀者回信，當然，人人對於「分手後，究竟要不要刪照片」都有不同的詮釋，其中一派，認為既然不刪並不能改變分手的事實，那就不如刪了吧，一方面將前任拋諸腦後，一方面，迎接新的開始。

刪掉，有種毀屍滅跡的憤慨，更有種「老娘不屑」的反叛。如果回憶擋住去路，那麼我寧願捨去曾經，畢竟風花雪月，誰不是負傷前行。

既然沒辦法面對了，不如刪掉，省得麻煩

讀者 B：刪了吧。刪了，不是舊的不去、新的不來，只是因為沒辦法看著那些東西，卻無法再靠近一點，曾經的那些已成為我的一部分，悲喜參半。



逃避，不是軟弱的決定，是下定決心，明白現在的自己無能為力。

有一個朋友 S，前些日子和交往五年的男友分手了，她告訴我，分手那一刻的情景歷歷在目，她拖著疲憊而還觸不到現實的身軀回到家，媽媽和姊姊已經率先把她房裡關於他的東西，都收了起來。「她們比我想得周到，」再次見到 S 的時候，她已經笑著提起這件事，即便我仍在她的笑裡，看見她正在努力。但我不忍告訴她，親愛的，真正的遺忘，不需要努力。

「東西被收起來，我覺得更好一些，但我還刪不掉照片，只是不去看，」S 說，因為沒有辦法面對，所以選擇刪掉或不去看，都是一樣的道理，說到底，分手後，斷不斷捨離，都要摁著良心，做對自己最好的決定。

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現在刪不掉，讓回憶靜靜躺在那，也沒關係

讀者 C：我也分手五個月了，為什麼印象那麼深刻？因為那天是我生日，剛拿到我訂製好的求婚鑽戒，但在那天，我們最終分手了，可能我真的還走不出來吧，照片也好、聊天記錄也好，都還保留著，甚至連鑽戒都擺在我床邊，偶爾自己手賤，會忍不住拿出來看個幾眼，眼淚就這樣默默的掉了下來。



讀者 D：我也還刪不掉，看了會想，然後會哭，就跟這位讀者一樣。但我相信，應該是還未到時候吧？應該會有一天，你再也不會想看，或者就算看了，也沒太大感覺。也許，刪不刪都沒關係，我是這樣相信著，我也在等著那一天的到來。留著，等到這天吧，到時候再看，會知道那時戀愛中的自己有多美、多開心，這麼美的人，誰還不懂得珍惜？



你相信嗎？有時候悲傷的時候，你才覺得自己是主角。

電影《失戀 33 天》裡頭有一句話，引用了法國作家瑪格麗特・尤瑟娜（Marguerite Yourcenar）的至理名言：「世上最骯髒的，莫過於自尊心。」主角說道，即便骯髒，往後餘生，他也要與這自尊心如影隨形。但我想，在愛情的範疇裡，自尊心是最沒必要的東西。

所以啊，忘不掉又怎麼樣、刪不掉又怎麼樣呢？讓回憶靜靜躺在那裡，此時此刻還沒辦法處理，暫時地需要悲傷情緒醍醐灌頂，那都無所謂，那都沒關係，誰叫你深深愛過，誰叫愛情，值得一句刻骨銘心。你總需要點時間，修復那顆滿目瘡痍的真心。

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為什麼一定要做選擇呢？刪與不刪，順其自然

讀者 E：為什麼一定要做抉擇呢？自然而然地，成為過去的一部分就好了！就像你曾經待過的前公司，也有需要刪掉嗎？



小孩才做選擇，大人不用。

閱讀完讀者留言，再回頭去思考「究竟要不要刪掉前任照片」這個問題，我覺得問題的本身已超越了是非題，如此一來，問題的答案可以千變萬變，因人而異。也許你需要的，並不是誰給的建議，你需要的，是回過頭來問問自己。

想刪，為什麼？不想刪，是為什麼？捨不得刪，又是為什麼？

在失戀之前，你以為他就是那個人了，如遠方的艷陽，給你滋養；如茶園的芬芳，細緻卻不爭香；如荒野乾柴，是生存的至寶；如風如雨，時而安靜，時而交加。

你以為他就是那個人了，所以到頭來，懸崖勒馬，還是只能任由自己懸空，摔下谷去。這樣的你，一片慌亂也再正常不過啊，不需要用規則綁架自己，那些回憶，刪與不刪，都是你。你的付出，都值得，你只要記得這一點，就很好。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【關係日記】比爾蓋茨與梅琳達離婚：婚姻 27 年，與其彼此拖磨，不如放你遠走】