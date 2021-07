分手後與前度上床？研究解析心癢難當3大原因　砍斷孽緣可這樣做

你會與分手後的伴侶,維持肉體關係嗎?與前任上床或成為性伴侶的相關討論並不少見,來看看研究統整此行為的 3 項原因!



從相識相愛到相看兩厭,一段感情之所以結束,原因與導火線百百種,分手後的相處模式也不盡相同。

有些情侶撕破臉後,相互刪除 Facebook 好友、退追 Instagram,兩人果斷切割,說再見但再也不見;有些情侶和平分開,不關心但也不排斥看見對方動態,雙方達到微妙的平衡;有些情侶退回朋友關係,偶爾聯絡,甚至知道另結新歡,反而鬆一口氣或真心祝福。

至於分手後的性愛,又是另一回事了。

過去你們在夜裡纏綿,耳鬢廝磨,在床上培養了默契。下一步該做什麼、何時換姿勢,不言而喻,節奏明確。無論如何,你們清楚彼此的愛好與每寸肌理的張弛。

當愛情結束,你們明白彼此不是適合對方的人,卻對兩人之間的性愛念念不捨。在某次分手後的見面,你和他還是上床了,而且你發現:你還是喜歡他的身體,也還是喜歡他觸碰你的身體。

他伏在你身上時,你望進他的眼睛深處,彷彿能看見你們愛過的痕跡,一時之間,難以分辨當下是舊情復燃或情慾使然。

最後總是回到你身上 滾沸著 旋繞著 搔癢著 回到你身邊 露琵.考爾 Rupi Kaur

關係心理學:和前任上床的三大因素

在 Dcard、Meteor、PTT 等網路論壇,與前任上床或成為性伴侶的相關討論並不少見。為什麼人們常在分手後,仍和前男友、前女友上床?

2020 年,一項刊登於 Evolutionary Psychology 的研究(來源詳見文末)指出,情侶分手後還持續發生性關係的三項因素,包括「關係維繫」(relationship maintenance)、「享樂主義」(hedonism) 及「愛恨交織」(ambivalence)。

關係維繫:來自情感需求,像是仍對前任念念不忘、渴望有人陪伴或想獲得關注。

享樂主義:來自身體需求,像是過去你倆曾經擁有深刻的性愛經驗,或身處於在空窗期而需要被滿足性需求。

愛恨交織:來自彼此之間懸而未決的問題或矛盾感,像是希望透過性愛來確認關係的結束。



此外,也有難以被歸類於上述三者的其他因素,例如:「喝醉」(drunk)、「最後道別」(final goodbye) 及「認為他們(前任)是你的最佳選擇」(think they are your best option) 等等。

人會離開 但他們 離開的方式 卻總是徘徊 露琵.考爾 Rupi Kaur

「我不想再和前任上床了!」如何避免重蹈覆轍?

如果你每次和前任發生性關係後,都會消沈好一陣子,日日耗竭過多心力煩惱這件事,那麼記得請先停止繼續這件事。或許真理會愈辯愈明,但愛不一定會愈做愈明朗啊!

「純發洩」意味著你在做一些你自己也不了解、日後可能會後悔的事,被那些你拒絕面對的情緒推著走。 《道德浪女》

第一,你要有所覺悟。

想斬草除根,沒有什麼比意志力更重要了。

第二,拒絕與對方在私人空間獨處。

這延續自第一點,當你足夠堅定,才能拒絕他約你去家裡、旅館等地方。若你知道,自己很難拒絕對方當下邀約的話,那麼先連面都不要見了。

第三,與對方進行一場認真的談話。

做到前面兩點後,事隔一陣子,你可以在較為冷靜的情形下,與對方討論這件事,確立你倆未來的相處模式及界線。如果對方無心或不願討論,那就讓關係這麼淡去吧。

以上三個守則,提供給為情又為性所苦的你。

當然,如果你們雙方認為從情侶變成床伴無所謂,甚至覺得這是更適合彼此的關係,也沒有什麼不行。畢竟無論是戀愛或做愛,能讓彼此都自在快樂才是真理,對吧對吧。

