有一種單身叫「太會獨自過生活」　十種等級你是哪一級？

別再為了現在還單身這個問題所困擾，單身已不再是負面一詞，並非與孤獨、寂寞、沒人要⋯⋯關鍵字連上等號。 當別人對你說：「蛤！你現在單身」時，可以回說：「所以咧？」藉此聽對方的價值觀，是否圍繞在家庭觀念或是情感問題，顯示對方所認為的重要但並不是你在意的。

通常懂得安排生活時間以及擁有興趣喜好的人，其實不會意識「只有自己一個人」這件事，因為重點不在「我」，而是投入在五感知覺上，就像是享受在尋找音樂與聆聽的狀態裏、沈溺在書本中的文字世界想嗑完吸收、吃到美味的食物迫不及待想親自下廚試菜、搜尋有趣的活動並期待參與⋯⋯所有在於自身的創造與陪伴。

即使突然空白時刻而放鬆慵懶，也是靜靜享受在那，而不會急於找誰填補陪伴，細細體會情緒與狀態，孑然卻享受。

網路上曾瘋狂轉發一則《國際孤獨等級》主題貼文，從初階第一級「一個人去逛超市」再延伸一個人去餐廳吃飯、一個人喝咖啡、一個人看電影、一個人吃火鍋、一個人去KTV、一個人去看海、一個人去遊樂園，以及最後的一個人去做手術。

對我來說，一個人去做這些事，並非全是負向的狀態，除了做手術這項目，會讓人擔心到性命問題，其餘都是娛樂、放鬆、精進的生活型態。

以下是我的版本《一個人太會過生活的十種等級》，你中了幾個呢？（按圖細閱）▼▼

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這十項並非絕對，但在觀察各領域很會過生活的達人，大多都有以上的生活習慣，並且是主動者的角色，如果你是時常感到孤單寂寞，也許能從中尋找到自己還未探索與啟發的部分。

從現在開始，拋開單身負面的標籤吧，好好過生活，過好今生而活！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Ajin，原文：有一種單身，是因為太會過生活】