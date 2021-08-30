心理測驗｜睡姿揭愛情控制慾　側睡擅長冷戰　仰睡愛自由不受控？

心理測驗｜控制慾在愛情中是雙面刃，偶爾吃醋，表現對伴侶的在乎是情趣，但控制慾過了火，事事都管束便是壓力。有時傷害了人卻不自知，到底你在伴侶眼中是控制狂抑或不受控？從慣用睡姿或可揭示一個人在愛情中的控制狂指數。



控制狂情人總是以愛為名控制伴侶。（《我的ID是江南美人》劇照）

身邊有不少女生都曾遇過控制狂情人，被追求時總覺得對方貼心溫柔，總是每事以她們行先，難過時對方總能騰出時間陪伴，讓她們有「我是唯一」的感覺。當真正開始拍拖，他們慢慢露出真本性，以愛為名控制伴侶，他們要你報告行蹤、秒回短訊因為「緊張你」；他們檢查你手機因為想「坦誠相對」；他們常以「我為你好」為由，要求你改變打扮、行為，實際上是為了滿足自己的喜好，希望完全掌控對方。

恐怖情人有時會軟硬兼施控制伴侶。（《金都》劇照）

控制狂情人又被稱為恐怖情人，他們最「恐怖」之處是軟硬兼施控制伴侶，當你受不了他的強硬控制提出分手，他們會開始示弱、裝可憐、情緒勒索甚至以死相逼，只為逼你妥協原諒，把你留在身邊。不過控制狂「無樣睇」，不知如何辨別，或許可從睡姿看出端倪。以下心理測驗，選出常用睡姿，了解自己和伴侶在愛情中的控制狂指數。

你／你的伴侶常用睡姿是？



A.側睡

B.趴睡

C.仰睡

D.捲曲側睡



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一旦碰上控制狂情人，是否只有分手一條出路？家庭及婚姻輔導社工提出4個與與控制狂伴侶相處的小貼士，了解對方缺乏安全感及不安源頭，或有助解開心結，讓兩人關係走得更長久。

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睡姿除了反映控制慾，與伴侶間的睡姿，更能反映關係實況，情侶、夫妻間的睡姿背後對感情關係的隱喻，包括你和另一半的親密度及對關係的期望等。 不少人花盡心思了解對方的想法，不妨留意一下你們每晚的睡姿，看看你們的關係是親密還是正在面對危機？

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