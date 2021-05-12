心理測驗｜IG相片揭開單身原因　常上傳食物相會減低異性好感度？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-12 22:00

愛情心理測驗／單身／IG｜有些人天天嚷着想拍拖，卻一直都無法脫離單身。愛情講求時機及緣份，天時地利人和我們無法控制，但有時遇上對的人，偏偏不懂把握，或是對感情遲緩看不出對方心意，或是猶豫不決錯失時機，到底你一直單身的原因有時甚麼呢？

一直單身卻找不出原因？（《東京女子圖鑑》劇照）

朋友日久生情變情人的例子並不罕見，但更多地是朋友止步，跌入「Friend Zone」。不拘小節的豪爽女生總討人喜歡，不少男生都覺得與她們相處舒服自在，關係親暱得被誤會成「愛侶」，當她們忍不住開口求突破，卻只換來一句「我只當你兄弟」。有些女生追求者眾，終日被異性圍擁，反倒令心儀對象卻步，自覺配不起她。以下心理測驗，找出你兜兜轉轉也未能覓得真命天子的原因。

你最常上傳到Instagram的照片類型是？ A.自拍 B.食物 C.風景 D.動物

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