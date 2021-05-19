伴侶睡姿揭8種感情實況　背對背睡有安全感　哪睡姿暗藏關係危機?

談情說性
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見過別人眼中的模範夫婦、情侶，人前恩愛，但回到家中卻同床異夢，十分疏離。另一半是最親密的人，最理想的關係當然是彼此了解。明明該是最親密，有時還是會相對無言，有時還是會覺得對方很陌生，總是猜不透對方的心思。我們覺得了解一個人，要靠溝通交流，有時肢體語言也是了解別人的好方法，其中伴侶間的睡姿，更能反映對方潛意識的想法？

情侶間每晚的睡姿，原來可看出二人真實關係？(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照 )

英國兩性學家Corinne Sweet曾經發表過一項研究，歸納出八大睡姿，說明情侶、夫妻間的睡姿背後對感情關係的隱喻，包括你和另一半的親密度及對關係的期望等。 不少人花盡心思了解對方的想法，不妨留意一下你們每晚的睡姿，看看你們的關係是親密還是正在面對危機？

▼▼▼【按圖看】伴侶睡姿揭8種感情實況，你們是恩愛甜蜜或是「同床異夢」?▼▼▼

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