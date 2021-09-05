心理測驗｜聚餐時心儀對象同場你揀坐近定遠？選座位知「單戀命」

心理測驗｜聚餐時當心儀對象在場，你會選擇坐在他對面？個性直爽豪邁或會這樣做以博取好感；也有人害怕表露心跡，會選擇離喜歡較遠位置。日本愛情心理測驗可透過你挑選什麼座位，揭示你潛在的戀愛性格，選「這個座位」的人，最易陷單戀。



聚餐時當心儀對象在場，挑選座位也有講究？（《金秘書為何那樣》劇照）

選「這個」座位成熟大方 容易吸引異性

面對心儀對象，難免心如鹿撞，揀座位也成為「世紀難題」。對愛情直白的人，或許會選擇與心儀對象較近位置，希望拉近彼此距離，對愛情，總是希望默默為對方付出；也有人情願坐較遠位置，默默關注喜歡對象的一舉一動，則反映對於愛情也很理智，即使再喜歡也會成熟冷靜。

日本愛情心理測驗中，透過挑選座位反映潛在的戀愛性格，你是主動型抑或防守型？有沒有異性緣桃花不斷？

▼▼▼【按圖看】聚餐中心儀對象在場，你會選擇哪個座位？選「這個」座位反映對感情專一，個性爽朗樂觀的人通常選擇什麼位置？▼▼▼

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資料來源：yummy