心理測驗｜吃拉麵追加食物測異性緣　選餃子是好情人？配啤酒是..

心理測驗｜吃拉麵是去日本旅行的指定動作，吃拉麵可同時追加不同食物，原來吃拉麵習慣，也可看出隱藏性格。日本網站的人氣心理測驗，用一條問題即測出你的真實性格及異性眼中的初步印象，影響他是否想與你有進一步發展的意欲。你是平易近人異性緣好抑或不經意嚇走桃花？



食拉麵測出你給異性的「第一印象」是什麼？（《大力女子都奉順》劇照）

拉麵配菜測異性對你的「第一印象」 說話直接予人「串串貢」壞印象？

初次見面的第一印象至關重要，在心儀對象面前留下正面又積極的形象，才能吸引對方對你有進一步的了解。有些女生個性大大咧咧，為人爽朗又大方，不過說話太過直接，不加以修飾，傷害他人而不自知，因而嚇走異性，給人「串串貢」的壞印象。

有些女生屬於「社交高手」，與陌生人能快速打成一片，卻容易讓人覺得是「世界女」，讓男生望而卻步。吃拉麵時，你會追加什麼食物？原來也可看出隱藏性格；愛配啤酒是「世界女」；配炒飯的你，容易令異性想靠近？

▼▼▼【按圖看】拉麵心測配菜測第一印象：你是桃花不斷還是讓人不敢靠近？▼▼▼

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