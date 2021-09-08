心理測驗｜0至9憑直覺選數字測愛情個性　選這數字關係甜蜜穩定？

心理測驗｜熱戀期愛得火熱，倦怠期時卻愛得乏力，情侶間矛盾與缺點逐漸浮現？想談好戀愛如烹飪般需要細火慢燉，彼此個性與戀愛習慣亦要磨合。日本大熱數字心理測驗，只需憑直覺選一個數字，就能測出隱藏性格和愛情觀，讓大家戀愛時更得心應手，避免誤中「戀愛盲點」。



想談好戀愛如烹飪般需要細火慢燉，彼此個性與戀愛習慣亦要磨合。（《海岸村恰恰恰》）劇照

選中間數字愛安逸關係甜蜜較穩定？ 你可能是「反差魅力型」情人？

談戀愛難免遇上不同的人，個性較自信的人渴望被人認同，如選擇「數字1」般不論何事都渴望做第1名，他們愛表現自己，在愛情上屬積極努力型，懂得控制情緒，照顧情人。有人做事只求不出差錯，重視傳統習俗，面對新事物的改變難以接受，如選擇「數字4」般愛四平八穩，不過，重視傳統的人對於愛情卻非常忠實、不愛說謊，是一個好情人嗎？

日本Instagram早前流行一個數字心理測驗，憑直覺從0至9中選出一個數字，便能測出一個人的隱藏性格和戀愛習慣，想知自己在愛情是屬於哪一類型的情人？不妨做一做以下心理測驗。

【按圖看｜心理測驗答案】憑直覺在0至9選一個數字，測隱藏性格場和戀愛習慣。選「這個」數字的人最容易濫情？選數字6是好情人，能讓對方每天都過得有儀式感？▼▼▼

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同場加映：【按圖看｜心理測驗答案】日本網站shinri選花瓶心理測驗，以4個不同款式的花瓶看出一個人的魅力。憑直覺挑選一個你最喜歡的花瓶款式，秒測你誘人魅力指數，不妨測一測了解自己有何吸引力。▼▼▼

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同場加映：【按圖看｜心理測驗答案】做事經常忘東忘西？即使想用力記著，卻馬上忘記？不妨做一做以下的心理測驗，心理測驗｜6隻鸚鵡測健忘指數 常失魂冇記性或是拖延症作祟？，看看你是像鸚鵡擁有過目不忘的記憶力，還是一個健忘的迷糊鬼。▼▼▼

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資料來源：Instagram