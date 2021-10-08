性趣失了蹤？2大秘訣重燃性慾　提高性愛舒適度讓你愛上床上運動

擁有滿足的性生活，可以提升您對生活的滿意度。不過，因為身體及情緒的變化，讓女性對性的渴望，會隨著年紀而改變。如果您意識到自己對性不再像從前那樣感興趣了，可以用些方法來嘗試恢復。



性慾是健康生活的一項指標，女性的性慾低落或缺乏性趣，都是常見的性問題，您可簡單採取一些行動來恢復性慾。

影響女性性慾的因素

對性的渴望不單純只是來自於生理上的衝動，還結合了包括情感、精神及身體等各方面的需求。即使是健康情況、年紀、生活水準與工作技能都相似的女性，對性的渴望也不相同，日常生活中的變化也會影響您每天的性慾。

更年期女性的性慾，會受到雌激素和黃體激素降低分泌的影響。性激素降低會使得陰道變乾，讓女性在性愛過程中不舒服，而不想做愛。某些文化甚至根深蒂固地相信，美好的性生活將因女性更年期而終止，這是長久以來的迷思。

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女性學2方法 重新找回性趣

一般來說，有2種方法可幫助提升女性的性慾。

潤滑劑

潤滑劑可以改善陰道乾燥的情形，也能提高性交過程的舒適度並增加樂趣，對性生活有正面幫助。另一方面，也請和伴侶談談您在性生活中遇到的問題，一起討論能增加樂趣的方法。如果您的問題主要是與伴侶的關係不佳，那可以考慮找性顧問或治療師尋求建議。

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使用藥物

使用藥物也是一種方法，有些研究顯示，服用可以增加睾丸激素分泌的藥物，可幫助女性提高性慾，提升對性生活的滿意度。

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單身女性也可以娛樂自己

對於沒有配偶、情人或固定伴侶的女性，可能因為無法滿足對性的需求或缺乏性慾，而有些沮喪。然而，仍有一些單身女性，會藉著撫摸自己或穿戴性感內衣服來娛樂自己，要了解，有無戀愛關係或伴侶，並不是滿足性慾的絕對必要條件。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不想愛愛怎麼辦？2招讓女性重拾性趣】