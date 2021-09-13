許藍方兩性教室｜8題性愛知識Q&A　體外射精能避免「搞出人命」？

看了那～麼～多～兩性研究專家Dr.She許藍方博士說明的愛愛小知識，大家，真的都有吸收進去嗎？這次，我們特別邀請到「飆悍」館長，來進行「性知識QA挑戰」，下面這8題，你也一起來測看看吧！



8大性知識Q&A，第一個問題讓「飆悍」館長驚呆了！快開看看你能答對幾題吧~（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 23

1Q：請問安全套可不可以搭配凡士林使用？

館長A：對，因為凡士林就是可以用來潤滑。

許藍方博士A：錯！因為凡士林是油性潤滑劑，會破壞安全套的材質，如果要搭配安全套使用，應該要選擇「水性潤滑劑」喔！不然，安全套就沒有避孕作用了～若你們沒有要用安全套，就可以用凡士林啦！

2Q：女生生理期來愛愛，會不會懷孕？

館長A：不會。

許藍方博士A：不一定，因為女生的排卵期不一定是某一天出來，所以有可能在生理期這期間，她也正在排卵也說不定。精子可以存活3-7天，而女生生理期排掉的，是上個月的子宮內膜，而排卵的是卵巢，所謂的「安全期」也不是絕對，這也就是為什麼，很多人都是中在危險期，溫馨提醒，就算你想闖紅燈，也是不安全的唷～」

同場加映：避孕藥Q&A｜事前、事後丸誰有效？許藍方：食錯或搞出人命兼傷身（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

3Q：體外射精就不會懷孕？

館長A：一半一半！印象中，男性在興奮的時候，就會有精子流出了，不一定要射才會有，所以體外射精，不是那麼安全。

許藍方博士A：答對了！男生在興奮的時候，前面流的叫做「尿道球腺液」，不是前列腺液，至於在尿道球腺液中，到底有沒有精子，目前在研究上分成正反兩派

4Q：男生多吃水果精液比較不會臭？

館長A：好像是吧！不然為什麼我最近買鳳梨，粉絲們都說，鳳梨有酵素，就會很香～

許藍方博士A：不是！就目前國外的研究指出，沒有說，男生吃鳳梨就一定會香，但是，有提到，吃健康的食物、多喝水，精液的異味才會少；對女生來說，多吃酸性的水果，體味會比較好。

同場加映：私處護理｜下體有酸味似乳酪 私密處異味6大原因造愛後要如廁？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 6

5Q：哪一種弟弟的特質，女生比較有感？粗還是長？

館長A：我覺得...是粗吧！

許藍方博士A：沒錯，如果跟長比較的話，確實是「粗」獲勝，但不管是粗還是長，重點是還在「硬」，還有兩人之間的溫度。

館長自己也加問，到底要多硬！女生才會喜歡？是要「敲石頭」那種程度（誇張惹，大哥）那如果想要讓自己更硬，有沒有辦法呢？許藍方博士就透露，其實～男生最好的訓練方法，就是認真運動啦！

6Q：要讓女生高潮，只有G點高潮一個方式嗎？

館長A：沒有，女生高潮有好幾種方式吧？不一定只有G點...。

許藍方博士A：沒錯！不是只有G點，女生還有其他種高潮，大家可以舊文看看～

同場加映：性愛技巧｜9個必學抽插招式直達高潮 控制進出節奏延續床上激情（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 15

7Q：愛愛時間越久，女生越舒服？

館長A：應該不能太久，我覺得要有個基本的時間，太快也沒有一定舒服、太久應該會蠻痛苦，我想，從前戲到結束，30分鐘左右？

許藍方博士A：正解無誤！ （鼓掌聲請下）

8Q：愛愛姿勢越多越好？

館長A：應該不是吧？如果正好有感覺，你把她換姿勢也不好的。

許藍方博士A：很厲害捏～館長又講對了，有感覺的時候，真的不要換姿勢！很多男生就是在女生有感覺的時候一直換，然後整個感覺就都沒了！

同場加映：性愛教室｜想另一半對你欲罷不能？5招口交絕技令愛侶欲仙欲死（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

同場加映：做愛後出現胃痛、腹痛等5種不適現象？小心是身體響起患癌警號（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

愛愛體位換不停比較嗨？兩性專家：一次最多X個姿勢，火熱高潮不間斷

【本文獲「TVBS」授權轉載。】