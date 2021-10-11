奧巴馬米歇爾結婚29年放閃　喻婚姻如組籃球隊：找能一起勝利的人

前美國總統奧巴馬（Barack Obama）與其夫人米歇爾（Michelle Obama）早前迎來結婚29週年。向來不掩飾愛意的奧巴馬，在社交網絡分享與米歇爾甜蜜的合照，並寫道：「我最好的朋友，我無法想像沒有你的生活。」米歇爾亦隨即向奧巴馬隔空傳情，貼上兩人新舊照寓意兩人感情細水長流，真摰又實在。但原來兩人婚姻亦出現過危機，米歇爾曾在節目分享到：「懷孕時期，我對他的怨恨不斷累積。」



被譽為政壇「模範夫婦」的奧巴馬與米歇爾結婚29年，恩愛如初。(barackobama@IG)

被譽為政壇「模範夫婦」的奧巴馬與米歇爾結婚29年，恩愛如初，兩人幾乎每年的結婚週年，也會互相發文去示愛大家。今年奧巴馬亦掩蓋不了對米歇爾濃濃的情意，撰寫短文示愛對方：

結婚紀念日快樂，米歇爾！過去的29年內，我喜歡透過世界來認識你，不只是作為女兒，同時作為母親、律師、作家、第一夫人和我最好的朋友，我沒法想像生命中沒有你的時刻。 奧巴馬

米歇爾亦隨即向奧巴馬隔空傳情，貼上兩人一張舊照與近照作對比。(michelleobama@IG)

作為奧巴馬妻子亦是靈魂伴侶的米歇爾，亦隨即向奧巴馬隔空傳情，貼上兩人一張舊照與近照作對比，寓意兩人感情細水長流，最初真摰又甜蜜的感情依舊存在。據外國傳媒《衛報》報導，米歇爾曾在目中分享到，她與奧巴馬以往亦曾面對過艱難時刻，她更坦言一段關係需要彼此經營，過程是絕不順利、甚至是驚人般吃力，更提到對「速食愛情」的看法，表明不能一直用Tinder等交友的手機應用程式來追求長久伴侶。

曾歷婚姻低潮怨恨不斷累積 靠回憶昔日甜蜜繫初心

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與其夫人米歇爾（Michelle Obama）一向被視為政壇模範夫婦，兩人由1989年墜入愛河，1992年步入婚姻。(michelleobama@IG)

米歇爾與奧巴馬從1989年開始交往，1992年決定結婚，及後9年間兩位女兒相繼出生。雖然二人被譽為是模範夫婦，但身為領袖角色的兩人，有時面對婚姻的難處亦難以訴諸人前。米歇爾坦言女兒出生後，夫妻間的互動大幅改變，米歇爾也首次感受到母親角色為她帶來的刺痛，因懷孕階段時，奧巴馬仍四處出走，過他的忙碌工作與生活。於是，米歇爾心中對奧巴馬的怨恨便不斷累積，她提到：「我最好的朋友（奧巴馬）是怎麼回事？去健身房？你怎麼可以在健身房？我的胸部腫得像高麗菜。」米歇爾分享那時的確想把奧巴馬推出窗外。

在困難的時期，如果我放棄，如果我就這樣走開，我便會錯失一切的美好。 米歇爾（Michelle Obama）

年輕的情侶們，當他們在面對感情的挑戰時，之所以會決定放棄的原因，是他們覺得自己心碎、受傷了。我想說的是，如果心碎是分手的理由，那我和奧巴馬已經離婚了，但事實是，我們仍在婚姻之中。 米歇爾（Michelle Obama）

米歇爾（Michelle Obama）在節目中分享個人經歷以至自身的愛情觀，希望聽眾領悟如何不糾結於過去失敗、束縛身心的事，也期望人們可專注於當下更具意義的事，並於生活中尋求種種答案，也包括如何在婚姻中找到彼此的「安全區」。(barackobama@IG)

米歇爾之會透露這些事，只想讓聽眾知道，一段愛情難免有時候看對方不順眼，或許這感覺很強烈，而這種低潮或會持續一段長日子，甚至還會延續好幾年，但並不意味着我們就不適合彼此，需要立即放棄。她分享到這也是好時機讓大家回憶彼此以往的回憶，也不要忘記當初為何在眾人中找上他，唯獨親近他，更是深深地愛上他？

維繫婚姻如組籃球隊：找能一起勝利的人

如果你在結婚時是在尋找一個團隊，你會想要找到一個能一起贏得勝利的人，也是一個強大的人。 米歇爾（Michelle Obama）

米歇爾同時也提出愛情建議，指出人們如想步入結婚，心態應如同挑選一支籃球隊員的心態一樣。她認為這樣的婚姻關係或許會較好，畢竟經營愛情是一種沒有教科書的學問，只能在跌跌撞撞的經歷學會不會讓自己受傷的方法，但尋找一個想共度一生的愛侶時，也應將彼此視為團隊，就像在打籃球一樣，如果要贏的話，那麼兩個人也需要變得更強，甚至「勢均力敵」。

▼▼▼【按下圖看更多】奧巴馬（Barack Obama）與其夫人米歇爾（Michelle Obama）放閃照▼▼▼

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「速食愛情」難認識愛情 容易令關係無法變得長久？

米歇爾（Michelle Obama）坦言婚姻包含有快樂與支持，同時伴侶也需要花費許多的心力，來維持對自己與伴侶的坦誠。(barackobama@IG)

米歇爾在節目中分享到自己對「速食愛情」的看法，她更希望年輕一代不要過份依賴「交友軟件」來認識伴侶。她提到只用一張相片便決定與一位陌生人約會，然後再決定這個人適不適自己，或許會減少一個可以敞開心胸去認識他人的機會。但米歇爾也沒有否定「交友軟體」裏有真愛的可能性，只是提出年輕人於玩交友軟件時，容易因對方不順眼或只約會一次，便隨即認定對方與自己個性不合適，而馬上找尋另一個目標，但人們卻有意無意間陷進這個模式裏，令「關係」無法變得長久。

▼▼▼【按下圖看更多】米歇爾在節目中也邀請網民分享自己對婚姻之道的看法▼▼▼

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資料來源：《衛報》、《Dailymail》、《CBC》