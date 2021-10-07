護膚｜韓國皮膚科醫生6步煥膚保濕法　熱敷卸妝油去粉刺更鎖水？

護膚｜季節交替，肌膚容易出現敏感、乾癢與脫屑，有些人的臉頰更會長出暗粒，皮膚變得凹凸不平。想要急救乾燥肌，可參考韓國皮膚科醫生教「6步玫瑰煥膚法」，有效清潔毛孔之餘，更可減少黑頭與粉刺，連深層皮膚都能注滿水分，原來秘訣十分簡單？



年齡漸長，肌膚保水力亦隨著下降，當氣溫轉變，皮膚更易變得乾燥緊繃，即管擦了保濕的化妝水、精華液仍覺皮膚很缺水，其實很大機會是皮膚底層未補足水分所致。

韓國皮膚科醫生教「6步玫瑰煥膚法」，有效清潔毛孔之餘，更減少黑頭與粉刺。(李藝恩Dr.meili@小紅書)

韓國美女皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili），在小紅書分享「6步玫瑰煥膚法」，她提到要養成有水漾的陶瓷肌，最關鍵一步是要擁有乾淨的毛孔，才可為皮膚基底補足水分。

她分享要有效清潔毛孔，可先將化妝棉浸濕卸妝油後，把化妝棉放進微波爐加熱20秒，再熱敷臉部易水油失衡的「T字位」。然後用手加以配合按摩來乳化卸妝油作深層清潔，讓卸妝油帶走毛孔內的污垢，她指此步驟亦有效減少黑頭與粉刺。最後她亦提到在厚敷玫瑰軟膜之前，一定要先做好「這一步」，才可讓皮膚底層吸收與鎖滿水分？

韓國美女皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili），在小紅書分享「6步玫瑰煥膚法」，教大家養成水嫩陶瓷肌。(李藝恩Dr.meili@小紅書)

【按圖看】美女皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili）教「6步玫瑰煥膚法」，想養成水漾陶瓷肌，要先擁有乾淨的毛孔？關鍵是熱敷卸妝油？▼▼▼

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精選12款人氣保濕護膚產品

當肌膚感乾燥，有人便會頻繁地敷面膜加強保濕，但有時過度敷面膜亦會刺激皮膚。選擇早晚使用一些清爽又保濕的產品亦可解決乾燥問題。以下《01女生》編輯便精選12款有助臉部保濕，以及改善膚質的保養產品，想擁有飽滿白晢皮膚的大家不妨參考入手。

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資料來源：李藝恩@小紅書

同場加映：【按圖看】韓國皮膚科醫生教「3步去閉合性粉刺」步驟：撃退難搞的閉合粉刺要用含氨基酸成分的潔面產品？潔面後要重點以「木乃伊式」濕敷OO來達消炎、鎮定去腫作用？OO不可以超過30秒？▼▼▼

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同場加映：【按圖詳細看】韓國大熱保濕皮膚的「三日濕敷法」，聲稱3步養出白滑雞蛋肌防細紋，而此方法可避免皮膚水油失衡，抑制乾紋，令膚質看來光澤飽滿，愛美的女生值得一試？▼▼▼

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