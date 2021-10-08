007生死有時｜新邦女郎Ana de Armas美貌勝歷代?離婚自強終獲賞識

電影《007：生死有時》（No Time to Die）自上映後，便成為熱話。除因是男星丹尼爾·基克（Daniel Craig）擔任占士邦（007）角色的告別作外，戲中新一任「邦女郎」的古巴藉女星Ana de Armas亦是網民的討論焦點。被傳媒譽為「新生代性感尤物」的她現年33歲，雖然在劇中戲份不多，卻憑美貌與窈窕的身形風靡全球男性，亮麗外表以外，她努力又上進的內在美同樣迷人。



古巴籍女星安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）在電影中擔任舉足輕重的「邦女郎」。(《007：生死交戰》劇照)

電影《007》系列陪伴過不少人的成長，故事情節以機智且勇敢的間諜特工占士邦（James Bond），在執行艱巨且富危險性的間諜活動時，周旋在性感又危險的「邦女郎」上。劇情中占士邦總是會邂逅一段浪漫愛情，因此「邦女郎」亦成電影的一大亮點。

新任的「邦女郎」Ana de Armas早前身穿一襲與電影中款式相近的「deep V」晚裝出席電影首映禮。(GETTY)

早前，33歲的新任的「邦女郎」Ana de Armas出席《007：生死有時》電影首映禮時，身穿一襲與電影中款式相近的「deep V」開胸鍛面晚裝，旋即成為現埸的焦點之一，就連威廉王子當日也被傳媒拍得與她握手作交流，風頭一時無兩，而她早前原來已憑電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）收獲不錯的知名度，更獲外國網站評選為「全球百大美女」榜當中的第七名，她的美貌及實力早獲大眾肯定。

【按下圖】歷屆《007》電影系列的「邦女郎」重溫，位位性感迷人，誰是在你心中最驚艷的一位？▼▼▼

+ 8

出身貧民無阻追夢成演員 曾歷離婚成事業推動力

現年33歲的Ana de Armas擁有迷人大眼、豐厚嘴唇和一頭金髮。（IG@ana_d_armas）

現年33歲的Ana de Armas擁有迷人大眼、豐厚嘴唇和一頭金髮，樣子性感撩人，是大眾眼中標準的美女，當年她在24歲的時候選擇與西班牙演員馬克克洛泰（Marc Clotet）結婚。不過，兩人的婚姻只維持了短短的二年便宣告離婚。或許女人年輕時總是追求愛情的滋潤，視愛情是生命泉源，可是內心還是藏著種種夢想和渴望。

「邦女郎」Ana de Armas曾四處漂泊只為成為好演員?（IG@ana_d_armas）

離婚後的Ana de Armas並無自暴自棄，而是抓緊自小想當演員的夢想， 想成為知名演員，不單在出生地發展，更渴望成為荷里活的一顆巨星。據悉年少的她生於貧民窟，靠著個人努力入讀古巴國家戲劇學院，學習正統的演技訓練，希望未來有機會獲得演戲的機會。

愛情的缺失，喚醒了她一直以來所放下的夢想，原來還未熄滅，反而離婚的經歷沒有為她帶來滄桑受挫敗感，更成為點燃她夢想的動力。

四處漂泊只為成為好演員 苦練英文終尋獲機會？

Ana de Armas努力裝備自己，搬往美國時，她根本不太會說英文，只好日與夜苦練英文（IG@ana_d_armas）

Ana de Armas自14歲開始一直都在古巴發展事業，近10年過去，她發現自己想要更多的挑戰和嘗試。於是她搬去西班牙發展自己的事業，一開始她獲得很多的新嘗試，更結識到第一任的丈夫。可是離婚後，她又發現自己想要的都不足夠，於是獨身一人搬去陌生的美國，那時她才意識到自己數年來一直都是等待進軍荷里活的機會。

It’s very different. When I left Cuba, then again when I left Spain, it was always because I wanted more.（非常不同。當我離開古巴，然後當我離開西班牙時，這總是因為我想要更多機會） Ana de Armas

I’ve always been trying to grow, and to evolve, and to learn new things. I think at the end of the day, the experiences are all about the people you work with.（我一直努力成長，不斷進化，學習新事物。我認為在一天結束的時候， 經驗都是關於你一起工作時學到的。） Ana de Armas

2015年，Ana de Armas獲得機會與男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演電影《夜半女敲門》（Knock Knock）(ig@ana_d_armas)

她努力裝備自己，搬往美國時，她根本不太會說英文，只好日與夜苦練英文，如：看英語電影和看英文報道，更與志同道合的朋友合租房間，她在學習英文的同時也一邊參與不同電影的試鏡，為一圓荷里活電影夢努力不懈。

她曾在訪問中分享自己在一次試鏡時的對話，那也是她的左右鉻：「我很清楚自己為何事而來，而我不是來考取英文學位的」。她與別不同的魅力終讓她獲得機會，在2015年的時候獲得機會與男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演電影《夜半女敲門》（Knock Knock），電影中飾演變態美女說著流利的英文，讓觀眾也不知道她兩年前是一個不諳英文的女星，更讓人倍感驚訝，可以想像當中下了不少苦功。

Ana de Armas劇中自然奔放的演技讓更多的人認識，後期更獲得出演電影《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）的機會，同時角色更令人留下深刻印象，隨後知名度大升，成為「新生代性感尤物」，更被古巴雜誌報道為「征服荷里活的古巴女人」，相信一眾影迷對於她在電影《007：生死有時》的表現，定必再為大家帶來驚喜。

【按下圖】按下圖看安娜·德·哈瑪絲（Ana de Armas）更多吸睛的近照▼▼▼

+ 5

同場加映：【按下圖】33歲的中韓裔女星Awkwafina成為亮點。Awkwafina 是金球獎首位亞裔影后，曾因為外貌遭受批評嘲笑，但憑天生喜感，以獨特的東方面孔，闖出一片天空，參與多部電影演出，她選擇用樂觀幽默，讓自己變得強大。▼▼▼

+ 8

同場加映：【按圖看】戴安娜王妃傳記電影《Spencer》日前釋出最新預告，由《吸血新世紀》系列女主角Kristen Stewart飾演戴妃，而Kristen曾因象叛逆硬朗，與戴妃溫柔氣質相差甚遠，選角一度備受爭議，不過她竟一改改叛逆形象，劇中氣質更神似王妃？▼▼▼