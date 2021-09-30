心理測驗｜蝴蝶餅口味秒測內心脆弱　選士多啤梨味是自尋煩惱型？

心理測驗｜人生有順逆，面對難關，要先搞懂自己內心的弱點。日本大熱心理測驗，選最想吃的蝴蝶餅口味，秒測你的隱藏個性與內心的脆弱是什麼，了解自己更多，對症下藥改善，讓自己成為人見人愛的人吧！



6種蝴蝶餅口味測隱藏個性與內心脆弱位。(《失戀巧克力職人》劇照)

6種蝴蝶餅口味測隱藏個性與內心脆弱 哪1口味最優柔寡斷難被人喜愛？

人生不同階段有眾多煩惱，例如感情、家庭、工作或將來計劃等。面對內心隱隱約約的不安，個性細膩，做事條理分明的人，會耗盡心力解決問題，但往往卻忽視自己內心需要與渴望，迷失自我，反倒令憂慮愈藏愈深；亦有人對任何事都野心勃勃，渴望被人認同，卻因工作或學業的一時失意，選擇以逃避心態面對，反倒令煩惱難以解決。

解決煩惱，需要正視自己內心脆弱是什麼？日本網站curazy分享一個蝴蝶餅口味心理測驗，6種口味選出最想吃一種，測出你的隱藏個性與內心脆弱：選士多啤朵味，實情所有的煩惱都是源於自己，是自尋煩惱型。按下圖看看其他口味又代表什麼？

▼▼▼【按圖看】6種蝴蝶餅口味代表着你不同的內心脆弱位，愛吃朱古力的你，最擔心感情生變？喜愛原味椒鹽最怕一個決定會毀掉前途？▼▼▼

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同場加映：【按圖看｜心理測驗答案】日本網站shinri選花瓶心理測驗，以4個不同款式的花瓶看出一個人的魅力。憑直覺挑選一個你最喜歡的花瓶款式，秒測你誘人魅力指數，不妨測一測了解自己有何吸引力。▼▼▼

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資料來源：curazy