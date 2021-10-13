44歲女子戀上18歲弟弟　想生小孩被網民勸阻？姐弟戀應考慮6件事

姐弟戀｜台灣討論區Dcard有44歲女網民以「相差26歲的姊弟戀」為題分享愛情故事，她指自己正與18歲的「弟弟」談姐弟戀，雖然一開始自己也不看好這段感情，更試過疏遠對方，但從言語間感受到對方的擔當和關心，不知應該進或退，因此諮詢其他網民意見。



該女事主上傳自己與18歲男友的對話記錄，她形容自己是「Baby Face」，外表比實際年齡年輕，男友對自己一見鍾情，但她開初也因年齡差距卻步，不理會對方3個月。然而，兩人之後再聯繫，她覺得對方有想法、態度老成，對自己也關愛有加，她也慢慢「淪陷」與弟弟開始交往。不過，兩人年齡相差26歲，她心底裏對這段關係始終有一絲猶豫，不肯定兩人能否走下去。

有44歲女網民分享自己與18歲男生拍拖的故事。（《用甜酒漱口》劇照）

相識數月便談「生孩子」？

女事主剛認識這名男生時沒有刻意提及年齡，當她說出自己的真實年齡時，18歲男友以一句「沒事，我愛的是你這一個人」回應，讓她感動萬分。兩人間的對話充斥着不少「山盟海誓」，對方直言要與女事主「走完一生」，兩人談及結婚生子的話題，18歲男友更直言要「讓你有孩子」。

相識數月便談婚論嫁，讓網民質疑該18歲男生只是空口說白話。（《佐藤君A to E》劇照）

對於這段44歲女和18歲男的「母子戀」，網民一面倒不看好，並留言勸阻。有網民直言她的18歲男友信誓旦旦給予承諾，但很大機會只是一時沖昏頭腦「空口說白話」，即使「18（歲）與18（歲）的人交往都不一定覺得會天長地久了，怎麼會覺得他就是你的一輩子？」； 另外有網民留言指「責任感與擔當是用行動證明，而不是只靠一張嘴」，建議女事主拉男友登記結婚，看對方會否退縮。

姐弟戀開始前應考慮6件事

有人覺得愛情無分年齡，但當現實種種問題浮現，維繫姐弟戀比想象中艱難。外國網站《Women’s Health》請來專家列出開始姐弟戀前應考慮的事。第一件事便是辨清自己想要甚麼，如果你只想找個人約會、享受當刻快樂，與「弟弟」戀愛或是件有趣事，若然想找穩定伴侶度過餘生，想與對方組織家庭，涉世未深的「弟弟」未必是個適合自己的選擇。

與年紀相差一大截的男生拍拖前要想清楚。（《逆緣》劇照）

常說女生比男生「早熟」，心理學博士Paulette Sherman指姐弟戀中的「姐姐」有時要包容忍讓「弟弟」的幼稚衝動，看着年輕伴侶碰壁或忍不住出言責怪或指導，但想長久走下去，「姐姐」要成為陪伴他走過的女朋友而非「人生導師」。

而「姐姐」亦應理解年輕伴侶與自己處於不同「人生階段」，心理治療師Jacqueline Schatz建議與「弟弟」在一起前，先想象自己與對方的年輕同學相處、聚會的畫面，感覺會否覺得不自在，能否接受旁人異樣甚至不友善的目光。

Jacqueline Schatz指與伴侶「不一定要完全同步，但要有共通點」，當與年紀差距較大的男生在一齊前，應先考慮兩人間有沒有共同興趣或共通點，否則會難以溝通。

年齡差距也會造成對「承諾」的不同看法，對於「姐姐」而言，承諾是一諾千金，但對「弟弟」而言，可能只是一時感覺來了隨口說的話，當真正要實行時，他們就會猶豫卻步。

Jacqueline Schatz指最後也是最重要一點要考慮的是「你和這個人在一起的感受」，你會否因為年齡差距而感到不安或不信任對方，而這種不安全感會漸漸侵蝕關係；抑或有信心在未來的日子都能保持自信，這段關係即使無疾而終，也不後悔曾經擁有，那麼你就可以把握當下，不讓數字年齡定義你的愛情。

參考資料：Women’s Health



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