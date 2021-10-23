57歲奇洛李維斯神作拍續集　癡情男神悲劇人生　單身19年終獲幸福

57歲男神奇洛李維斯兩大享譽全球的神作《22世紀殺人網絡》和《殺神John Wick》系列電影正如火如荼地拍攝續集，有望於今年年底和明年與觀眾見面。

電影中用傳神細膩的演技征服觀眾的奇洛李維斯，悲劇情節卻也是活生生地在他人生上演。人生如戲，硬朗鐵漢奇洛李維斯背後，又暗藏哪些辛酸經歷？



奇洛李維斯同時開拍《殺神John Wick 4》及《22世紀殺人網絡 復活次元》。（gettyimages）

奇洛李維斯2大神作同時開拍？

男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）同時開拍《殺神John Wick 4》及《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），讓一眾影迷翹首以待。日前電影《22世紀殺人網絡 復活次元》發佈3張全新劇照，包括奇洛李維斯、Carrie-Anne Moss和Yahya Abdul-Mateen II三人同框畫面，相信將會有精彩對手戲。這是該系列電影時隔18年再次推出續集，繼續由奇洛李維斯擔任男主角，預計將於12月22日在美國上映。

另一邊廂，《殺神John Wick 4》的拍攝也在如火如荼地進行中，據悉影片邀請到甄子丹加盟，將會在巴黎、日本、紐約等地取景，奇洛李維斯也將再現「殺神」英姿，預計會在今年11月完成拍攝，並將在明年5月27日美國上映。

《22世紀殺人網絡 復活次元》釋出全新劇照。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

▼▼▼《22世紀殺人網絡 復活次元》及《殺神John Wick 4》精彩劇照【按圖看】▼▼▼

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奇洛李維斯的悲劇人生：女兒胎死腹中 摯愛遇車禍不幸喪生

男神奇洛李維斯俊美外表下，眼神總帶有幾分憂鬱，這或許與他過去悲慘遭遇有關。奇洛李維斯自小生長在一個破碎的家庭。有指奇洛李維斯的父親在他3歲時離家出走不知所蹤，母親再婚又離婚，奇洛李維斯與家人四處搬家，一直居無定所。

後來奇洛李維斯遇上一生摯愛——Jennifer Syme，對方是一位演員，亦擔任電影幕後工作人員，兩人於1990年邂逅，展開長達9年的甜蜜戀情，女友更懷上兩人的愛情結晶。誰知好景不長，女嬰不幸夭折胎死腹中，Jennifer Syme最終生下的是個死胎，二人悲痛欲絕。

奇洛李維斯人生經歷坎坷。（gettyimages）

2001年4月，Jennifer Syme在一場車禍中不幸身亡，致命打擊一個接著一個，失去兩個摯愛後的奇洛李維斯變得更低調和沉默寡言。自此以後奇洛李維斯再沒有公開承認過任何戀情，單身整整19年的時間，他曾這樣感慨：

我到現在還在想，如果Jennifer和那個孩子都沒死，我們現在該有多麼幸福。我有時急了就想罵人，因上帝對我太不公平了。

奇洛李維斯被拍到獨自一人坐在公園用餐，顯得落寞又孤單。（Geeks + Gamers@TWITTER）

單身19年走出陰霾 專情男神終獲幸福？

就在眾人以為奇洛李維斯無法再投入戀愛關係中，2019年卻傳出新戀情，對方是藝術家Alexandra Grant，隨即給外界投下震撼彈。單身足足19年，經歷過痛失愛人的陰霾後，奇洛李維斯終於找到「心靈歸宿」。據悉Alexandra曾兩次為奇洛李維斯撰寫的詩集《Ode to Happiness》及《Shadows》繪畫插圖，已有多年交情，如今「開花結果」令人欣慰。

奇洛李維斯與藝術家女友Alexandra Grant結伴出席紅地氈。（gettyimages）

▼▼▼奇洛李維斯女友被批「老」 二人懶理負評恩愛放閃【按圖看】▼▼▼

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