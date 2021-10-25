方皓玟離婚認倔強傷人　勇敢揮別4年婚姻：相愛不一定能相知相處

41歲方皓玟在Instagram宣布與結婚4年多的日籍丈夫安田慎吾（Shingo）離婚，兩人疫情關係聚少離多，只能靠視像溝通。她坦言與丈夫是和平分手，離婚後兩人依然保持友好關係，「Shingo仍然是我珍重的親人，離婚並不代表終結。我們的愛將會在Luca的生命裏延續下去。」



方皓玟2017年宣布婚訊，日前宣布結束4年多婚姻。（IG@charmainefong）

方皓玟對感情事一向低調，出道以來僅與郭富城傳出緋聞，2017年突然在社交平台上傳婚照宣布已成人妻，甜蜜地道，「從今開始我們會以夫婦身份互相包容，誓必築構一個笑聲不斷的溫暖家庭。」娛樂圈要紅就要曝光，方皓玟大概是異類，一直只是默默做音樂，宣布婚事不鋪張，坦言「不想消費婚姻」。離婚同樣輕描淡寫，她在文末坦言，「希望能夠以這段文字劃上一個圓滿的句號。」

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關係變寧放手不將就：倔強性格傷害身邊人

有些夫婦曾分享維繫婚姻之道便是「忍耐」，忍着忍着便走完一輩子，寧願委曲求全，成就一段「完滿的婚姻關係」。婚姻將兩個不同的人結合，磨合是必經，然而，勉強過、嘗試過、努力過卻不奏效，方皓玟選擇灑脫放手，不勉強彼此，至少不會相互怨懟，在最合適的時候好好說再見。

方皓玟與前夫再見亦是朋友。（IG@charmainefong）

作為創作者及歌手，方皓玟展現出不妥協的一面，她曾在訪問中坦言，「坦白是自己的優點也是缺點，但我仍會隨自己的個性做事。」堅持做自己讓她碰過不少釘，音樂路也浮浮沉沉，近年才做出成績。 不少女生為愛情失去自己，方皓玟在愛情內不願將就，她自言倔強，「對身邊人造成或多或少的傷害」，亦都意識到「相愛不一定能相知相處」。

方皓玟自言性格倔強。（IG@charmainefong）

既然關係變質，她也不願等到撕破臉那刻才分手，決定再艱難也要下，兩人不僅是夫婦，亦是為人父母，她明白「分開是保護這段關係的最好方法」。夫妻關係到盡頭，她選擇把愛延續到兒子Luca的生命裏。有人或會抨擊太過「做自己」是傷害別人，然而換個角度，戀愛、結婚本應是樂事，若在關係裏不能再舒服自在地做自己，意義又何在，何況，自己的人生從來只需向自己交代。

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