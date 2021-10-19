戴夢夢曾背小三之名愛得任性　宣佈閃婚嫁圈外人：緣分來到就接受

36歲戴夢夢上傳婚照宣布結婚，新郎卻不是離合多次的太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky），她透露未婚夫是圈外人，從事金融工作，她甜蜜地公開表白：「走在一起，是一種緣分。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。We’re getting married」



戴夢夢宣布結婚。（IG@dreamon_mon）

戴夢夢的婚訊似乎來得突然，其實早已「漏口風」，她在10月初接受好友黃婉曼訪問，證實與履傳復合的Ricky分開1年多，大家關係轉化為親人，並期待細水長流的愛情，當被問到會否「閃婚」，她的回答留下懸念，「冇話一定，又冇話唔一定，對的時間遇上對的人。」

敢愛敢恨戀「人夫」

要數戴夢夢最讓人深刻的一段情，自然是她與年長19歲Ricky的戀情，兩人在2015年被拍到拖手約會，當時Ricky仍是有婦之夫，戴夢夢因此被指介入他與太太的27年婚姻，形象大受影響。戴夢夢隨即大方承認與Ricky發展中，她指兩人光明正大，對方已與太太分居，自己並不是第三者。

戴夢夢與太極鼓手Ricky離離合合。（01娛樂/施玲玲攝）

而Ricky也為愛護航，認愛戴夢夢，強調離婚並不是因為第三者。縱然受到千夫所指，戴夢夢母親也開口叫女兒「不要再糊塗」，兩人懶理旁人目光愛得高調，Ricky離婚後，多次被拍到與戴夢夢在街頭熱吻，有指女方更曾喝得爛醉突然脫裙。兩人更不時大方結伴出席公開活動，戴夢夢亦被拍到與Ricky兒子「三人行」外出吃飯。

戴夢夢與Ricky經歷風風雨雨終成眷屬，但戀情維持2年就宣布分手。然而，兩人之後藕斷絲連，多次傳出復合傳聞，連Ricky也形容與戴夢夢的關係如過山車「時起時落」。戴夢夢月初接受訪問終認與Ricky已經分手一年多，對於這段轟烈的愛情，她拎得起放得低：「我們目標方向都不一樣，再一齊下去大家都不開心，不如轉個形式相處，不再是情侶，而是如哥哥一樣的親人。」

戴夢夢與Ricky最終也走不下去。（IG@dreamon_mon）

轟烈過後只想平淡

戴夢夢形容自己是典型人馬座，為人爽直，即使是感情事也不介意大方分享。她在2016年參加ViuTv節目《跟住矛盾去旅行》，當時仍是Ricky女友的她大談愛情觀，不忌諱地大談與男友的相處點滴。縱然知會受到爭議，她仍想讓觀眾看到真實的自己，面對不同的批評及聲音，她亦看得開：

世界上總有人不喜歡自己，100個人，有10個人明白自己，我已好開心。

戴夢夢與邵音音結伴上節目《跟住矛盾去旅行》，大談感情事。（《跟住矛盾去旅行》影片截圖）

戴夢夢雖與Ricky再見亦是朋友，然而，回頭再看這段感情，她亦玄妙地說，「自己曾經任性過，年輕一定會任性，但現在會知道有些事不可以這麼任性，有些事做錯過就要認。」轟轟烈烈愛過一回，她坦言現在渴望細水流長的感情，「人大了覺得平淡簡單得幸福就足夠。」不變的是，她仍是那個敢愛敢恨的女子。

愛情不能計算，緣分來到我就會接受。

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