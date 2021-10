LOEWE傳加價｜名牌銀包入門首選　WOC鏈帶銀包當手袋最抵買？

【名牌銀包/LOEWE/加價】近日網絡充斥LOEWE加價消息,有指小手袋與銀包類別將於11月初價格上調。LOEWE銀包向來都是品牌入門單品,以及小資女更換銀包的選擇之一;不論加價傳聞屬實與否,不妨先鎖定心水款式,及早購入,實行早買早享受!



【名牌銀包/LOEWE/加價】LOEWE Vertical Wallet素色設計搭配壓有Anagram立體壓紋撞色皮帶,簡約有特色。(sharon0908@Instagram)

LOEWE銀包細小實用 Vertical Wallet長青必買

LOEWE銀包設計簡約優雅,兼備實用間隔,成功俘擄不少少女心。提到最具人氣的款式必然是Vertical Wallet,售HK$4,800,銀包以粒面小牛皮製成,素色設計搭配壓有Anagram立體壓紋撞色皮帶,並以啪鈕開合,時尚又方便,同時採用三折設計,附有6個信用卡槽、銀紙隔層,以及拉鏈零錢隔層,為實用之選。

【名牌銀包/LOEWE/加價】LOEWE Anagram Wallet On Chain附有可拆卸金屬鏈帶,斜揹、側揹使用亦可。(HBX)

LOEWE Wallet on Chain一物多用 不輸一般手袋

近年亦流行Wallet on Chain款式,體積小巧,既有銀包間隔,亦能當作手袋之用,實用程度不輸一般手袋款式之餘,價格更親民。LOEWE Anagram Wallet On Chain售HK$6,250,以石紋小牛皮打造而成,飾有撞色包邊設計,正面則綴以Anagram圖案鍍鈀扣環,具高辨識度。Wallet On Chain設主隔層以外,內裡附3個卡槽,背面設拉鏈零錢隔層,簡而實用;另附有可拆卸金屬鏈帶,斜揹、側揹使用亦可,一物多用。

