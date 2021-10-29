LOEWE傳加價｜名牌銀包入門首選　WOC鏈帶銀包當手袋最抵買？

【名牌銀包／LOEWE／加價】近日網絡充斥LOEWE加價消息，有指小手袋與銀包類別將於11月初價格上調。LOEWE銀包向來都是品牌入門單品，以及小資女更換銀包的選擇之一；不論加價傳聞屬實與否，不妨先鎖定心水款式，及早購入，實行早買早享受！



【名牌銀包／LOEWE／加價】LOEWE Vertical Wallet素色設計搭配壓有Anagram立體壓紋撞色皮帶，簡約有特色。(sharon0908@Instagram)

LOEWE銀包細小實用 Vertical Wallet長青必買

LOEWE銀包設計簡約優雅，兼備實用間隔，成功俘擄不少少女心。提到最具人氣的款式必然是Vertical Wallet，售HK$4,800，銀包以粒面小牛皮製成，素色設計搭配壓有Anagram立體壓紋撞色皮帶，並以啪鈕開合，時尚又方便，同時採用三折設計，附有6個信用卡槽、銀紙隔層，以及拉鏈零錢隔層，為實用之選。

【名牌銀包／LOEWE／加價】LOEWE Anagram Wallet On Chain附有可拆卸金屬鏈帶，斜揹、側揹使用亦可。(HBX)

LOEWE Wallet on Chain一物多用 不輸一般手袋

近年亦流行Wallet on Chain款式，體積小巧，既有銀包間隔，亦能當作手袋之用，實用程度不輸一般手袋款式之餘，價格更親民。LOEWE Anagram Wallet On Chain售HK$6,250，以石紋小牛皮打造而成，飾有撞色包邊設計，正面則綴以Anagram圖案鍍鈀扣環，具高辨識度。Wallet On Chain設主隔層以外，內裡附3個卡槽，背面設拉鏈零錢隔層，簡而實用；另附有可拆卸金屬鏈帶，斜揹、側揹使用亦可，一物多用。

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