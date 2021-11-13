麥玲玲2022虎年運程｜馬、羊、猴、雞：屬羊魅力大增易有外來誘惑

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜馬、羊、猴、雞】牛年將過去，迎虎年來臨，繼玄學家麥玲玲師傅分享「虎、兔、龍、蛇」生肖的感情運，是次即將揭曉「馬、羊、猴、雞」生肖於虎年感情運程。



【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜馬、羊、猴、雞】是次即將揭曉「馬、羊、猴、雞」生肖於虎年感情運程。（《海岸村恰恰恰》劇照）

揭曉「馬、羊、猴、雞」生肖虎年感情運

肖羊、猴、雞的單身一族都有望於虎年結識到心儀對象，並發展成情侶關係；惟肖馬單身一族感情運未有太大進展。肖馬、羊、猴、雞的女生，或可參考一下玄學家麥玲玲師傅批算的虎年運程，看看自己於虎年的感情運如何。

肖馬者

單身一族感情有原地踏步之象，若單身已久者，不妨於工作環境多留意身邊人；至於已有穩定伴侶或已婚者喜獲「三台」吉星眷顧，關係將有輕微進步，但礙於事業發展勢如破竹，工作壓力隨之而來，易分身不暇忽略另一半。

肖羊者

有「天喜」桃花星進駐，單身一族魅力大增，於不同場合均能吸引異性，故不妨多出席婚宴、壽宴等喜慶場合，將遇上合眼緣對象，而且關係發展迅速；已有穩定伴侶或已婚者再行桃花運就要安分守己，堅決抗拒外來誘惑。

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜馬、羊、猴、雞】肖猴者單身一族可望遇上合眼緣對象？（《當男人戀愛時》劇照）

肖猴者

單身一族可望遇上合眼緣對象，惟相沖年份的桃花較短暫，建議即使有目標出現，亦要多花時間觀察了解，不宜太快投入感情；已有伴侶者受「沖太歲」年份影響，情侶之間容易爭拗頻繁，需多加包容忍讓。

肖雞者

單身一族喜獲「紫微」及「龍德」貴人吉星力量加持，可望透過長輩介紹而結識心儀對象，循序漸進發展成情侶；已有伴侶者若打算融入對方家人朋友圈子，虎年屬合適時機，可望獲得正面評價，令關係更進步。

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2022虎年運程》

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