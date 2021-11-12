麥玲玲2022虎年運程｜虎、兔、龍、蛇：屬虎關係易生變嚴重至分手

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜虎、兔、龍、蛇】無論過去一年順利與否，都應以全新心態迎接2022虎年來臨；女生們最為關注便是感情問題，到底十二生肖於虎年的桃花運如何？單身者會否有望脫單？可先行參考一下玄學家麥玲玲師傅批算的虎年運程！



【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜虎、兔、龍、蛇】到底十二生肖於虎年的桃花運如何？單身者會否有望脫單？（《無法抗拒的他》劇照）

揭曉「虎、兔、龍、蛇」生肖虎年感情運

肖虎者處於「本命年」的年份，麥玲玲師傅指肖虎者桃花運未為旺盛，單身女生宜透過進修或工作場合多留意有否合適對象，而已有另一半的女生，與伴侶關係容易生變。麥玲玲師傅分享了「虎、兔、龍、蛇」生肖於2022虎年的感情運程預測，一起來揭曉吧！

肖虎者

流年「文昌」入主，渴望談戀愛者不妨於進修場合或工作環境多留意身邊人，看能否有發展。已有伴侶者「本命年」關係容易生變，若有結婚打算較理想，惟籌辦婚事過程中要分工清晰及包容忍讓，慎防鬧翻甚至分手收場。

肖兔者

肖兔者是虎年十二生肖中桃花最燦爛的一員，結識異性機會大大提升，惟始終受「咸池桃花」影響，容易出現鏡花水月的虛幻姻緣；至於已有穩定伴侶或已婚者則慎防桃花過旺而引發不正常姻緣。

【麥玲玲｜2022虎年十二生肖運程｜虎、兔、龍、蛇】屬虎與情人關係易生變，容易嚴重至分手？（《無法抗拒的他》劇照）

肖龍者

單身者新一年對談戀愛意欲不高，又有「月煞」代表女性帶來的麻煩阻滯；至於已有伴侶者雖未見有重大爭拗，但因較享受獨處時光，與另一半容易產生距離感，關係較為平淡疏離。

肖蛇者

單身女士桃花較平淡，若想物色合眼緣對象，透過女性長輩介紹相親，成事機會較大；已有穩定伴侶或已婚者會對另一半的言行表現頗有微言，但彼此未有宣之於口，容易累積不滿而令感情埋下缺口。

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2022虎年運程》

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