自愛｜獨處感寂寞有人陪卻嫌麻煩　學會「自我中心」填滿空虛的心

你，是不是也會有這樣的心情？「沒人陪在身邊時，會覺得孤單。」「無法獲得別人認同時，就感到不安。」「周遭都沒有人了解我，內心彷彿破了個洞般空虛。」 《其實，我們都寂寞》一書作者認為，人會感到寂寞，是因為我們渴望被愛與關懷，也總想尋求別人的認同，因而無法自我肯定。她認為不應將情緒的主導權交給別人，而要用「以自我為中心」的想法與生活方式，放下依靠他人尋找存在感的執念，並透過獨處時的me time，聆聽內心的聲音。唯有做自己、理解自己、也享受自己，才能真正和「寂寞」道別！



每天為生活忙碌，讓我們沒時間深入思考自己的人生，或回顧過往，日子就這麼一天一天過下去。匆忙過著每一天，驀然回神之際，你會不會有一瞬間，覺得寂寞如風竄進心頭，忽然因一陣孤獨而感到悲傷？

比如，你是不是曾在以下這些情境中覺得落寞惆悵？

• 雖然跟家人同住，但大家各過各的，我不會對他們傾吐心事，感覺自己好像一個人孤獨生活著

• 不論怎麼跟父母溝通，他們都聽不進去，也不了解我。然而就算如此，我還是可悲又徒勞地迫切期待他們能懂我的心。

• 渴望與他人有心靈相通的對話，卻事與願違，這讓我覺得更沮喪。

• 沒有稱得上至交的知心好友，也沒有任何親近的人。很希望有個人能讓我在他面前完全敞開心房。

• 沒有人了解我，不管身在何處、跟誰在一起，或是身邊圍繞著很多人，我還是覺得自己很孤單，心裡彷彿有一個洞。

• 寂寞到不知活著到底有什麼意義，也不知道如何填滿內心的空虛。

相關文章：女生語錄｜10句關於孤獨的金句： 即使結婚 也要保有獨處的習慣（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 6

孤單是種狀態，寂寞是種心情

不想孤獨，卻又覺得和別人在一起很累



愈來愈多人覺得人際關係是件很麻煩的事。「跟別人講話很麻煩。」「跟別人在一起要顧慮好多，感覺好累。」可是，即使這樣抱怨，他們又無法獨處。

「跟別人相處很辛苦，但自己一個人卻又寂寞得不得了。」他們總是感慨地這麼說。

只要出了門，就會在意他人目光，行為處事變得小心翼翼，使情緒變得相當負面。在職場上又與人對立、反目、爭執。如果生活中都是操心這些事，身心當然會很疲憊。

不願一個人，也不想有人陪的矛盾心態。

在人際關係中，如果能和他人有正向交流，彼此親密友好，是最理想的狀態，例如能滿足以下期待的關係：

• 受傷時，對方能馬上安慰我

• 寂寞時，對方會溫柔地陪在我身邊

• 對方能讓我感受到幸福

對這種關係的期待，也能讓人有正面的情緒。但現實跟想像並不會完全相同。

受傷時，別人就算給予安慰，但安慰方式若不如預期，我們或許會更受傷；寂寞時，別人前來陪伴，但我們可能又覺得對方很煩，根本不願被打擾，只想自己靜一靜，反倒因此感到煩躁。就算別人可能為我們帶來幸福，但看到對方一副自我陶醉的表情，搞不好會令我們覺得厭煩。就像這樣，想像世界和現實世界間往往有很大的落差。

當想像中的理想狀況實現時，自己應該會覺得幸福才是，但實際卻不然，而是避之唯恐不及的結果，反倒讓人更寂寞了。

這時候，你該如何自我拯救呢？

相關文章：閨蜜感失落別提建議 專家建議5個媲美專業輔導的「陪伴療法」（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 7

「愛自己」是最強大的正能量

尋求他人認同之前，先認同自己



我們每個人都有「愛自己」的渴求；同樣地，也會有「愛別人」、希望「被愛」，或是與他人「相愛」的期待，這是人類不可或缺的基本欲望。不論是對自己的愛，或對他人的愛，若少了其中一種，我們的心裡彷彿有個洞，感到空虛而茫然。

有很多人會想：「我能理解自己是否被愛與何謂寂寞，我也知道，如果懂得愛自己，一定可以擺脫寂寞。不過，我實在不知道，愛自己的具體方法到底是什麼？」

這時，不妨將「愛自己」這個概念換成「喜歡自己」，或是將「喜歡自己」換成信任自己。當然也可以把「信任自己」，替換成「自我肯定感」。換句話說，就是認同自己的感覺。全心投入某件事所產生的正面感受，就是「愛自己」的狀態。

我們的感受方式可分為正向及負面兩種，並藉此來衡量對自己的信任程度。

相關文章：人際關係｜閨蜜相處都有原則 專家提出4點 教你最佳互動方式（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

自我中心心理學之所以將「情緒、五感及感受方式」作為標準，也是因為這樣能具體知道「愛自己」的方式。

人的感受方式有無數種。感受力愈是細緻敏銳，感覺愈是無限多，體會到的層次也有高低不同。平常愈注意、愈專注於自己感受的方式，就能不斷提升它的精確度。當你體會到正向感受，這就是「愛的狀態」。

比方說，全心投入一件喜歡的事情時，若能專注於自己的感受，就可體會到發揮創意帶來的興奮感，或是好奇心得到滿足的喜悅，比如用餐時你運用五感享受食物的滋味，當下覺得滿足，這在自我中心心理學中就是「愛自己的狀態」。

同樣道理，當我們放鬆身體感覺身心舒暢的時候；仰望天空，用全身去感受那片蔚藍，深呼吸的時候；去戶外慢跑，感受活動身體的愉快感、暢快感的時候，這些都可以說是愛自己的瞬間。

由此可知，只要全心投入，就能使內心充滿積極正面的能量，那就是愛自己的瞬間，也不會感到孤獨。

來源：時報出版《其實，我們都寂寞》 作者/石原加受子



相關文章：閨蜜感情都會淡？5個方法經營友情 不常見也能友誼永固︳女生共鳴（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

相關文章：閨蜜｜成年人5大交友法則：知己不會怕Dead air、朋友也需斷捨離（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

越是渴求愛情降臨來拯救空虛乏味的自我，結果卻往往越是寂寞。

你寂寞嗎？讓寂寞昇華的３種人生態度

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「不想孤獨，卻又覺得和別人在一起很累。」心理諮商師教你正確的生活方式，真正和「寂寞」道別！】