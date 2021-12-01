愛情｜男友是霸道總裁總是他說了算！2招拯救自我中心的戀愛關係

在愛情中他說了算？以自我為中心的戀愛關係讓兩人都心好累，你可以這樣做！



眼前的小剛，是個風趣幽默、好相處又貼心浪漫的男孩，家世背景好，從小到大一直都是校草級的人物，無論到哪都會是焦點，尤其在愛情兩性關係中，根本不缺對象，只有他選擇要跟誰在一起的問題。只是，隨著年紀越來越大，小剛的感情卻一個換一個、一段接著一段，看著身邊一個個他認為條件不如自己的朋友們陸續找到幸福，不是在甜蜜的戀愛中，就是在美滿的婚姻中。他滿懷不解，因此想找我聊聊。

小剛說：「我很努力地投入在每一段感情，但是，不知道為什麼，到後來都還是以分手作為結束。我努力想過是否是自己的問題，但是我真的不覺得我有做錯什麼對不起對方的事啊！」

這是諮詢的時候，常常遇到的感情問題之一，明明是願意為愛努力的兩個人，為什麼一個總認為自己沒有問題，問題永遠都發生的莫名其妙 ；另一個卻總是有滿腹委屈，悶久了不是爆炸，就是下了分手的決定。

在偶然的機會，進行伴侶諮詢之後。原來，是兩個人都使用不同的頻率在表述各自的想法，這樣彷彿在平行世界的溝通方式，讓兩個人心裡的結越纏越難解。這樣的情形很容易出現在「以自我為中心」的人身上，但他們通常是不自覺的，說不出為什麼，也不懂為什麼自己的付出會變成別人覺得他們是以自我為中心來解釋。

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以自我為中心的人不同於自私，他們仍然有很會為人著想的時候；但通常還是因為自己潛意識下以自我為出發點的認知，而「不小心」導致爭執。

尤其在兩人爭吵的時候，常常會出現一些耳熟能詳的台詞…

其中一方覺得被找麻煩而感到氣憤：「為什麼都是妳在找架吵，我根本就沒有問題啊，有問題的是妳吧！」

另一方則會啞巴吃黃蓮的回：「你以為你都沒有問題，是因為我都接受包容我不喜歡你的地方，但你卻總以自己的標準指責我這裡不對、那裡不好，我只是偶爾表達我有意見的地方，就被你說成我在找架找或是找你麻煩。」

或者是，

其中一方會說：「你為什麼要偷看我的手機，我有做錯什麼事嗎？有什麼行為讓你產生懷疑嗎？」

另一方則回答說：「我也不喜歡被懷疑，但是你懷疑我的時候我會有耐性地跟你解釋我的行蹤，當我只是詢問你在哪裡，你卻覺得我在質疑你。」

然後，接著就是無止盡的迴圈。

「我有什麼好讓你懷疑的嗎？我很清楚自己在做什麼，好嗎！」

「那我有做錯什麼事讓你懷疑嗎？我也很清楚自己在幹嘛呀！」

「我很了解我自己，但是妳不清楚自己在幹嘛，我才會懷疑妳。」

「我為什麼就是不清楚自己，就因為我不是你？」

就這樣吵不完的羅生門，不斷反覆發生，直到兩個人的愛被消耗殆盡，走向分手。

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一段健康的戀愛關係，在溝通中，雙方的立場本來就該是平等的，這無關乎誰條件好誰條件差，更與誰配不上誰無關，沒有人理當為另一個人服務，也沒有什麼「理所當然」或「本來就應該要這樣」的事情。

以自我為中心的情人會出現的行為

1. 當一個人沒有自覺與同理的能力時，在關係中會不自覺地帶著以自我為中心的心態戀愛。

2. 潛意識地要求對方以滿足自己為主，不顧對方當時的感受與需求，導致爭吵時總是有類似的對話出現。

你可以這樣做

1. 想談好一段戀愛，請先學會自覺和同理，

2. 在同理他人當下的感受時，同時自省是否有做了連自己都不喜歡的行為。

不以自我為中心，不是不能做自己，而是當衝突產生的時候，你是否能把自覺和同理放入溝通中，把兩人的高低落差控制在彼此都能接受的範圍內，讓兩人的爭執能得到一個彼此都能接受的結論，讓感情繼續下去，這完全不影響感情中的自在程度，也不會失去自己。

在自我中心的人的世界裡，只有與他看法一致的人，而和他有不同意見的，則會遭到否定，然而，看似和平的假象是建立在對方必須認同他的全部觀點，這樣的互動長期下來，伴侶的存在價值會越來越渺小，也會越來越無力，因為在感情裡，只有他自己的意見最正確、最好，溝通只是變相要對方妥協的過程而已。

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溝通需要傾聽，更需要自覺，以免兩個人在關係中發生權力失衡的時候，到時可能連傾聽都做不到了。

常遇到以自我為中心的情人？！

反過來說，若妳是常遇到以自我為中心的人，請妳回想一下是否是自己的個性造就這種互動模式，講白一點就是「他的自我是你允許的」，這並不是包容，只是壓抑忍耐，用自欺欺人的方式繼續待在不平衡的愛裡，容許妳的問題一直被冷處理。

這樣個性的人通常沒有自信、過度給予、低自尊，很容易養出或包容以自我為中心的自戀者。

1. 此時，你要做的不是一味妥協，而是應該更看重自己。

2. 學著把內心的話說出來，讓對方學會尊重你的價值和珍惜你的付出。

3. 不要在戀愛的過程中，讓自己在委屈中變得越來越渺小。

在越談越愛的感情中，兩個人都明白彼此有各自的優點缺點，也都知道以完美的眼光欣賞不完美的另一半，用自己所想要被對待的方式愛人，而不是用自己的標準愛人 。

愛情是雙向的，在戀愛關係裡不是只有你也不是只有我，而是「我們」

在戀愛中找到快樂不是單向的，而是彼此必須一起付出給予，不應該再用單身的模式過著二人的生活。倘若你處在以自我為中心出發的世界，對的都是自己，錯的總是對方，這樣的感情，未來的崩壞是必然的。在愛裡，不是只有你，也不是只有我，而是彼此都交出某部分的自由和擔當，成就了「我們」，用我們一起解決問題，讓彼此變得成熟，愛的中心不再是任何一個人，而是「我們」。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：在愛情裡總是他說了算？！以自我為中心的戀愛關係讓兩人心好累】