我們都渴望被需要　都希望在提起電話時，有一個馬上接通的人。

如果哪一天，你拿起手機，再也沒有能夠撥打的對象，也沒有人會打給你的時候，你有什麼樣的感覺呢？



會不會有一種空空的，彷彿自己從人間消失的感覺？

我在想，這或許就是人們為何努力的原因吧，因為我們，渴望被記得、渴望被放在心上。

就像是在感情當中，我們會很想要追求伴侶，因為不想要自己回到家時，一個人面對空蕩蕩的屋子，希望至少有一個人，能夠迎接自己，告訴你「歡迎回家」。

或是在朋友上，如果你在意的朋友已讀不回你，你可能感到失落，懷疑自己是不是被忽視了？

又或是在工作上，我們會很希望能取得一個自己的位置、頭銜，好有一個姿態，能像別人展現「我們是誰」，他人又可以「如何記住我」。

在網路世界也是一樣，當我們發文、發現時動態、等待回復、期待被按讚，其實也是想重複確認，自己在他人眼中、在這個世界中，仍存在。

同場加映：41歲Rebel Wilson為生育激減35公斤 無悔減重起步遲：這不是比賽（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 13

「其實我也渴望被需要」

有的時候，你可能會告訴自己，其實我沒那麼需要別人，自己一個人也可以過得很好。

我自己有一段時光也是如此，否認自己需要朋友，認為自己能夠非常獨立。因此當時的我把重心都放在工作上面，幾乎不太跟朋友聚會。

直到有一天工作崩解之後，我才開始意識到身旁還有能夠支持自己、關心自己的朋友，是多麼可貴的事情。

而我也因此對過去那個忽視朋友的自己感到自責、愧疚。

這讓我發覺，如果人一味否認自己「有被需要」的渴求時，當自己的重心一崩盤之後，很有可能整個自己會隨之一起瓦解。

無論是朋友、家人、情人或是工作，其實在追求這些東西時，都有個「被看見、被需要」的能量在驅動著我們。

而當自己開始意識到自己的行為、情緒，可能源自於這個能量的缺乏時，或許就更知道如何從低落的情緒中恢復，或是能夠減少得失心。

比方說，當朋友已讀不回你的時候，你知道你難過，但可能不知道自己為何這麼難過，因此陷入沮喪的漩渦之中。

這時你可以思考，或許你的難過來自於「被看見的需要」，那面對已讀不回的時候，你就可以爬梳自己的思緒，釐清自己現在的低落其實是源自於自己的內心。

這時要解決內心的失落感，就可以從自己出發，去找尋和你頻率更一致的朋友，或是主動和對方提出自己的感受與需求，希望兩人的互動能夠取得平衡。

（因為已讀不回可能的因素實在是太多了，有時並非完全是對方不想理你，只是人家在忙Q）

所以當自己提出內心的需求時，至少能夠讓兩人互動的關係有調整的空間，對方既能了解你的想法，你也能從中滿足被看見的需求。

同場加映：Bill Gates嫁女｜由V.Wang婚紗到馬場佈置 耗資1200萬的豪門婚禮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

理解空虛，找到自己的歸屬

我覺得理解完自己可能感到空虛的理由之後，接下來可以重新幫自己找到歸屬，避免自己一味想從別人身上確認自己的存在，而導致內心更加地空虛。

最近我一直努力在尋找與網路世界的平衡點，一方面我也有被看見的需求，但另一方面，重複在網路上發文來確認自己的存在，那種感覺對我來說其實很飄渺、很不踏實（有時後心情會變得更差）。

而自從我發現自己有「被看見的需求」後，我開始重新思考在日常生活上，有哪些事情能夠滿足這個需求。

我甚至拿出了紙跟筆，寫下各種我可以參與的活動、找到歸屬的事情有什麼。

我當時寫下了和朋友聚餐、閱讀、參與特定興趣的社交活動等等，這些都能讓我的每一天，過得更加踏實、滿足需求，因而減少自己依賴網路世界的行為。

除此之外，我自己仍保有寫作以及做 Podcast 這兩個與網路世界連結的媒介，對於我而言，這兩個是我在網路世界上能感到自在的模式，同時也因為能和各式各樣的人交流內容，內心常能感到開心，生活反而有種被提升的感覺。

因此，或許開始找到自己可以擁有歸屬的地方在哪，以及哪一種歸屬能夠提升自己，甚至是提升生活品質，漸漸地，你會對你的生活感到越來越踏實，自己也能感到更加飽滿。

同場加映：王室｜摩納哥王妃封最時尚名媛 曾調查毒梟任政治記者為公義發聲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

同場加映：華為小公主姚安娜撕下富二代標籤 哈佛學霸名媛寧闖娛樂圈當綠葉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：阿席娜 Athena，原文：其實我們內心都渴望－被看見、被需要。】