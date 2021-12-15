蘇民峰2022虎年｜十二生肖運程一次過睇　脫單要留意桃花月份？

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程】蘇民峰2022虎年十二生肖運程一次過睇！十二生肖於虎年的桃花運如何？哪生肖於虎年最旺桃花，有望找到新戀情？



【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程】十二生肖中，哪生肖於虎年感情運最順利？蘇民峰2022虎年運程一次過睇！（相片提供：圓方出版社）

蘇民峰2022虎年運程：十二生肖運程一文睇清

玄學家蘇民峰師傅分享，肖虎者今年為本命年、犯太歲，與伴侶拍拖已久，但又未結婚者，今年內不結則有機會分手；肖兔者與肖羊者於虎年人緣好；至於肖狗與肖豬的單身者於新一年開展新感情機會不大，需在某些月份特別留意。想了解自己於虎年感情運的女生，大可參考蘇民峰師傅2022虎年十二生肖運程！

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程】蘇民峰2022虎年十二生肖運程一次過睇！哪生肖於虎年最旺桃花？（《後來的我們》劇照）

蘇民峰2022虎年運程：肖虎、兔、龍、蛇者（簡化版）

虎

去年為紅鸞桃花生肖，有婚嫁、懷孕、添丁機會，如去年仍未因紅鸞桃花年而結婚，今年犯太歲年則要加緊步伐了。今年犯太歲年的你，惟一喜擋三災，無喜心情壞，如拍拖良久仍未結婚的你，如不能成事，本年則有分手機會。

兔

今年為咸池桃花年，而咸池為霧水桃花，對人緣、人際關係能起積極的正面作用，但已婚或有穩定感情的你，勿因此而變成三角關係，影響到固有感情；單身者本年容易與已經相識者突然發生關係，惟這霧水桃花易聚易散。

龍

今年為無刑，無冲，亦非桃花生肖，在桃花方面不太樂觀，最多就是出現暗戀對象而已，尤其是外出旅遊公幹時，可能出現心儀對象，惟今年能因此而開展到新感情的機會不大。

蛇

今年為太歲相刑年，感情運當然沒有過去幾年穩定，故今年要花多些時間在感情方面；如果對方剛好又是今年沖犯或刑太歲的生肖，那是非麻煩怕是避不了，唯有雙方各自體諒，望過了今年後又能一切如常。

全文：蘇民峰2022虎年｜虎、兔、龍、蛇運程：屬虎不結婚或會分手？

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程】想了解自己於虎年感情運的女生，大可參考蘇民峰師傅2022虎年十二生肖運程！（《我在時間盡頭等你》劇照）

蘇民峰2022虎年運程：肖馬、羊、猴、雞者（簡化版）

馬

本年是肖馬的相合年，感情運是穩定的。 如已經有穩定感情的你，亦容易因此相合年進一步走在一起，同居或結婚也是未可料的；惟本年並非桃花年，單身者如果想早日脫離單身，便要把握本年農曆二月和八月這兩個桃花月了。

羊

今年為天喜桃花的你，桃花運是十二生肖中排第二位；而本年桃花是正桃花，代表容易碰上能發展下去的感情，並非霧水情緣；即使已婚者，亦能將此桃花化作人緣，對事業也能起到正面作用。

猴

去年是桃花年，來到今年是相沖年。如果因去年桃花年才開展的新感情，則本年相沖也可能為你沖出新改變，讓感情運更進一步；惟已有穩定感情而又未想結婚者本年便要好好小心維繫感情了。

雞

本年並無刑沖，亦非桃花相合生肖，故感情算是平穩的一年。單身者只能捉緊農曆五月及十一月這兩個桃花月，看看能否為你及早脫離單身行列。

全文：蘇民峰2022虎年｜馬、羊、猴、雞運程：屬羊桃花旺易遇正桃花

【蘇民峰｜2022虎年十二生肖運程】十二生肖於虎年的桃花運如何？（《愛情應該有的樣子》劇照）

蘇民峰2022虎年運程：肖狗、豬、鼠、牛者（簡化版）

狗

去年太歲相刑，感情亦容易出現不穩，而今年正好是讓你修補感情關係的年份；惟今年並非桃花年，單身者能開展到一段新感情的機會不大，如果不想再單身下去，唯有好好把握農曆二月、四月、十月這三個桃花月好了。

豬

今年為肖豬的相合年，感情運是相對穩定的，未婚而已有穩定感情者可以進一步發展，加深相互了解；惟本年並非桃花年，對單身的你幫助不大，唯有把握本年農曆三、九及十一月這三個桃花月。

鼠

本年無刑無沖，亦非桃花生肖，感情運看不見特別變化，不是要好的一年也不是容易爭吵不和的一年，就平平淡淡而已；其實這才是感情的常態，激情只會短暫維持，老是爭吵則索然無味。

牛

去年沖太歲的你感情容易出現變化，結婚、分手、懷孕也都是變化的一種，如果不幸因沖太歲而分了手，現在便要盡快收拾心情，準備去投入一段新感情；又桃花年只代表容易吸引別人對你垂青，但不會出現你心中所想的對象。

全文：蘇民峰2022虎年｜狗、豬、鼠、牛運程： 屬牛容易吸引他人垂青

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**

資料來源：《蘇民峰二O二二年虎年運程》