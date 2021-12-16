月老｜九把刀新作比《那些年》更催淚　放手只是換方式陪伴

【月老】由九把刀執導、柯震東、王淨、宋芸樺、馬志翔等主演的《月老》優先場已在香港上映，《月老》勇奪金馬三項大獎、多項提名，故事改編自九把刀小說，保留了一貫青春熱血的元素，頗為新鮮的是男女主角超生越死，浪漫卻不失跳脫，聚焦在緣份這題目上－每份情都刻骨銘心，卻也都有該放手的時候。九把刀更自評這是他最好的一份作品、甚至比《那些年，我們一起追的女孩》更催淚？



月老｜ 由九把刀執導、柯震東、王淨、宋芸樺、馬志翔主演等主演的《月老》優先場已在香港上映。（《月老》劇照）

放手只是換方式陪伴

《月老》劇情講述阿綸（柯震東飾演）死去而去到陰間，為了轉世成人便擔起神職，與Pinky（王淨飾演）成為「月老」，到人間牽紅線，撮合人間一對對。不過，後來卻遇到小咪（宋芸樺飾演），令柯震東想起前世種種。小咪與阿綸是戀人，阿綸費盡千辛萬苦想要為她牽紅線，也不成功，由是為了小咪的幸福，而展開一場真摯又揪心的冒險。

月老｜ 月老》劇情講述阿綸（柯震東飾演）死去而去到陰間，為了轉世成人便擔起神職。（《月老》劇照）

喜歡九把刀與《那些年，我們一起追的女孩》的觀眾，定會覺得《月老》很有親切感，除了因主角由九把刀「愛將」柯震東與宋芸樺飾演外，過去曾在他執導或編劇的電影裡擔任要角的蔡凡熙、禾浩辰與劉奕兒，均在片中客串，而陳妍希也在電影中以「彩蛋」形式登場。《那些年，我們一起追的女孩》當年以青春的遺憾來感動觀眾；而在《月老》中，則是說另一種超脫－阿綸縱然已用盡全力、愛得無悔、但緣份卻半點不由人，需要放手的時候，也終得快手。二人最終陰陽相隔，阿綸最終選擇犧牲自己，不再糾纏，因為離開，只是換個方式陪伴。

月老｜喜歡九把刀與《那些年，我們一起追的女孩》的觀眾，定會覺得《月老》很有親切感，除了因主角由九把刀「愛將」柯震東與宋芸樺飾演外，也，過去曾在他執導或編劇的電影裡擔任要角的蔡凡熙、禾浩辰與劉奕兒，均在片中客串。 （《月老》劇照）

經歷即擁有 最愛不一定要走到最後？

《月老》很努力去渲染深情，阿綸與小咪的「回憶走馬燈」不斷播放；但可幸是電影也沒有忽略「現在」。「離開」這課題，不斷穿插在電影中，陪伴多年的小狗死去、戀人要陰陽相隔、遭愛人背叛⋯⋯到最後或許會傷心或不甘，但其實經歷就是擁有，最愛不一定要走到最後，就似小咪在電影中，過去的回憶那樣快樂與美好，她可以支撐那麼久。也似電影中一句：

怎麼算是我們長大了？就是開始知道，什麼事都會變來變去的時候。 宋芸樺

緣來緣去，半點不由人，或許看畢電影後，你也會釋懷？

《月老》一貫九把刀風格，充滿深情對白，以下點擊看金句精選：