測你命中有幾段好姻緣？在遇到真愛前，月老為你張羅的對象有...

有的人感情很純粹，一輩子只會遇到那麼一個真心相愛的人，然後彼此相互扶持着走完這一生。而有的人感情就會比較波折，每一次以為遇到了真愛，結果都會發現那是假象，兜兜轉轉另有其人。那麼你命中有幾個正緣呢？趕緊來測測看！



想找到真命天子，談何容易......在遇到對的人之前，你會遇到有幾多段正緣？（點擊放大開始測驗）▼▼▼

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【答案解析】

A. 你命中會有四個正緣。

你一直都在遊戲感情，因為你覺得最美好的感情就是在一起開心。只要對方能夠逗你笑，能夠給你帶來歡樂，那麼你就會排除一切苦難跟對方在一起。不過你的脾氣會有點急，一旦兩個人遇到矛盾，就很容易分手。你的命中會有四次正緣，之前你玩夠了玩累了，最後你會安分的跟一個可以包容你，跟你好好過日子的人在一起。

B. 你命中會有三個正緣。

你不是很清楚自己想要的是什麼，有時候都是被別人推着走。比如年紀到了，父母覺得你該成家立業了，所以你就選擇了結婚。又比如你感覺到了孤單，覺得 要有一個人陪着你，所以你就迷迷糊糊的找人跟人作伴。這樣的你命中會有三次正緣，直到最後一次，你才會明白，自己想要的原來是一個懂自己的人。

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C. 你命中會有兩個正緣。

曾經你想要的愛情是轟轟烈烈的，兩個人在一起就要瘋狂。只是瘋狂過後，你又會感覺到很空虛。之前怎麼看對方，都覺得他很完美，所以你義無反顧的跟他在一起。但是慢慢的，你會發現兩個人分歧矛盾越來越大。所以你選擇了分開，再次找尋對象的時候，你會找那個能夠讓你安心的人，因此你的命中會有兩個正緣。

D. 你命中會有一個正緣。

你是比較純情的那種人，所以在你一旦喜歡上一個人，就會比較長久。或許兩個人的相處會有各種各樣的矛盾，但是你總是很有耐心的去化解。因為在你看來，感情就是要不斷的去磨合，彼此才能夠相互了解，才會知道對方的全部。所以隨着時間的推移，你跟對方會越來越親密，他就是你這輩子唯一的正緣。

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