拍拖時的忐忑興奮原來是化學反應作祟？19個對戀愛感覺的科學解釋

生活戀愛感是讓人無論身體還是精神快樂的感覺，這種感覺很大程度上歸功於我們身體的三種快樂物質化學物質-多巴胺、血清素、內啡肽。這種腦內分泌物和人的情慾、感覺、生理有關，它們傳遞興奮及開心的信息......



你用僅僅一個微笑，讓雨天放晴

真的不敢相信 天使就在我身邊 住在我心裡

你的一個微笑，令我無法折回

真的不敢相信 天使正在呼喚我 住在我心裡

我知道現在的我將變得好起來

在此時，夢境也變得真實

——Westlife〈I Lay My Love in You〉

談戀愛會讓人身心舒暢，每天被粉紅幸福泡泡圍繞，心情也跟著好了起來；一旦失戀了，彷彿世界末日，不僅情緒down到谷底，各種病痛也跟著找上門？愛情是許多人心靈上的依靠。讓我們一起來看看國外媒體網站【Thought Catalog】根據科學證實以下 19 種表現徵兆，解釋當愛情來敲門時，這些情緒如何影響身心。

1. 一見鍾情確實真的存在，但也的確是化學物質影響你的。

研究人員聲稱，科學研究發現其實一見鍾情是存在的，但同時也是因為一種名為神經成長因子 （ never growth factor ）蛋白質，突然的分泌與升高，造就了一見鍾情美麗的邂逅。

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2. 心情忐忑不安嗎？沒錯！當你墜入情網時化學物質正默默影響著你。

當你正享受愛情滋潤時，腎上腺素也同時飆升，而在此同時也關係到你的與生俱來的本能；所以在面對感情時，也透過本能帶領你追求幸福。

3. 當你看著你的愛人時，瞳孔會放大，透露你的心意

每個人的瞳孔都會直接反應出生理的狀況，當你遇到欣賞的對象時，你的瞳孔反射將會毫不掩飾地展露出來，那也是為什麼有著大瞳孔的異性這麼吸引人。

4. 戀愛的感情滋味讓大腦產生心情愉悅的化學物質

愛情就像雞尾酒般，你的大腦會在感受到愛意泛濫時分泌許多化學物質，例如抗利尿劑（vasopressin ）、多巴胺 （dopamine）、皮質醇，讓你情緒感到亢奮。

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5. 一般而言，大腦分泌的化學物質不會多過於一年，很快就回到正常的狀態。

根據科學家的研究，因愛情產生的化學物質通常在一年內將會回到正常的狀態，因為愛情所產生的化學物質很少持續一年以上，所以這能讓你維持正常的生理狀況。

6. 談戀愛超過一年後，你需要的可能是多一點親密擁抱。

雖然大腦分泌的物質不會持續太久，但若雙方關係繼續維持，透過「擁抱」能讓催產激素大幅增加，這就是所謂的「依偎激素」（oxytocin）。大腦通常會在親密時刻大量釋放催產激素，但男女釋放時機不同，這也是為什麼女性在高潮後想要男伴的擁抱，而男性只想睡覺。

7. 人腦分泌的催產素也可以減輕你的頭痛症狀。

根據報導催產素是可以減輕頭痛等症狀。所以其實談戀愛是可以減輕頭痛的。

8. 戀愛時腦中無時無刻都是親密伴侶，就像藥物上癮

在戀愛時雙方大腦裡填充的就是多巴胺（dopamine），這稱為「快樂化學物質」。多巴胺分泌的愈多相對而言，興奮愉悅感就越強烈，例如：古柯鹼或稱中樞神經興奮劑 （cocaine ）、冰毒或稱安非他命（ methamphetamines ）化學物質成分也愈多，這也是為什麼很容易沉迷在戀愛當中的氣氛中。

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9. 你常感到莫名壓力，無論好壞都需要皮質醇幫忙

皮質醇（cortisol ）分泌會隨愛情提升，而皮質醇同時也是隨壓力所分泌的激素；所以壓力不見得是負面的，有時能幫你對抗困境，並發揮自我潛能。

10. 看著情人照片不經意笑了也是愛情給你的生理反應

研究發現，當你凝視著伴侶的照片時，會促使較高血流速經由大腦同時會帶給你愉悅，同時為你帶來愉悅的心情。

11. 當愛來的時候，也能減輕你的疼痛感

根據科學研究顯示，當你望著另一半的照片時可減輕 40% 以上溫和型疼痛感、15% 劇烈型疼痛感。

12. 緊緊握著對方的雙手也可以達到減輕緊張與減少物理性痛覺的效果。

科學家發現握住愛的人的雙手可以達到舒緩神經元的效果，也同時可減輕戀愛中的你的痛覺。

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13. 當你陷入熱戀時，也有可能有「強迫症」的症狀

當你正陷入愛情的漩渦時，可能造成血清素（ serotonin ）降低大約40%，這也是促使強迫症的行為在你身上發生的原因。

14. 「精神分裂」是在你深陷愛情時不自知不自覺的行為

在戀愛時多巴胺 （dopamine）分泌的愈多，也容易造成你的行為愈亢奮，甚至有時會有精神分裂的狀況相同情況發生。

15. 當你接受並被對方費洛蒙所吸引時，你就深陷愛情泥沼了

研究表明，女性散發出費洛蒙時而讓你默默被吸引，那就是兩人陷入愛情的時候了。

16. 口服避孕藥其實會影響費洛蒙

若一位女性正服用口服避孕藥，將會影響費洛蒙分泌。此時所吸引將是與自己擁有相同費洛蒙的男性；倘若停止服用，費洛蒙會恢復正常，屆時所吸引的人就不是同一個了。

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17. 愛情會提升女性的睪固酮（testosterone）分泌量，而降低男性的分泌量

愛情會使女人變得更堅強，就像個男人；而讓男人個性變溫和，就像個女人。注意：此不涉及任何歧視。

18. 大腦的路徑其實是雙向的，分手時的痛苦讓你痛不欲生

曾經有個實驗測試過當被迫分手與拒絕時的情況，當你被迫分手時，身上探測痛指數的值會與一般的疼痛值相同。說明大腦處理情緒與物理性的管道是一樣的。

19. 分手的痛苦真的是「心如刀割」的痛

分手所引發的後遺症彷彿心如刀割的痛，尤其在心臟病上真有實例，會產生短暫性且致命的症狀；無論什麼原因，這種案例，生理女性比例遠遠超過生理男性。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】