交友App怪人炮友多 ？謹記3點過濾情場騙子　慎選對象別痴心錯付

對於女生來說，使用交友軟體最痛苦的就是不斷遇到所謂的「怪人」、「約炮」、「不合適的對象」，這樣的過程讓很多女生很痛苦，好啦我知道認真想交友的男生也有男生的痛苦，但這篇主要是針對女生要怎麼避開這些讓人不舒服、不開心、想逃避交友的狀況，男生可以看一下自己是不是其實是真心交友，但不小心做了被列入怪人的行徑。



根據朋友提供，她們認為做這些事的人是「怪人」：

一天到晚問在幹嘛、今天要幹嘛

傳自拍的介紹影片

剛認識就想出來

問家住哪裡

傳連結、影片、照片但不說話

超熱還穿外套

每天道早安

要求約會穿什麼

要求要開車接送我

幫我點菜

摸頭

常常消失

你有沒有發現，隨便任何一個行為都可能被冠上「怪人」的稱號，而你可能會認為你覺得怪的，別人一定也覺得超怪，但看了上面的項目，你會不會覺得對你來說，有些怪，但有些還好？

交友軟體怪人多 ？

其實普遍只是因為不適合你

如果對方並不是有惡意、意圖不軌、想詐騙的非法份子，你們之間少了火花、對於感情的態度不同、或是單純的不合，就會讓人覺得不舒服或怪怪的。

那麼在交友軟體上會覺得怪人很多的原因，一方面是你在平常的生活圈接觸的都是類似的族群、相同背景的朋友、一起求學的同學、或是有相同興趣的人，也就是我們的同溫層，容易有類似的價值觀、生活習慣和愛好，當上了交友軟體，這些形形色色、來自世界各地的人有時候的行為自然會讓你覺得怪，也許他在他的生活圈當中都被認為很正常，或是覺得你才怪勒。

但是，覺得對方怪當然不需要硬逼自己，因為你意識到不舒服，表示你們就是有以上所述的不太合適的價值觀或生活圈，也不需要勉強自己。

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可以用哪些方法避開不合適的人呢？

首先，你要知道自己偏好什麼樣類型的人，適合你的價值觀是什麼樣子的，在感情中的價值觀包括了從成長背景或自身經驗衍生了對世界的看法、感情的觀點、家庭的想像、金錢的運用、夢想、未來…等等，這些會造成他的行為或說話方式讓你覺得「怪」。

1. 從照片觀察他用的東西、他的姿態、他所處的環境，跟你會用的、會去的地方相似嗎？

2. 從自介中了解他的生活習慣、成長經歷、想要的感情，跟你類似嗎？

3. 從第一封訊息看出他是否在交友的目標上跟你類似。

（這樣的前提是在於你想要遇見一個能夠共同經營長久關係的對象，如果只是想要身體上的互動，這些就不需要考慮這麼多。 ）

如果這些都過關了，但在聊天過程中對方還是做／說了讓你覺得怪、不舒服的事，不用覺得是自己太小題大作或難搞，請記得，只要你有不舒服的感覺，不想要繼續聊天或交往都是很合理的。

如何避開「壞人」？

之前還有一個朋友問我怎麼避開壞人，基本上也是可以從照片、自介、和第一則訊息得知。這邊的壞人定義應該是有犯罪意圖、想要詐騙錢財、或欺騙感情的人。

首先，網路交友安全守則請一定要看，保護自己比任何事情都重要。

欺騙感情的概念是他表明想要一段長期關係，但其實只是想要騙對方上床，這種通常難以防範，交友自介有可能寫得很好、照片也選得很正常，講話得體還有點有趣，但通常第一封訊息不會太詳細，因為這樣的人需要同時撒網許多對象，所以他們沒辦法每個想認識的人都認真的寫訊息，可能是一句簡短的話、或是罐頭訊息，這種沒有誠意的訊息就要多小心。

另外，也可以從相處中發現，如果他只有在深夜、酒後傳訊息給你，或是在約會過程中一直提議要去他家或你家等等，這若不是你想要的，請勇敢拒絕，並讓他知道你的底線。

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避免成為被當成怪人的男人

那男生要怎麼樣避免被當成怪人呢？前面講到覺得怪是因為不適合，但有些行為是很多女生覺得怪的，當然你也能追求找到那 1% 覺得你不怪的女生，但若是能意識到某些行為並不討喜再稍微調整，就不會被打槍還一頭霧水，何樂而不為呢？

傳訊息要讓對方有聊天的動機

在幹嘛、早安、連結這類的，真的會讓對方不知道要回什麼。請參考：

侵略性

剛認識時，請秉持君子之交淡如水，即使你希望這個人以後成為你的老婆，都不要一開始就太侵略性的窺探對方隱私和生活，包括薪水、每天的行程、祖宗十八代等等，或是想要參與對方的每時每刻、想知道對方生活都在幹嘛等等。這些當然你會好奇，但可以在自然聊天中帶到，而不是拚命問問題。

讓對方有防備心

女生是較容易受害的性別，從小到大幾乎每一個女生都有被性騷擾過的經驗，不論是熟識同學、職場同事或陌生人，更何況你是一個在網路上認識的對象了。當然會有些不安心，當你又做出了讓女生敏感神經繃緊的事情，就不能對女生立即覺得你是怪人。

有些網路上的情場高手會教導一些把妹的絕招，包括早晚問候制約對方、身體上不經意的碰觸等等，可能都只會讓女生覺得你這個人好奇怪 。

控制欲

要求對方穿什麼、幫對方點菜、堅持去哪裡、覺得過怎樣的生活才對、買東西要買什麼牌子、戴什麼樣的首飾，這些就真的控制欲太嚴重了，也許你自認為貼心，我也相信一定有女生是被虐狂喜歡這樣，但大部分的人應該都是希望能為自己的生活作主，尤其是在剛認識的時候。

我自己身為女生，很懂那種「被怪到」的感受，不過我認為很多時候，對方其實沒有惡意，只是不確定怎麼跟你相處，畢竟男生還是偏向主動的那一方，所謂多做多錯，就容易讓女生抓到扣分的點，如果不至於到太不舒服、也明知對方並不是壞人，其實也可以站在對方的角度思考他這麼做是不是其實是想展現紳士風度、或貼心的表現，就不會過度在意，而可以再給對方機會，或是溝通出彼此喜歡的相處模式呢。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】