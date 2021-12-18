12星座男的「呃」女仔招數　白羊表面紳士、金牛情深其實都是幻象

大部分女生都有著願得一人心，白首不相離的願望，但現實生活卻不盡人意。有些男人在追求階段與熱戀時期表現的殷勤，以及刻意展示的優點，讓許多女生受到了矇蔽，以為自己遇到了對的人，誤以為這是愛情真實的樣子，但其實這只是他們的愛情騙術。感情世界中不一定都是真心與誠意，還可能存在欺騙與假象。



一個人的外表並不能代表整個人的品質，許多人在不同的人面前有不同的面目。想要真正從內到外地了解一個人，絕不能只憑初期的印象判斷。愛情中的騙術往往有跡可循，用心留意這些蛛絲馬跡，總能發現對方的破綻。給自己足夠的時間了解對方，始終把握主導權，放慢感情進展的節奏，才能降低自己受傷的風險。

知己知彼，百戰不殆，了解清楚十二星座男人都習慣使用哪些愛情騙術，能讓自己最大程度規避戀愛中的騙局，避免陷入男人的愛情騙術裏面。

下面讓我們一起神扒12星座男的愛情騙術，姐妹們別上當了！（點擊放大閲讀）▼▼▼

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白羊男：假裝紳士

白羊座男生在感情中有一套自己的撩妹手法，那就是在妹子面前裝作一副風度翩翩的樣子，表現出各種紳士風範。比如為女生拉開椅子，不管去哪裏都會把女生送到家門口，細心為女生準備好禮物和驚喜。實際上，真正了解了白羊男才會發現真實的他們是如此的神經大條，沒有節操，讓人出乎意料。

金牛男：表忠心

金牛座男生是一個很會用表忠心的方式來偽裝自己的男人，在各種社交場合，金牛男會用各種有利於自己的言論來打造自己尊重女性、忠於愛情的人設，以此贏得心儀之人的好感。但其實金牛男在感情中有比較強烈的佔有慾。金牛男不斷表達忠心只是為了撫平內心的不安感，這也是他們牢牢拴住戀人的手段。

雙子男：用情緒掩飾心虛

雙子座男生的內心很不安分，即使已經擁有一個穩定的戀人，也總想在外面繼續證明自己的魅力。當雙子男的「賊心」被戀人猜中時，他們就會用激烈的情緒來掩飾自己的心虛，大發脾氣，胡攪蠻纏，以此來轉移話題的重點。看似是因為戀人的疑心而生氣，實際上只是因為對方猜得太準了讓他們惱羞成怒而已。

巨蟹男：裝貼心

巨蟹座男生是一個比較願意付出的人，在熱戀時期，他們簡直是一個忠實顧家的模範男友，各種貼心呵護，把戀人寵成一個衣來伸手，飯來張口的小公主。可實際上巨蟹座男生內心也住著一個長不大的孩子，同樣渴望被人照顧，被人理解。短時間內還可以偽裝成貼心男友的樣子，時間長了，他們就會對戀人表現出強烈的依賴感。和初期那個溫柔體貼的男友判若兩人。

獅子男：寵妻狂魔

個性霸道強勢的獅子男往往會塑造一個為自己的戀人擋住所有風雨的寵妻狂魔形象，但實際上，獅子男反而可能是為戀人帶來風雨的那個人。因為獅子男大男子主義很重，寵妻的人設只是他們的愛情騙術。他們要的並不是一個獨立自主的人生伴侶，而是一個甘願依附於他的小女人。對方稍有不順從，便會激發獅子男的控制慾人格。

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處女男：天衣無縫的謊言

處女座男生心理素質很強，不管做任何事都會為自己想好後路，即使遇到突發情況，面對戀人的質疑也能淡定從容地應對，不得不讓人佩服。撒謊的時候，處女男依然能面不改色，若無其事，底氣比對方還足。說話三分真七分假，讓人根本無從分辨。如果沒有一對火眼金睛，很難識破處女男的愛情騙術。

天秤男：推卸責任

天秤座男生在感情中是一個優柔寡斷的人，就算已經有了一段穩定的戀愛關係，也會被動地吸引外面的桃花。其實這些困擾和天秤男模稜兩可的態度是分不開的。但是，天秤男在戀人面前解釋的時候，卻把自己的責任卸得一乾二淨，把所有的錯都扣在別人的身上。而自己卻站在受害者的角度控訴他人，不得不說，這種騙術實在是高明。

天蠍男：深情款款

天蠍座男生在戀愛中會表現得用情至深，一副離開對方就活不下去的痴情模樣，甚至讓深情成為他們的標籤。這種讓人難以抗拒的深情，其實只是天蠍男用來滿足自己控制慾的愛情騙術。他們太懂女人心思，太會洞察人性，所以對方往往越陷越深而不自知，到最後陷入被動局面，只能任由天蠍男擺佈。

人馬男：一見鍾情

人馬座男生是一個喜新厭舊的人，很容易厭倦一段感情，難以付出真心。看似多情，實際絕情。人馬男在感情世界中，最大的騙局就是所謂的一見鍾情。因為三分鐘熱度的他能分分鐘鍾情於你，也能分分鐘對你絕情。千萬要小心人馬男的愛情騙術，不要輕信他的花言巧語，否則你很可能被騙到渣都不剩。

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山羊男：用工作逃避現實

山羊座的男生是一個對感情非常認真、忠心的人，和他們在一起一般不用擔心他們有什麼花花腸子。但是，由於不善言辭，山羊座男生經常不能直面溝通感情中的問題，而會選擇以工作為藉口來逃避現實。當與戀人發生矛盾的時候，山羊男的工作會突然地變忙碌，加班、出差也變得更多。用工作做託詞，是山羊男慣用的愛情騙術。

水瓶男：假裝安定

水瓶座男生是一個浪子，喜歡隨心所欲的生活，不願意受到任何的束縛，包括感情的束縛。每個出現在水瓶男身邊的女人，都以為自己是終結他們浪子生涯的人。實際上，假裝想要穩定下來是水瓶男典型的愛情騙術。即使是愛情的力量，也無法改變水瓶男漂泊不定的天性。或許他們會為了愛情能短暫地穩定，但時間一長就原形畢露了。

雙魚男：浪漫

雙魚座男生是一個典型的浪漫主義者，有著為愛而生的靈魂。但同時，浪漫和深情也是雙魚男的愛情騙術。實際上，雙魚男的浪漫只有三分鐘熱度而已，他們會用浪漫贏得異性的心，用深情留住心儀的人。但在一段穩定的感情中，雙魚男最重視的還是現實與未來。浪漫只是他們維持感情的手段。若想要長久地維持兩人的感情，靠的還是自己能把握住的未來。

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