12星座熱戀期排行榜｜巨蟹超兩極、天蠍最無譜　雙魚贏人九條街！

愛情就像一個包裹了糖衣的藥丸，外面是甜的，裏面是苦的。熱戀期就像是甜甜的外殼，讓人嚮往，也讓人覺得幸福。但熱戀期過後，愛情便會褪去美好的糖衣，慢慢變得苦澀。有的情侶，能忍住苦澀，克服世俗的困難，相伴一生，白頭偕老。



有的情侶，也曾嘗試過吞下愛情的苦果，但最終沒能堅持。有的情侶，無法克服愛情的苦澀，享受完糖衣的甜蜜，便將愛情的藥丸棄之如鄙。

相愛容易，相處難。儘管我們都希望在愛情裏能披荊斬棘，忍受一切苦澀，將熱戀期無限延長。但是事實卻是，向來情深，奈何緣淺。想知道12星座的熱戀期能維持多久嗎？快來跟小編一起看看吧！

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白羊座：半年

白羊座的人，有一顆赤子之心，跟他們在一起，會讓人覺得放鬆，簡單和快樂。但在另一方面，率真的他們，往往會在另一半面前，表現出更多的孩子氣。他們遇事較為衝動，心直口快，從不考慮後果，會經常性的給另一半帶來麻煩。此外，他們也會在不經意間，說一些傷害另一半的話，給另一半造成傷害。另一半對他們越是包容，他們越是肆無忌憚，但包容一個人是有時間限度的，半年是一個節點。所以白羊座的熱戀期，一般會維持在半年左右，但是如果他們能改掉孩子氣的毛病，熱戀期可能會更持久。

金牛座：3 - 5年

金牛座的人，踏實努力，善於理財。在他們看來，愛情和理財一樣，需要不停的去儲存和打理，感情才會越來越好。跟其他星座的人不一樣的是，他們不會一開始，就把所有美好的東西都給另一半，而是循序漸進的，一點點的給他們的愛情升温。所以他們的愛情，是充滿驚喜和期待的，熱戀期會很長，一般3到5年左右。

雙子座：1個星期

雙子座的人，雙商很高，總是用最輕鬆恰當的語言，講最晦澀難懂的道理，將他們想要表達的事情，直勾勾地傳遞到每個人的心裏。所以他們追求者眾多，也享受著被人追求的感覺。但另一方面，他們敏感而缺乏耐性。在愛情裏，他們一旦發現另一半的不足，覺得另一半不夠愛他們，或者遇到更好的選擇時，他們便會果斷放棄這段感情，尋找下一個機會。所以對於雙子座的人來說，熱戀期的時間相對較短，甚至不到一個星期。

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巨蟹座：幾天或者一輩子

巨蟹座的人，對工作和生活，都很認真，非常負責任。他們很注重家庭，所以他們的目標很明確，戀愛，就是為了能找一個可以組建家庭，共渡一生的人。在愛情裏，當發現自己跟另一半不合適時，他們會直接跟對方道歉，並結束這段感情，所以他們的愛情會停留在熱戀期，這個熱戀期時間會很短。相反，如果他們能遇到合適的結婚對象，他們會想方設法的把熱戀期延長，一輩子和和美美的和另一半在一起。

獅子座：1 - 2年

獅子座的人，很有魄力，行動力很強，一旦喜歡某個人，便會強勝追擊。他們很大方，會把自己所有的一切，都無條件的送給另一半。所以跟獅子座的人談戀愛，是一件很幸福的事情。但另一方面，獅子座的人很強勢，也很傲嬌，不管發生什麼矛盾，他們總希望對方先低頭。儘管獅子座的人很好，但長時間的仰望和主動，會讓另一半覺得疲憊不堪，所以他們的熱戀期一般維持在1到2年左右。如果想要拉長熱戀期，獅子座的人，一定要學會適當的低頭和體諒另一半。

處女座：1個月

在處女座的內心深處，他們是渴望跳出束縛，追求自由的。所以，當愛情來臨的時候，他們會暫時拋掉理智，開開心心的去享受愛情的甜蜜。但是他們的骨子裏，依舊存在挑剔和追求完美的因子，他們總是不自覺的去找另一半的漏洞和不足，甚至在心裏暗自衡量自己和另一半的匹配度。當天秤上的砝碼越來越重，越來越傾斜於理智時，他們的熱戀期也會隨著走向尾聲。所以處女座的熱戀期就像煙火，美麗而短暫。

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天秤座：4個月

天秤座的人，非常謹慎，在進入一段感情之前，一定是考慮良久，鼓起所有的勇氣，才確定在一起。所以他們很珍惜，跟另一半在一起的時光。但另一方面，他們很容易受外界的影響，意志力不堅定。當相處一段時間後，尤其是雙方的能力等差距被拉大，或者周圍的人覺得他們不合適的時候，天秤座的人會忍不住重新審視這份感情，愛情的甜蜜期也會走向尾聲。但是在愛情裏，遇到問題是很正常的。天秤座的人如果想延長熱戀期，一定要跟另一半一起商量和處理，而不要一味的聽取周圍人的意見，失去自己的判斷。

天蠍座：不確定性

天蠍座的人，愛情觀很純粹，弱水三千，只取一瓢，絕不將就。所以就算遇到很多合適的，他們也絕不會輕易發展成戀人關係，除非那個對的人出現。當真愛降臨時，他們會給另一半所有的偏心和寵愛，也會傾其所有，不會讓愛情之火熄滅，除非對方背叛或者放手。天蠍座熱戀期的長短，不取決於他們自己，而取決於另一半，所以天蠍座的熱戀期存在很大的不確定性。

人馬座：2個星期

人馬座的人，單純善良，總是把所有的東西，都想象得很美好。當愛情來臨時，他們會不自覺的把另一半當成他們理想中的完美女神的化身，從而會選擇性的忽略掉很多問題。但隨著時間的推移，另一半的缺點會慢慢浮現，現實和理想的差距，會慢慢澆滅他們那顆火熱的心。所以對於人馬座來說，他們的熱戀期，取決於對另一半的了解程度和接受程度，一般來說，兩個星期是一個分水嶺。

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山羊座：10年以上

山羊座的人，性格温和，心思縝密，沉著冷靜。不管遇到什麼事，他們都能面帶微笑，從容不迫的去解決。在愛情裏，他們很善於發現問題。在發生矛盾時，他們會觀察另一半的變化，並會根據另一半的變化來調整自己的狀態，讓他們的愛情長期處在一個熱戀且相對穩定平衡的位置，所以他們的熱戀期會很長，最少能維持十年以上。

水瓶座：不到1個月

水瓶座的人，邏輯思維能力很強，喜歡探尋事情背後的邏輯和真相，好奇心很重。在愛情上，他們很容易被身上有神秘特質或者有獨特魅力的人所吸引，就像解謎題一樣，他們不斷的尋找對方身上的閃光點和秘密，樂此不疲，享受熱戀的美好。但是當他們熟悉了另一半，並且在一段時間內看不到對方身上新的點時候，便會覺得索然無味，愛情也由濃轉淡。所以水瓶座的熱戀期，取決於對另一半的神秘感剖析，一般來說，不會超過一個月。

雙魚座：20年以上

雙魚座的人，天真爛漫，善解人意。愛情對於他們來說，就像一個美麗的童話，他們就像童話裏的王子或者公主，只要愛對了人，每天都是情人節。不管遇到什麼事，他們都能温柔地詢問另一半的意見，能包容另一半身上所有的缺點，並且能在另一半失意的時候給予鼓勵。他們就像一朵解語花，用他們的温柔，善良和智慧化解愛情路上的所有難題，讓自己和另一半在滾滾紅塵裏，依舊相信愛情，享受愛情。所以雙魚座的熱戀期很長，最少在20年以上。

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