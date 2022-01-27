好男人的10個特質：不怕對你許下承諾、讓妳知道自己價值即mark實

許多人一生最大的夢想，無非是找到一個理想的伴侶，攜手過完人生後半輩子。但想跟優質另一半恩恩愛愛，前提是要先有對象... ...



你手中的感情線 是不肯洩露的天機

那也許是我一生 不能去的禁區

我到底在不在你掌心 還是只在夢境中紮營

在茫茫的天和地 尋覓一場未知的感情

愛上你 是不是天生的宿命

深夜裡 夢裡總都是你倩影

而心痛是你給我的無期徒刑

——無印良品〈掌心〉

什麼樣的男人是好男人？相信詢問不同的女人，會得到不同的答案。因為每個女人對另一半的側重點，也就決定了他心目中的好男人標準。當然，好男人也是有公認特質的，只要男人滿足其中的幾點，就能稱得上是好男人！

根據國外媒體網站【elitedaily.com】的資料，來看看 10 個好男人所擁有的基本共同點吧！ 你身邊的他又符合幾項呢？（點擊放大閱讀）

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1. 他有一種不可動搖的幽默感

一個真正的男人是一個能在一切事物中看到幽默的人。一個從不把自己、他的挑戰甚至生活本身看得太重的人有一種魅力。當她說她想要一個能讓她開懷大笑的男人時，她實際上是在說她想要一個能讓她感到如此安全和有保障的男人，以至於生活中的問題都變成了一個笑話。伙計們，你要如何鎖定他？放輕鬆！多微笑，嘲笑自己，知道一切都會好起來的。如果你這樣做，他就會相信你的善良。

2. 他有深刻的使命感

一個真正的男人對靠薪水生活沒有興趣。我不是說他不屑於努力，而是他的一舉一動都與他的更高目標保持一致。他所做的一切——他吃的食物、他打發時間的方式、他選擇的職業道路、他對待他人的方式以及他對待自己的方式——都符合他的最高目標。 他為比自己更偉大的事物而活，他將 110% 的精力投入到自己的使命中。他的生活是真理、意義和使命之一。

這就是為什麼女性會永遠熱愛藝術家、思想家、夢想家、戰士和創新者的原因。 如何體現這一點？每天早上，花點時間停下來問問自己，你想成為什麼樣的人。 你會因為什麼而被記住？你做了什麼讓你周圍的世界變得更美好？你以什麼方式讓你周圍的每個人都覺得自己很重要？ 找到你的使命，並全心全意地致力於它。

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3. 他能照顧好自己的身體

一個真正的男人是崇拜自己身體的神聖性的人。他的身體是一輛法拉利，他只使用最好的燃料。他每天都抽出時間進一步突破自己的身體極限。我有幾個健美朋友，雖然我對這項運動沒有興趣，但我不得不向這些人低頭。他們有令人難以置信的紀律，他們超越了他們的痛苦閾值。這樣的男人怎麼能不尊重？幾年前，我和一個美麗的女人坐在墨西哥的海灘上。她告訴了我一些我永遠不會忘記的事情：“我可以通過一個男人對待自己身體的方式來了解他的很多事情。”

4. 他很有耐心

真正的男人是有耐心的，他不會為每一件小事生氣。當女人需要他時，他有自製力和清晰的頭腦。他從不退縮或憤怒地做出反應。如何鎖定？把她放在第一位。讓她感受她必須感受的一切。不要彎腰，不要讓步，也不要後退一步。甚至不要試圖解決她的問題，因為她可以照顧好自己。就在她身邊，讓她表達她的感受。這不是因為他沒有脾氣或是情緒，而是他懂得自我控制。

5. 他是一個對生活充滿熱情與愛的男人

一個真正的男人完全熱愛生活，熱愛他的女人和他自己。因此，他的腳步踏在地面上是輕盈的，他的存在就像是潮濕房間裡的一股新鮮空氣。沒有什麼能動搖他壓倒性的愛。恐懼、不安全感和嫉妒在這個人的生活中沒有立足之地。當然，他會在這里和那裡感覺到他們中的每一個，但它們不足以讓他擺脫他的道路。愛是地球上最偉大的力量。

怎麼會這樣？以感恩之心開始新的一天，讓它滾雪球。真的看看外面，看著太陽升起它的所有榮耀，並思考那一刻是多麼特別。當您離開家時，請注意活著是多麼不可思議。看著人們匆匆上班或早上喝咖啡，並愛他們。人們有自己獨特的鬥爭和痛苦。學會愛。

6. 他是一個擁有自我靈魂的男人

一個真正的人是非常有靈性的。他認識到有價值的人生是深度和真實的。他過著完全有意識的生活。當然，他不介意偶爾的玩具，但他知道它的短暫性。他從不讓它定義他是誰。總之，他的信心不取決於任何東西，只取決於他自己。

如何變得有靈性？你不需要成為和尚；你真正需要做的就是放慢速度。只要注意生活是多麼迷人。請注意發生的一切，無論好壞，都只是偉大旅程的一部分。不要恨你的悲傷，並希望它們消失；接受它們作為故事的一部分。花時間觀察自己，了解自己是誰。遲早，你會發現對你來說比你以前想像的要多得多。

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7. 他不會害怕承諾與約定

一個真正的男人明白沒有承諾就無法達到任何深度。如果他想要某樣東西，他會重新調整自己的一生，朝著那個目標前進。當他是單身漢時，他就允許自己成為單身漢。當他找到一個不可思議的女人時，他會跟隨自己的感受。過渡很容易，輕鬆而有趣。如何鎖定？你說你想健身，但你跳過了鍛煉。你說你想過更有趣的生活，但你呆在家裡玩電子遊戲。你說你想見你的夢中情人，但你沒有勇氣穿過房間自我介紹。你的行為符合你的願望嗎？承諾改變。

8. 他的品味無可挑剔

一個真正的男人有無可挑剔的品味。他明白他值得最好的，而且他會一直去尋找。什麼才是最好的完全取決於他。一個真正的男人生活在強加的潮流和時尚之外。相反，他會發現什麼能說出他的心聲並重視它。通過這樣做，他使它變得很酷，並且使它變得有價值。伙計們，要做到這一點，請學會關注您真正感興趣的事情。了解什麼會突出您的生活和您關心的人的生活。

9. 他帶出女人的內在美

一個真正的男人對自己是完全安全的，他不需要不斷地被提醒自己的價值。他唯一的關注點是他如何讓他的女人感受到。他會不斷地尋找和強調讓她變得美麗的小事。他會幫助她了解自己的價值和自己的價值。美麗的外觀固然吸引人，但內在的美卻是要細細感受才能體會得到，一個愛你的男人不會讓你覺得自己一無是處、毫無安全感，相反地，他會幫助妳明白自己的價值，並且欣賞妳的一切美好。

10. 他有堅定的界限與具體的原則

一個真正的男人有堅定的、不可逾越的界限。他知道他代表什麼，他不會允許任何人走遍他的價值觀。一個真正的男人生活在一個確保他永遠不會迷失自我的準則中——也不會失去他的價值觀。如何鎖定？在這裡和現在在沙子上畫一條線。回想所有你繼續做某事的時候，即使你覺得它背叛了你的存在感。

你是否只是因為你覺得一個女人很有吸引力而讓她鬆懈下來？即使你覺得自己像一個廉價的推銷員一樣推銷自己，你是否希望給某人留下深刻印象？即使你發誓要過上更高目標的生活，你是否屈服於你的較小的衝動？它在此時此地結束。有自尊心的人，才是值得信賴的人。儘管他隨和也願意配合他人，但前提是絕對不超過自己的底線，這也是尊重自我的一種方式。

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