女人始於顏值終於教養！20個淑女必懂的生活細節　讓你自帶女神光

窮養富養，都不如有教養。



俗話說：有教養和沒教養的女人，過完全不同的人生，教養是一種藏在細節裡的特質，讓妳看起來與眾不同，遠遠觀望，也透著一股醉人的芳香。哲學家尼古拉·加夫里諾維奇·車爾尼雪夫斯基（Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky）說過，要成為真正有教養的人，必須具備三種特質：淵博的知識、思考的習慣、高尚的情操。

知識不多，就是愚昧；不習慣思考，就是粗魯和蠢笨；沒有高尚的情操，就是鄙俗。女人有了教養，一定是賢淑良人，不張揚、不低眉，是深夏裡的微風細雨，是深冬裡的一股暖流。她不一定是絕色美女，但她在歲月中一定會散發出優雅的氣質，與市井相異，擁有歲月中沉澱下來的蕙質蘭心。

以下是想成為精緻女孩必懂的20個細節，學起來就能給人留下充滿教養的好印象。

1. 【不隨便動他人物品】不亂動別人東西，尊重別人隱私，是最基本的素養。

2. 【越小的承諾，越要信守】「明天把方案給妳」、「改天一起吃飯」，這些看似微不足道的話也是小小的約定，有些人是隨意客套，但有些人是真誠邀約，安排在未來的計畫中。這樣切實的行動會給人好感，讓人感到真誠守信。

3. 【盡量少麻煩別人】無論生活還是工作，自己力所能及的事情盡量自己做，不要老麻煩別人，也不要把別人的幫助當成理所當然，如果萬不得已要麻煩別人，一定要積極道謝。

4. 【順手接過傳單，禮貌婉拒推銷】我們常常會收到傳單或者推銷電話，讓人十分反感。其實每個人的生活都不容易，換種心態，會給彼此都留下好心情，比如討厭的推銷，妳可以說「謝謝，我目前不需要」，既體現了妳的涵養，也不會讓對方過於尷尬。

5. 【不以己度人，不在背後議論是非】一個人最大的惡意，就是把自己的理解強加於別人，把所有的結果理所當然地用自己的理解來解釋，並一直認為自己是正確的。生活中，有太多人喜歡站在自己的角度和立場去評判他人。在不了解事實的情況下，以己度人，妄加評論。從不隨意評價他人是一種教養，每個人的成長環境、處世方式都不同，不隨便評論別人，學會尊重別人的不同，即便是讓妳覺得難以理解的地方。或許因為妳的一句惡意揣測，就會對當事人造成無法磨滅的痛苦。

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6. 【用小小的善舉溫暖身邊的人】這個世界上，錦上添花的人太多，雪中送炭的人太少。感恩世間萬物，才會感受到人生的美好。

7. 【凡事提前五分鐘】凡事提前五分鐘，解決人生90％ 的煩惱。預留充足的時間不僅僅可以防止意外，更能提前調整好心情，進入最佳狀態。

8. 【懂得說謝謝，常常心懷感恩】我們總會遇到一些人，妳對他付出真心，處處為他著想，結果他不僅不知恩，還反過來說妳不好。無論別人如何，只要我們做好自己就可以了，我們要感恩一切善待自己的人，感恩世間萬物，並且要知恩圖報。一個人只有心懷感恩，才會懂得珍惜，懂得尊重，懂得付出，才會感受到人生的美好，常懷感恩之情，必得善念之恩澤，心境自然安寧。寬恕別人，就是善待自己！

9. 【有禮貌應該是對所有人】教養是有同理心，體諒並尊重對方，無論妳變得有錢或者有權，都不能變得不可一世、居高臨下。真正有涵養的人會禮貌地對待所有人，無論是上司、長輩、餐館服務員或是路邊撿垃圾的老人。妳給予別人更多尊重，別人也會更加欽佩妳的為人。不認識的人更要善待，成為自己也會喜歡的陌生人。

10. 【遛寵物時做好安全防範和衛生工作】很多家庭都喜歡養寵物，貓還好一些，尤其是狗，遛狗的時候，主人一定要有公德心，記得牽繩，打掃寵物的排泄物，大型犬還要戴口罩，以防傷人。

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11. 【公共場所盡量不影響他人】常常會遇到在公共場所大聲喧譁的人，或者看演出、電影時，手機時不時響起，對劇情發展竊竊私語，這時真的想讓對方原地消失，所以我們一定不能變成這種討人厭的人。我們可以小聲並快速地說完必須要處理的事情，看演出時把手機調成震動，遲到了請低下身體進入場內，看完演出後收拾好垃圾。如果帶孩子去電影院，千萬別吵鬧，影響到他人觀影。

12. 【吃完東西自己收拾餐具】現在很多自助餐廳都是自己拿餐具用餐，但還是有很多人吃完就走了。有素養的人，會把自己吃完的東西收拾好，要麼放到固定區域，要麼把殘渣收拾到碗碟裡，便於他人收拾。

13. 【搭乘手扶梯時自動靠右，留出左側通行】自動讓出左側通道給趕時間的人，為他人提供便利。

14. 【男抖窮，女抖賤】有些人愛抖腳，他們只要一坐下來，腿就開始不停地上下抖動，這樣看起來十分不文雅，尤其在公共場合，千萬別抖腿，妳一抖，連椅子也會一起抖，真的很影響別人。舉止得宜展現妳的教養，也體現妳內心的魅力。

15. 【注重餐桌禮儀】飯桌上也是一種文化，從小我們就被教育，吃飯時不發出聲，不隨意轉盤，不翻菜，不要夾光自己喜歡的菜，有公筷使用公筷。但還是有很多人在聚餐時不注意，所以姐妹們想想自己的習慣，好好改一下哦。

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16. 【服裝搭配與儀態】女生天生愛美，但我們不用刻意打扮得花枝招展。在穿衣打扮的時候，衣服整潔、合身以及搭配，比時尚更重要。

17. 【不要盯著別人看，不要隨意指指點點】試想，如果別人總是盯著妳看，或者悄悄對妳指指點點，不知道在議論什麼，妳是不是會感到渾身不自在，一股寒意向妳湧來？所以不用多說了吧，從自己做起就好。

18. 【別人喜歡的東西，不隨意評價】每個人審美不同，滿心歡喜買來的東西，如果被別人冷嘲熱諷，誰心裡都不是滋味，所以別輕易做負面評價，如果真的想說，就用對方可以接受的語氣，比如，這樣東西不錯，不過我覺得換一個顏色，會更加突顯妳的氣質，這也是會說話、情商高的體現。

19. 【把尖銳物品朝向自己】遞剪刀、刀子等物品時，把尖銳的一面朝向自己。

20. 【在包包裡準備些貼心小物】隨身攜帶像膠布、紙巾、零食之類的小物，以備自己的不時之需，也可以給他人行方便，這樣的妳一定很貼心。

上面只是列舉生活中的一部分事情，這些看似微不足道的細節，常常被我們忽視，但透過這些細節可以展現一個人的教養，體現出一個人內心最難能可貴的魅力。女孩，願妳成為有教養的人。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：做個有教養的人！精緻女孩必懂的20個細節，讓你自帶高級感。】

文章內容來源：高寶文化 《即使全世界都在抱團，姐也要走自己的路》作者／格姐