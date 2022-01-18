愛情哲學｜怕寂寞而拍拖只感更空虛　單身自愛比「搵水泡」更幸福

很多戀愛並不是因為「一見鍾情」、「欣賞」、「自己喜歡的類型」，而是因為孤獨與不安而開始的......



「能夠一個人生活得很好之後，你才知道該怎麼跟別人生活在一起。」綺貞這段話，我完全認同，很多人在尋找伴侶的前提，是希望對方能夠給予幸福與依靠，但我始終覺得，連自己的生活都搞不定，把責任丟到另一個人的身上，是不公平的。

——劉若英《我敢在你懷你孤獨》

每逢西洋情人節、七夕、跨年，總會有一班人因為被社交媒體或大街小巷的情侶閃得受不了，因而大聲宣告著：「好想談戀愛啊！」當我們在受到刺激時，總是會瞬間產生想改變些什麼的衝動。

但其中，有人的心理狀態是這樣的：「有些人必須一直找個對象來喜歡，因為他們不喜歡自己」。

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有點寂寞，不如就交往看看吧。

現今這個時代，大家都很容易寂寞。你有沒有發現，很多人談戀愛都不是因為真的遇到了喜歡的對象，而是在做任務？而這個任務的獎勵，就是好像可以不必再寂寞。而為了完成這個任務，這些人會盡可能讓自己容易喜歡上別人、容易有感覺、容易心動不已，否則「為了不孤單而交往」這個理由，他們連自己心裡那關也交代不過去。

而另一種人，是很不容易動心、很難喜歡上別人；他們依靠著別人對他們的愛、別人對他們的付出來找尋自信、得到被肯定的感覺，從而得到舒適愉悅的感受。他們也並不十分有自信——他們自己無法給自己慰藉，他們的自尊與價值，幾乎可以說是活在別人的肯定、喜愛之中。

當人們一旦開始為了避免孤單而談戀愛，後續各種悲劇就接踵而來......隨意找了個對象，交往後才覺得對方很不好、為了填補寂寞，卻花了更多的代價、沒有感情基礎，憑著一時的激情與衝動進入親密關係，之後才後悔不已。我們從中可以發現，為了寂寞而談的戀愛，有很大的風險。但是，並非每段因著寂寞而產生的戀情，最終都不會修成正果，而是因為寂寞太令人恐懼，於是逼得我們急著去找一個暫時的「浮木」來緩解寂寞所帶來的痛苦。

而在這著急的當下，我們並沒有太多時間及足夠冷靜的心態，能夠去判斷對方是個怎麼樣的個體？而自己又處於什麼樣的狀態？

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你可以單身，但不要為了孤單而戀愛

追根究柢，你需要的解方就是：愛自己。

能夠一個人生活得很好之後，你才知道該怎麼跟別人生活在一起。

人都是害怕孤獨寂寞的，每當看到別人成雙成對，難免會羨慕。可有些人對愛情抱有太多的奢望，認為愛情是改變自己悲慘人生的救命稻草，多一個人就不會那麼寂寞了，現在的生活一團糟，談戀愛之後就會有人幫忙分擔，自己就不用這麼辛苦了！？

真的是這樣嗎？

或者這麼說吧，當我們體會到戀愛的喜悅之後，就能夠讓快被孤獨與不安擊垮的自己重新振作起來。談一場美好的戀愛，可以成為支持自己的動力之一——不過，你以為戀愛了，就會有一個人為你做很多事情，百無聊賴的生活就會忙碌起來？這種心態是依賴心理多於愛，你只不過剛好需要一個人陪而已。如果僅僅因為寂寞，想有個人述說心事、分擔煩惱，好朋友完全可以做到；何況兩個人未必不寂寞，兩個完全不合適的人在一起，沒有共同語言和共同的目標，會感覺更加空虛。

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要愛別人，先學會愛自己

講句難聽的——不愛自己的人，無法去愛別人或被別人所愛。

你只能以自己值得的方式被對待，那你值得如何被對待呢？就看你怎麼看待自己。你的關係是你的一面鏡子：你從他人身上得到的愛，或是未獲得的愛，正反映著你有多愛自己。當你真正愛自己時，你不會受到虐待；而當你不愛自己時，你將很難被善待。

關係出問題永遠要檢討自己，在別人身上找問題是搞錯了方向。我們應該先建立好最重要的一份關係：你與自己的關係。

你與伴侶之間的問題，都表現在你與自己的關係上。所以，若想遇到靈魂伴侶，請你先問問自己：我是不是自己的好伴侶？

若想和伴侶相處愉快，你要問的是：我是自己喜歡相處的人嗎？

所有你和他人的關係，探究到最後，其實都反映了你與自己的關係。只有你對自己有美好的感覺，才能給人美好。你必須先改變自己。

真正的愛自己，是從認識自己開始，了解個人優勢與劣勢。如果你目前狀態不足以好好跟自己相處，更要避免用「頻繁認識人」成為自己的浮木，浪費時間與緣分；「愛自己」還包括接觸並處理內心深處，對於改變的害怕與焦慮，進一步創造勇氣，擁抱自己、悅納自己以外，也讓自己踏上持續成長的旅程。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】