12星座缺乏安全感時會有甚麼表現？雙子實俾你知、白羊超多內心戲

「沒有安全感」是在情侶交往中最常出現的感情難題，許多人都會因為一些緣由，產生對另一半的懷疑與不信任......



請相信我 請相信我的心

就這樣地墜入幸福的深淵

嫉妒你的快樂 它並不是因為我

真心退縮在黑暗角落

該如何傾聽你溫柔聲音

它並不只屬於我

而你是不是真的在乎我

而我是不是你的永久？

——《嫉妒》陳綺貞

既然身為一個平凡的人，在他人相處之間，一定都會有著一些比較負面的情緒反應，感覺到失落、被拒絕，受傷，或是嫉妒。而其中嫉妒就像是一種心魔，會帶領著內心中上演無限的小劇場，擔心自己不如別人，開始產生懷疑和不信任感。

但有時候，我們可能不太知道原來自己所產生的行為就是一種嫉妒的表現。根據12星座的特性，我們可以了解一下自己或是身邊的愛人，當這些行為出現的時候，原來心中已經燃燒起小小的妒火了！除了太陽星座之外，月亮星座也需參考喲！

12星座缺乏安全感時會有甚麼表現？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座（Aries）

白羊座的人基本上相當自我，不管面對工作或生活，都有很強烈的自主性及自我主張，一旦遇到不願接受的壓力時，常會出現過於激烈的反應。缺乏耐心、容易生氣是白羊座的缺點，但其實本質是非常友善的，喜歡跟同事快樂地相處。白羊座的魅力是勇敢、冒險、不吝嗇、具有領導人物的氣度，以及富有令眾人驚訝的想法和主張，能積極進行各項行動，活潑爽朗，絕不優柔寡斷。

不論白羊座外表看起來有多麼的有自信和鎮定，其實他們的內心常常有著不安全感。如果你的愛人是白羊座，隨時準備好可能會面臨宛如雲霄飛車般的情劇，帶點戲劇張力的劇情會隨時上演。

金牛座（Taurus）

「本位主義」是金牛座堅守的信念，喜歡憑感覺去接觸事物，只要自己認可，不管別人怎麼說明爭論，一概不接受。不過有個特點是絕對不撒謊，也拒絕魚目混珠的行為，雖然看起來很悠閒的樣子，其實心中充滿激情與戰鬥力。不過天性溫和的金牛座，還是喜歡以自然律動為基礎的慢拍子，做任何事都會經過深思熟慮一番，不管做什麼決定或採取行動，都要比別人多花些時間來慢慢思考。

有點固執的金牛座，不太喜歡表現出他們的情緒，也不喜歡產生過多的猜疑和忌妒心。一旦他們發現對方有什麼異狀的時候，他們會相信直覺，當結果又證實與猜測的相同時，他們會神不知鬼不覺得快刀斬亂麻。

雙子座（Gemini）

雙子座屬於風象星座，兼備知性與活力，反應十分靈敏，在性格上偏向智能和具有豐富的學識修養，潛在的個性就像風一樣擁有流動性的特質，思想行為上比較理性。由於非常重視知識的追求，同時具備悲觀與樂觀雙重性格，是個能捕捉多種事物的思考家。但不論是工作、愛情、知識等，都會產生雙頭進行的迷惘及困擾。但基本上，雙重性格的雙子座的價值是建立在知性與精神上的。

雙子座認為忠實是一件非常重要的事，所以嫉妒心也是比較容易會表現出來。當他們發現伴侶有一點不忠的時候，他們會立即反應出情緒，這時候，請一定要好好花時間安撫他們。

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巨蟹座（Cancer）

巨蟹座的個性，很重視家庭觀念，具有十分細膩而柔和的情緒，在沉默中能傳達深刻的思想，對於言語表達上，可以傳遞沉默時代表的意思。由於守護星是偉大的母性狩獵女神，所以自我防衛本能很強，容易表現出對物質的慾望。但大體來說，巨蟹座的人是溫柔、善良，不喜歡與人起爭執，而且多愁善感，很善於照顧家人，但也容易受別人影響，只要有巨蟹座在的地方就能給人快樂的感覺，不過只是喜歡在夢境中生活。

巨蟹座不太容易會產生嫉妒心，因為他們認為對對方100%的付出，理所當然也應該會有一樣的回報。但一旦他們發現伴侶不忠實，他們會選擇靜默，直到忍無可忍就會瞬間爆發，無法原諒你。

獅子座（Leo）

獅子座的個性，擁有強烈的權威感及優越感，表現獨裁又自大，非常重視「名譽與人緣」，有強烈領導的慾望，對獅子座的人來說，擁有名譽就是人生最大的勝利，而人緣更是心靈的安定劑，可以讓自己保持充沛的動力。為了要使生命活得有意義，獅子座的人喜歡擁有戲劇般人生的嘗試，可以為榮譽付出一切代價......不畏懼戰鬥而且勇猛果決，喜歡在勝利與光榮的氣氛中，享受成功帶來的意義。

如果你的伴侶是有著統御性格的獅子座，千萬不要挑戰他們的極限，一旦你的眼光多放在別人身上一點，他們會立刻爆炸，絕對不會忍讓。

處女座（Virgo）

處女座善於推測未來的演變，認真而樸實，擁有多愁善感的個性。處女座的人，具有像大地給人的信賴感，不會輕易被人影響，也不喜歡去影響別人的想法。尤其典型處女座，擁有豐富的知識，對神秘的事很感興趣，做事一絲不茍，有強烈的批判精神。討厭虛偽與不正當的事是處女座基本的性格，帶點純真和有點潔癖，喜歡學習各種事情，不論對任何事都能全心投入，好學、好奇及研究心旺盛。

個性有點悶的處女座，一旦產生忌妒心的時候，他們也不太會表現出來，但當你認真看他們的眼睛時，你會發現他們的情緒在改變。一旦他們對你產生不信任感，就很難再相信你了。

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天秤座（Libra）

天秤座，有很高的審美意識，對愛非常敏感，不但洞察能力強、喜好平衡，擁有像風一般自由自在的智能、腦筋靈活敏捷，是個能多方面捕捉事物的思考者。天秤座的人非常瞭解對方在想些什麼，天生平易近人。同時會避開平衡失調的人生波折、生活與交際，而採取中庸之道，不走極端。愛好美與和諧是天秤座的個性，心中渴望知道有理想主義與現實主義的相矛盾思想。如果天秤座的人能將這種平衡感當作是自己的生活方式，一定可以找到幸福的泉源。

大部份的天秤座都想要被喜歡和避免衝突。所以，當他們開始產生不安全感時，他們會選擇去避免衝突，直到他們能夠完全說出自己的想法為止，是個非常愛好和平的星座。

天蠍座（Scorpio）

不斷自我要求的天蠍座，神秘的內在世界常讓人無法理解，卻具有可以探知人心深處的超感應力量。所以天蠍座的人不管做什麼事都有始有終，堅韌的意志力是最強大的武器，一旦擁有目標就不畏艱難去實行，直到達成自己預定的目標為止，旺盛的戰鬥力非一般星座所及。具有很好的適應性，為獲得更好更棒的結果，會全心全意投入工作，不達目的誓不罷休，在精神上具有強烈追根究底的探索。

天蠍的心思相當細膩，所以外人無心的一句話都可能被他們記上多年。在大家看來天蠍的嫉妒心很恐怖，基本上沒有他們得不到的東西，其實一切都是源自於天蠍給自己的壓力，要知道與其緊抓所有，不如看淡一切才是本領。

人馬座（Sagittarius）

人馬座對任何事物都充滿好奇心，希望永遠保有廣泛的知識與體驗各種經驗。這種性格，好比火一般的神聖與熱情，不喜歡受到任何束縛。對未來充滿希望，可以為了成功而不眠不休，是個絕對完美主義者，由於具有使命感，為達目標不惜任何代價，是一個視勝利為人生方向的行動派。具有寬大的精神、豐富的知識、陽剛的氣質，喜歡以自己的想法發揮服務精神，對人生抱持著熱情開朗，也是個自由派的樂觀主義者。

樂觀的人馬座很少會產生忌妒心，或是說他們根本不想承認。但當他們如果真的發現伴侶有任何不忠的時候，他們不會再容忍。最好的方式就是好好的與人馬座們敞開心胸，確保他們沒有任何不安全感。

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山羊座（Capricorn）

山羊座，基本性格是穩定的，受到守護星土星的支配，天生具有不可思議的吸引力，就有如大地一般令人可信賴，賦有生產性與建設性的精神。而且山羊座的人擅長有效利用時間，並且能充分運用上天所賦予的時間，認真地度過生命中的每個時刻。人生觀主要是以志向遠大為其特徵，在自己的能力範圍內，盡自己最大的努力，不管過程多麼艱險荊棘，都會以堅強的毅力及不屈不撓的精神，去突破重重難關，獲得最後的勝利。

山羊座的嫉妒心很強，但他們從來不會提。還好的是，他們這種不安的感覺很快來也很快就消失了。

水瓶座（Aquarius）

水瓶座，學問豐富，非常聰慧且極富理性。水瓶座的個性是以像風一般的流動性為基調，重視知識，喜歡思索，是個能忠於自己信念、理想的知識分子。天生反應快，有很強的自由力和創造力，以及重視理論、有優秀的推理力及創新的改革力。遇到一展所長的機會，就能受到賞識。在社會方面，喜歡結交志同道合的朋友，富有友愛的精神；在個人方面，相當尊重個人自由以及強調平等，便富有獨立精神。

常常不按牌理出牌的水瓶座，其實不太容易會將自己的感情外顯，他們也不太容易會有嫉妒心。但當他們如果開始有不安全感的時候，他們會選擇毫無解釋的離開。

雙魚座（Pisces）

雙魚座有豐富的想像力和寬容的心，性情溫馴，喜歡沉湎於夢幻的世界裡。雙魚座的人，由於擁有水一般的高度適應力，感情相當豐富，而且有正直感、洞察力，但容易受到外界的人、事、物所左右，行為思考模式非常善變，習慣以自己的想法來從事，欠缺理性的判斷。有夢幻的心思和神秘性，不會加害他人，有很好的慈悲心腸。但雙魚座的人卻存在兩種極端的個性，精神方面與肉體方面的共存，就愛與恨共存一樣，在這種糾葛難解的感情相互交錯下，雙魚座的心緒也就變得複雜難懂。

雙魚座是不太會有嫉妒心的星座，因為他們對別人常常有著同理心。但一旦他們產生不安全感，他們開始會幫對方找許多理由解釋，為什麼伴侶會這麼做。雙魚座非常渴望忠誠和被注意，所以請確定給他們足夠的關懷。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】