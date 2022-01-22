3招克服戀愛倦怠期：做1件想做很久的事　將分手危機化為熱戀契機

人常說戀愛最甜蜜的時候就是熱戀期了，過了熱戀期除了會進入無止境的磨合期之外，倦怠期也是令人困擾的戀愛大魔王。曾有調查統計，超過近半數的情侶在交往三個月到一年內便會感覺陷入「倦怠期」，不再那麼常與對方如影隨形、也不像從前那樣有聊不完的話題，甚至會懷疑兩人間是否還有愛？



相信會點進這篇來看的你，或多或少也曾經歷、或正處於這惱人的「戀愛倦怠期」吧！以下將提供 3 個行動提案，不妨嘗試跟著做做看，也許能帶你脫離無所適從的苦海之中喔：

提案1：規劃一趟只有自己的旅行

開始戀愛之後，我們總忍不住無時無刻想和對方膩在一起，看到什麼好吃、好玩的地方也一定第一個想到另一半。但有時這反而會變成限制，好似對方如果沒興趣或是沒空的話，自己就不能獨自前往，我們會變得依賴和逐漸喪失主見，可是其實一個人出發也可以！

規劃一趟只有自己一個人的旅行吧～無論去哪裡都好。如果不會騎車、開車也沒關係，有很多大眾運輸也能抵達的景點啊，當真正靠著自己的力量完成一趟旅程時，會驚覺原來不是非對方陪伴不可，兩個人一起旅遊有兩個人的快樂，相反地一個人時也有一個人的精彩。

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提案2：與對方分享一件自己最近做的事

戀愛初期，因彼此的成長背景、生活圈不同，容易有數不盡的話題，但隨著交往的時間變長、共有的經驗變多，相處的頻率也逐漸高，很常會形成「我知道的事你也都知道」，那好像沒什麼好聊的窘境。

不過事實上，每個人的個性和嗜好一定不會完全相同，不妨約好每週和對方分享一件最近做的事情，比如看了哪本書、哪部電影或是和朋友吃了哪間好吃的餐廳，試著找到以往樂於分享細節的習慣，有時會發現彼此不同的一面，明白雖然日子趨於平淡，但看著眼前的這個人還是能找到悸動的感覺！

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提案3：做一件想嘗試很久的事然後犒賞自己

倦怠期也是一個很好找回自己的機會，稍微將全心全意投入愛情的自己拉出來一些，試問自己除了談戀愛之外，還有沒有其他想做的事情？一段穩固的戀情會成為你的靠山，支持你嘗試做更多探尋，而非一昧綁住你的腳步。

當選定一件想嘗試很久的事，並且順利完成之後，別忘了給自己一個小小的犒賞，不要等著對方來摸頭說你好棒，要知道自己也能給予自己想要的價值，不必一昧渴望對方的看見與肯定。

從上述的行動內容，不難發現關鍵全部都環繞在「自己」，把自己放在第一位考量，而不是永遠將另一半看得比自己重要，無限配合、妥協對方的喜好和行程。戀愛應該是 1+1>2 的人生旅程，而非 0.5+0.5=1，非得兩個人在一起才完整。

在這段戀愛中的倦怠期，剛好可以讓我們回過頭來審視自己的內心，找回當初還未深陷熱戀也能享受生活的自己，如果發現對方和你一樣都能在這段時間中調適好角色，那麼恭喜你朝穩定的關係更進一步！但若在經歷以上提案後，你突然覺得對方既不懂你、你也不一定想要繼續跟他走下去的話，其實未嘗不是一件好事，就順勢及早離開讓雙方都能遇見下一個對的人吧～

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】