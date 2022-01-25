為何妳還是單身？14條直擊心臟的愛情法則，中了就認命別抱怨了！

除非你是單身主義者，不然單身的原因大概就是那幾種：緣分未到、還沒從上段戀情走出、不想被綁住……剛單身時，一切都好商量、也想得比較開、較樂觀，不過時間一久，你是不是也開始忍不住抱怨：為什麼我還是單身！？



喜歡的人不出現，出現的人不喜歡。 《一輩子的孤單》劉若英

單身一久，真的會覺得自己大概會一輩子孤單哦呵呵呵（苦笑）

當然，除了天意之外（老了之後很相信這種的），或許「人為」也是造成你單身的原因，前陣子網路上曾流傳過一份「抱怨單身之前的14條法則」，只要你中任何一項，那麼很抱歉，你就不能再抱怨你為什麼還單身啦！

為甚麼妳會一直單身？看看這14條法則能否解答妳吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Rule 1

問問你自己：如果你換成另一個性別，你會想要跟現在的自己交往嗎？

如果沒有，那就不要再抱怨為什麼自己單身。

Rule 2

外表很重要，但如果這是你用來判斷別人的唯一標準，那麼不要再抱怨為什麼自己單身。

Rule 3

別老是期待別人要先有所表示，沒有人猜得到你想要什麼。大膽一點，不然就不要再抱怨為什麼自己單身。

Rule 4

如果你的生活一團糟，請靠自己解決自己的問題。別人的存在不是用來幫你解決問題用的，如果你要找一個陪你面對所有難題的人，那麼不要再抱怨為什麼自己單身。

Rule 5

每個人都有自己的事要忙，如果你覺得別人都應該要繞著你打轉，就不要再抱怨為什麼自己單身。

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Rule 6

如果你老是擺出自己很不好追、很高尚，一副自己比別人都還好的話，那麼拜託不要再抱怨為什麼自己單身。

Rule 7

如果你只是在找白馬王子，請問：你是五歲嗎？

王子是不會喜歡婊子個性、動不動就口出惡言的女生，不用太期待了，也不用再抱怨為什麼自己單身了。

Rule 8

當一個男人遇到一個值得他對她好的人，他就會想盡辦法成為你的白馬王子，所以不要再抱怨為什麼自己單身了。

Rule 9

唯有不放棄，你才遇的到你心目中完美的女人。如果你離開一段感情是因為當中有你無法試著接受、或試著改變的缺陷，那就不要再抱怨為什麼自己單身了。

Rule 10

如果你不能夠分辨，忽略和接受一個人的不完美當中差異在哪裡的話，講認真的，不要再抱怨為什麼自己單身了。

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Rule 11

標準高很好，值得令人敬佩。但是既然你標準這麼高，你就沒有資格，並且絕對不要再抱怨為什麼自己單身了。

Rule 12

你在一段關係中，跟對方一樣時常關心自己、細心嗎？如果沒有，就不要再抱怨為什麼自己單身了。

Rule 13

當你在路上或捷運上看到一個覺得很不錯的人，你有試過主動跟人家講話嗎？如果沒有，有種一點，但更重要的是不要再抱怨為什麼自己單身了。

Rule 14

和一般人相反，有時候批評別人可以是好事，至少你知道你對哪種類型的人會有興趣，只要這個沒讓你的心胸越來越狹窄便可。

這14條規則中，你中了幾項？如果有中的話，現在知道還不算遲，快點把個性改過來都還有得救呀！只怕你跟妞編輯一樣，都沒中還………（哭著跑走）

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