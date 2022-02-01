曖昧甜蜜卻又委屈？心理學的3個戀愛指標　判別是霧水情緣或真愛

剛開始要走進愛情的人，每對戀人都有一張快樂的臉。為什麼愛情剛開始萌芽的時候，感覺總是最甜美的？為什麼愛到後來常會令人倦怠、甚至讓有些人想逃亡？能夠「始終如一」的人真的不多... ...



曖昧真的讓人好委屈，小劇場無限大發作！

茶沒有喝光早變酸

從來未熱戀已相戀

陪著你天天在兜圈

那纏繞 怎麼可算短

你的衣裳今天我在穿

未留住你 卻仍然溫暖

徘徊在似苦又甜之間

望不穿這暖昧的眼

愛或情借來填一晚

終須都歸還 無謂多貪

——王菲〈曖昧〉

親密關係中的曖昧，是指對「彼此關係的內涵」存在著不確定感。人的曖昧狀態可以有 3 種不同的類型：傾向於承諾、傾向於拒絕，抑或在承諾和拒絕之間搖擺（這種的最常見）。處於曖昧關係中的雙方，往往對關係的期望存在差異，以及付出與索取之間存在不平衡。而我們選擇承受這種不確定的「曖昧」其實有不同的原因，而「曖昧」也能幫助我們認識自己！

根據國外媒體網站「psychologytoday」與「marriage.com」的資料，來看看你要怎麼確定對方也對自己有興趣呢？

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1. 你的曖昧對象願意在你身上花時間

外國的動物行為與心理專家 Jennifer Verdolin 提出一個指標：當動物對特定對象有明顯愛情的意圖，可以藉由人類之眼觀察出某些共同行為，但比較麻煩的是，有別於其他動物，有智商的人類會隱藏自己的情感，或利用這些曖昧行為來操控別人滿足自己的需求（例如養工具人、製造漁場當海王），這讓判斷對方是不是真心愛著自己變得更加困難。

不過，Jennifer Verdolin 覺得，若是對方是想尋求長期的愛情關係，還是有跡可循的，「在彼此身上投注時間」就是一項。舉例來說，「白頰黑雁」（學名：Branta leucopsis）一生都在尋找伴侶，他們尋找伴侶的方式和人類很像，就是透過不斷地「約會」，直到找到契合的對象為止。若當一對白頰黑雁雙雙約會，牠會形影不離伴在對方身旁，彼此餵食、彼此依偎，甚至出席對方的社交場合！

這同樣的，也能連結到人類的行為，假如對方願意投注大量時間在你身上，是他是否真的喜歡你的關鍵要素。如果對方私底下約你單獨相處（或刻意營造單獨相處機會）的情況並不頻繁，或只有剛好有空方便的時候才和你見面，也從來不介紹你給他的朋友認識，就算他對你說過什麼撩人的情話，也並不是真的喜歡你喔。

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2. 有規律並且持續有效的聯絡

在美洲，有一種名為大雕鴞（學名：Bubo virginianus）的貓頭鷹，有些公大雕鴞鷹和母大雕鴞會在每晚「溝通」整夜，一方叫了一聲，另一方就叫回去，一直持續著這樣的行為模式，而這些來回鳴叫代表兩隻大雕鴞鷹正在發展或已成為伴侶關係。

這同樣可以連結到人類的行為，就像我們接到喜歡的人的電話，或收到他的訊息時，會感到很興奮，並持續和對方來回聊了好幾分鐘甚至好幾個小時一樣。煲電話粥一整夜，也不是稀有的事喲。

3. 在公眾場合產生的肢體接觸

在情場打轉過的我們都知道，每個人表達愛的方式都不一樣：有的人會熱切地噓寒問暖，有的人會專心傾聽你的心事，有的人還會帶你出去，約你一起遊山玩水。但有一種行為，幾乎都發生在每個墜入愛河的人身上：身體上的接觸。

無論你是跟愛人勾肩搭背、肩碰肩、輕輕觸碰手臂，或是擁抱，十指緊扣地牽手，這些肢體接觸是用以表達並強化感情的一種方式。若在公眾場合中，他也願意和你肢體接觸，不害怕其他有路人與陌生人發現他藏在內心深處的愛意，那就更能確定他對你有興趣囉。

就像田鼠（學名：Microtus arvalis）會花很多時間和自己的伴侶肢體接觸，無論是磨擦還是抱在一起，這些肢體接觸是強化了兩者間的感情。

埃默里大學（Emory University）做過的研究也曾顯示出，肢體接觸程度和想花在對方身上的時間有非常大的關聯，這就呼應了第三點。如果彼此都有好感，情投意合，肢體接觸也會促使大腦分泌催產素與多巴胺，這些激素和「愛」的感覺有關。從這些動物身上我們可以觀察到一些可以套用在人類的行為徵兆，來判斷對方是想認真和你發展一段關係，還是只是尋求露水情緣、甜蜜一夜。

當你能真正掌握這三點，並停止浪費時間在根本對你沒興趣的人事物身上，你就有更多機會與時間找到情投意合的真命天子或天女了。共勉之！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】