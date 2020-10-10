廖碧兒（Bernice）近日被傳出好事近，而對象更是兩年前已宣告分手的富二代盧啟賢（Calvin Lo）。廖碧兒的好友施家殷更越過當事人率先在其個人IG宣布喜訊，並上傳與廖碧兒及其未婚夫盧啟賢的合照說：「搶先祝賀廖碧兒（Bernice）與她未婚夫，中秋花好月圓，明年初拉埋天窗！」而連日來廖碧兒亦未曾公開否認結婚傳言，令婚訊可信性愈演愈烈。

廖碧兒（Bernice）曾於2018年單方面宣布與相戀不足半年的盧啟賢分手。(視覺中國)

現年41歲，入行19年的廖碧兒（Bernice）當年憑着誘惑身材與深邃五官，成為溫哥華華裔小姐冠軍繼而入行，更被傳媒譽為「港版藤原紀香」。而入行多年的廖碧兒除發揮她精湛的商業頭腦，所涉足紅酒與餐飲事業亦有不錯發展，但事業發展順利的廖碧兒，其愛情路卻曲折，每段戀情總是與「拜金女」與「鈞金龜」扯上關係。

遇上「富二代」林忠豪後狠心撇相戀六年的陳豪？ 被指是「拜金女」 陳豪：「可能我做得不夠好，滿足不到她。」

廖碧兒（Bernice）與陳豪當年便是因為拍攝劇集《心花放》而譜出戀歌。(《心花放》劇照)

廖碧兒（Bernice）共有4段為人所熟悉的戀情，分別是因合作拍攝劇集《皆大歡喜》而譜出愛火的劉愷威、與陳豪「金童玉女」般的六年戀情、「富二代」林忠豪與現時傳出婚訊的盧啟賢。

廖碧兒（Bernice）因合作拍攝劇集《皆大歡喜》而與劉愷威譜出愛火，廖碧兒在訪談節目《天下第一friend 2》中曾承認二人因拍劇日久生情。(《皆大歡喜》劇照)

當年有傳廖碧兒與劉愷威相戀時，認為對方不夠富有，沒有前途而選擇與對方分手，當時網上更曾流傳她與劉愷威激吻的照片，廖碧兒在訪談節目《天下第一friend 2》中曾承認二人因拍劇日久生情。繼與劉愷威的戀情結束後，廖碧兒因拍攝劇集而與陳豪《心花放》定情，可惜最後有傳她因搭上李澤楷表弟林忠豪，而與相戀6年的陳豪分手，當時陳豪更對傳媒表示：「可能我做得不夠好，滿足不到她！」來描述兩人之間的感情。

那時與陳豪分手的廖碧兒更被傳媒拍到入住「富二代」林忠豪的豪宅，可惜兩人相戀4個月便極速分手，當時林忠豪被問到與廖碧兒的戀情時只說：「有些人要奢華生活先叫有錢。」暗指指廖碧兒愛錢，甚至是「拜金女」，而近年來不少有關廖碧兒的報道總是與「無緣嫁有錢人」、「她為了錢甩掉窮男友」、「任性貪心失姻緣」與「圈中有名拜金女」等的描寫標題有關。

「紅酒跟人生很相似，釀酒前你可以做很多準備，但當紅酒入樽後會有甚麼變化，你也不能控制。就正如人生，你可以計劃自己做很多事，但你控制不到當你實際去做之後會發生甚麼事。」 廖碧兒（Bernice）

其後，廖碧兒多次被傳媒冠上「拜金女」之稱，在接受傳媒訪問時表示自己所做的都對得住天地良心，別人口中說甚麼也不能去控制，更以紅酒去比喻自己的人生，更說：「我選擇朋友是基於我們有共同興趣，並非他們的背景、身家。認識朋友時，我不會問他們的職業、有多少收入。」亦希望藉這次的表態，回應外界對她是「拜金女」的看法。她在《天下第一friend 2》中亦回應有關陳豪指不能滿足她之說，她表示：「我也不明白他滿足不了我甚麼，要問他才知道。」

【按下圖看更多】現年41歲的廖碧兒（Bernice）近期的個人近照

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被傳的結婚對象獲英媒譽為「聞所未聞的巨富」？

廖碧兒的好友即建時地產主席施家殷，早前曾上傳自己與廖碧兒及盧啟賢的合照，但如今照片的帖文只見：「Really? Pre-wedding?」。(kyransze@IG)

但其實從廖碧兒近年來公開的戀情可以見到，她相戀的對象總是非富則貴，如現今傳出婚訊的「富二代」盧啟賢（Calvin Lo）更被英媒譽為「聞所未聞的巨富」，根據2018年富比士（The Forbes）調查所得，他的名下淨資產更高達美金17億，雖然廖碧兒於2018年單方面宣布與相戀不足半年的盧啟賢分手。不過，二人兜兜轉轉兩年後，他們的感情路峰迴路轉，不單止只是復合，更被好友率先公布婚訊，但最終廖碧兒是否真正嫁入豪門，相信仍要等待當事人公開承認了。

雖然每當傳媒提起「拜金女」，廖碧兒的名字總是榜上有名，但其實被指是「釣金龜」或是拜金女星亦有以下的她。

前組合2R成員黃婉佩（Race）：27歲離婚 34歲再婚 是一位愈嫁愈豪的表表者？

香港樂壇前組合2R成員黃婉佩（Race）曾在90年代時，風靡不少年輕人。(missracewong@IG)

香港樂壇前組合2R成員黃婉佩（Race），前藝名：黃婉伶，曾在90年代時，風靡不少年輕人，但原來16歲的黃婉佩（Race）曾嫁身家達50億的新加坡華裔富商陳靖諧，離婚後的她，更二度下嫁另一個身家達100億的新加坡商人David Loh，雖然現任丈夫比起黃婉佩年長19年，但仍無阻他們相愛，不少網民也說黃婉佩嫁得風風光光，嫁得一次比一起好，是成功嫁入豪門的表表者。

黃婉佩（Race）退出娛樂圈後，從事金融界的她認識了新加坡商人David Loh，二人相識相戀後於2016年結婚，當時婚禮更豪花2,500萬港元。(黃婉佩@FACEBOOK)

2009年，黃婉佩戀上中國星集團主席向華強長子向佐，期間被傳媒爆出她早於2004年與新加坡華裔富商陳靖諧結婚一事，當時她曾開記者澄清自己並無結婚，但她卻被傳媒公開她與靖諧的一紙婚書，傳媒猜測是因為她正與向佐發展地下戀情而沒有公開承認成婚一事，不少網民認為她是騎牛搵馬，雖然她後來辦妥離婚手續，但最終她與向佐的3年戀情也告吹。

黃婉佩後來也淡出幕前轉營在金融界發展，也因此認識新加坡商人David Loh，當時有傳對方對黃婉佩一見鍾情，在兩人交往的2個月時對方已有意向她求婚，最後兩人於2016年在新加坡的君悅酒店筵開25席，據說當時婚禮更豪花約2,500萬港元。

婚後的黃婉佩也為丈夫誕下女兒，亦不時在網上分享自己在新加坡所住的億元豪宅，在接受傳媒訪問時提到最難得是跟丈夫子女相處融洽，更表示：「我喜歡老公成熟有智慧，他待我如小公主，生活無憂。」雖然有網民說黃婉佩人生相當厲害，每一次都嫁得十分豪華，是天生富貴命，亦指她是一位拜金女，但她卻是一位照顧孩子無微不至的母親。

【按下圖了解更多】或許娛樂圈當中不少女星，也都懷揣著一個豪門夢，而被指是「拜金女」的女星亦不只是廖碧兒一人，那究竟娛樂圈還有那位女星是成功「釣金龜」？

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