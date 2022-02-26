失戀後瘋狂詛咒前度宣洩不甘？7種特質暴露你其實自己一個更開心

曖昧很煩惱、失戀很痛苦、熱戀很幸福嗎？這三種截然不同的感情狀態，都說明了「擁有一個伴侶」對我們的重要性......



分手究竟該不該跟前任當朋友？還是你已經心灰意冷，希望這個人過得愈慘愈好？這是無解的大哉問。

因為，分手這件事情，十次有九次都是不愉快的收場。而即便我們在電影或電視劇見過太多「祝福對方」的心境寫照，但現實生活中，很少有人如此大度與豁達。你是那種放手讓前任離開的人嗎？還是希望對方低聲下氣地來求復合？還是你詛咒對方此後的人生都很不好過......？

對前任念念不忘，瘋狂去看對方的近況與動態

對於已經分手的前任情人，至少有一半的人會有些類似「偷窺」的偵探行為產生。例如：不斷查看對方的動態，想要偷偷地了解對方沒有你的日子，是否會更好還是更壞？搜索蛛絲馬跡加自己的小劇場推理，對方最近是不是又有新的愛情？有時候甚至連對方最近曖昧的對象，或者生活行蹤，都被你這個包打聽調查得一清二楚，根本就能夠去徵信社上班了。

但既然雙方都已經分開了，為什麼無法尊重與接受「彼此都有追求幸福快樂的權利」，而是讓自己陷入這種庸人自擾的泥沼呢？若對方在分手後過得痛苦不堪，你就能沾沾自喜，還是對方愉快自在地展開新生活，你就感覺很不是滋味呢？小心這股「不甘心」，會讓自己更陷入痛苦的深淵，甚至因此裹足不前，無法展開新生活，因為寶貴的時間，都被你浪費在這種無聊的行為上面了！

討厭憎恨前任，詛咒他過得很不好

有人說，分手後的情侶，能夠持續維持好友關係而不產生嫉妒和敵意的，真的是上輩子所修來的福氣。但是真實狀況是，心理不平衡的人比比皆是。對前任還有氣憤或怨恨，想看看他過得有多糟糕，對前任還存在著不諒解、怒氣或是恨意，這可以說是極度壓抑又緊繃的心理狀態。

如何避免這種情狀？在當初談判分手時，就應該把事情講清楚說明白，任何疑慮與雜念都不該留下，讓那段感情做個雖然不是皆大歡喜，但也乾淨兩清的完整收尾。同時你必須知道，感情就算有誰對誰錯，但也無可奈何。不要為他人的過錯懲罰自己，是你一定要刻在心裡的金玉良言。

若你心中還藏著百般心結，可能必須多找朋友聊聊，讓你真正走出來，才能不被過去的陰影所困，真正開始屬於你的新人生。如果不想要再跟前任維持朋友關係，就從你自己做起，讓對方徹底地消失在你的生活當中。離開一個不好的對象後，你才能真正進化並且重生。

可能你一個人，還比有了情人後更開心

你可能會發現，一談戀愛反而會讓自己變得六神無主、患得患失，更加狼狽。那麼，這份對「另一半」的強烈渴求究竟是為了什麼？

以下 7 種特質會讓你知道，即使沒有愛情，單身的你，你自己一個人依然可以過得更好。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 你沒意願改變目前的生活方式

對每個人來說，平常過日子的模式很重要，你尤其重視這一點嗎？但這是我們進入一段感情時，最先需要被改變的地方。你可能喜歡在難得的假日賴在家裡，因為這對你來說是一種放鬆的感覺，也會讓你感到幸福。但你的伴侶若只想要拉著你出門逛街跑跳，而這會讓你感到疲憊、痛苦的話，這種只會讓你感到不快樂的妥協其實沒有必要。一個人的日子，對你來說反而會更舒適......

2. 你喜歡單純的陪伴而非負責任

愛情，是需要雙方共同經營的。你願意付出所有，只為他快樂；還是，你只是想找一個能夠取樂、玩耍、閒晃、無聊的時候可以陪伴的人？於你而言，傾聽對方的煩惱有時候會讓你覺得有點無聊，「付出」對你來說並不是心甘情願的，而只是一種「消耗」。而這些你希望對方幫你做的事情，其實你自己都能夠做到，找一個伴侶來只是想輕鬆一點而已。那麼，就別害了人家吧......

3. 嚮往踏入親密關係，但覺得認識新人心很累

你可能以為自己很期待擁有一個戀人，或找到一個更好的人；但是卻覺得要認識新對象好麻煩喔！從自我介紹開始，閒聊、攀談、關心、問候、道早安晚安；還有從互有好感、曖昧期、互相喜歡、交往的這幾種階段，都讓你覺得累死人，要重新介紹一次自己的興趣與生活、要花時間判定對方適不適合自己、又要重新認識一個人並習慣對方——覺得這些都好累的你，可能一個人更自在......

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4. 單身的你，比談戀愛中的你更自在快樂

有人說，戀愛中的女人是最漂亮的時候，而戀愛中的男人是最有自信的時候。當一個人春風滿面、盡情享受愛情中的酸甜苦辣、徜徉在這段感情中時，我們都能看得出來他十分享受這段關係。但是你呢？你可能因為關係中的摩擦與齟齬、過多消耗而不快樂，一再受傷但總是隱忍，使你變得憔悴又焦慮......。如果，你身邊的朋友曾經讚賞過你單身時的完美模樣，那麼請先放慢腳步，單身其實才真正適合妳......

5. 愛上別人後，你會失去自我、變得不像自己

談戀愛，無論成功與否，不可否認地曾擁有過不少難受的回憶，只因為進入愛情總會讓你失去自己。理智上，明明知道這些行為與思路只會讓自己更難受，但你還是會願意為了這段感情而委身求全，只因為你太喜歡他了。例如：對方劈腿但你仍苦苦求對方回來、他對妳的行程嚴格控管、和他在一起都無法跟朋友聚會......等等。如果進入穩定關係真的那麼辛苦，那就請你繼續單身，讓自己活得更快樂、更有尊嚴吧......

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6. 「承諾責任」這件事，讓你感到壓迫

或許你真的很喜歡對方，想繼續認識他、親近他；但是親口許諾和一個人「永遠在一起」，是否會讓你感到沉重呢？你總覺得，走到這一步似乎還缺了點什麼——好不容易對方向你表白（或你向對方告白），確認關係後你忽然覺得冷掉了，有種被束縛或被壓制的感覺嗎？可能這種感情方式不適合你，又或者說你根本不愛對方，甚至，自始自終你這個人根本不適合談戀愛......

7. 你不能確定愛情的價值在哪裡

「你到底喜歡我哪裡啊？」當對方神情急切、情感真摯、面露期盼地說出這種話，你卻回答不出來、抑或以「喜歡就是喜歡」這種回答來做為塘塞嗎？事實上你也不是沒付出過，你可能死心塌地經營著這段感情，或是你拼命尋找一個能夠交往的對象；但除了「有人陪」這個原因之外，你已百口莫辯......如果伴侶的優點不足以支撐你對愛情的期待與標準，甚至你也講不出來他到底哪裡迷人——那麼，「愛情」，對你來說其實沒有絕對的必要......

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】