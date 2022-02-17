單身必測！你的理想情人有甚麼特質？1張圖找出適合你的Mr.Right

好想知道～你的一百分會給怎樣的人？



各位單身狗們～是不是也在憧憬一段美好的戀情呢？理想中的男友應該要有什麼特質呢？想知道自己適合哪一種類型的另一半，那就快來試試看這個心理測驗，只要在四季的景色中選出一個最喜歡的，就能知道自己的理想情人喔～

妞妞們先閉上眼睛稍微冷靜個30秒，讓心沉浸下來再來好好地做測驗！

睜開雙眼後從這4個圖片裡，憑直覺挑選一個自己最喜歡，選好答案之後就讓我們開始解析囉。（點擊放大開始）▼▼▼

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-------測驗答案防雷線--------

1. 春日廣闊草原

適合的情人類型：居家型

春天就是一個充滿著陽光、花香和綠色大地的季節呀～選春天的妞妞，內心深處憧憬溫暖、渴望安穩，這類型的人很適合「居家型情人」，樂觀的他可以帶動你對生活的熱愛，兩人相處的過程中，你在感情裡的不安全感也會被他的溫暖融化，讓妞妞們那顆受傷、疲倦的心可以有一個安穩的避風港。

2. 夏日涼爽海風

適合的情人類型：浪漫型

海灘是夏日旅遊勝地，同時也是約會的好地方！喜歡夏日景色和海邊的妞妞們，很適合充滿藝術氣質的「浪漫型對象」，他不但能滿足你骨子裡對浪漫的渴望，他的主動也能讓兩人快速建立默契，你們喜歡說一些兩人才懂的話題，會牽著手共同去面對戀愛難題的屏障，感情會再一次次的困難中不斷升溫。

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3. 秋日紅浪漫落葉

適合的情人類型：守護型

秋天的蕭瑟象徵著分離，這反映出你心中的孤寂感，選擇秋天的人希望身邊一直能有個離不棄的身影，適合找守護型的情人，他不一定要多麼活潑或熱情，但一定要細膩敏感，能讀出妞妞們的情緒，治癒你內心的傷口，兩人的個性是互補的，彼此獨立卻又互相需要！

4. 冬日雪花片片

適合的情人類型：事業型

冬天的靜謐與冷酷，說明著你並不多麼渴求甜蜜的戀愛，反而希望能在職場上、金錢上擁有一席之地，那麼就找一個可以引領你成長的事業型情人吧！他的專業魅力能讓你崇拜，相處的過程中又能交流切磋，而且這樣有能力的對象更能激發你的鬥志，感情升溫的同時，事業、財富也都被你們聯手掌握，可說是一舉數得啊！

既然知道了適合自己的理想型情人，那麼就趕快去擴大自己的生活圈，尋找你的真命天子吧。

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】