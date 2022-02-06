將幸福託付給愛情　如自願送走快樂控制權　3種自省培養真愛體質

因為愛一個人，很多時候會把自己的幸福快樂的控制權託付給別人，同時要求別人必須奉獻... ...



TED Conference LLC. 是美國的一家私有非營利機構，該機構以它組織的 TED 大會著稱。而 TED 的演講更是鼓舞並打動了許多人的心房。要在 18 分鍾內打動聽眾，需要具備超強的演講技巧，演講者功力深厚的底蘊，更是不可或缺。

他的血淚控訴：請不要把幸福過度的託付到別人身上

美國著名的情感教練 Hayley Quinn 有個著名的 TED 演講，名叫《透過找尋愛情來逃避自己》，（Searching for Love to Escape Ourselves）。她在演講中道出自己的親身經歷：

我曾經在派對上認識一位完美的戀愛對象，他身材高壯、皮膚黝黑，看起來像個搖滾明星，後來我們進入親密關係，度過了很多愉快時光，當我雙手冰冷時，他會把我的手夾在他的臂彎內取暖，我以為我們會一直開心的處下去。

直到某一天，我因為經歷了「流產」的衝擊，狀態開始變得不好，而每當我展現出脆弱的那一面時，他都會選擇逃避。某天，當我睡醒時，發現家裡很多東西都不見了，我們曾經在那邊一起開心跳舞的房間也變得空蕩蕩，當時崩潰的我像個禽獸一樣瘋狂亂吼。

當浪漫與激情褪去之後，我什麼都沒有了。更慘的是，這並不是我第一次經歷如此糟糕的愛情。

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就情感問題而言，很多人都對自己的伴侶存在焦慮和不確定性。這種感覺是什麼？就是這種強烈的得失心，使當事人很難自我獨立，也恰恰是這種得失心態，構成了大部分情感問題的基本裂痕。

比方「你是我的全部，沒有了你，我不知道怎麼生活了」，抑或「你是我全部動力的源泉」這種台詞，看起來挺任性的，但往往很多時候在自己都不自知的情況下，其實現在情感關係中的人也都產生了這種心態。這種嚴重的託付心態，一旦對方不合自己的意思，或者不理解自己，就會給自己帶來無力感和帶給愛人窒息感。

寄托別人全心全意愛我們，這其實是一種變相的自私

無論原因為何，所有的起因都能說明一點；就是託付心態在我們成長過程當中建立了一些「自我價值不足」。這種自我價值的不足導致了我們需要依託外界和別人的認同，如果得不到這些認同，那麼負面情緒就會出現。

這些負面的情緒往往會讓許多較為脆弱的人找不到自己的生活，過份依賴他人來獲得幸福和快樂。可想而知，長期生活在一個敏感脆弱的人身邊，對方的壓力必然徒增；在熱戀期或許還好，但是長期看來，如果有一方太過缺愛，對方需要不斷遷就和服從他的願望，那麼，這段關係也會難以維持長久。

讓我們不斷追尋愛情的驅動力，其實不是愛情本身的吸引力，而是我們想要逃避面對自己的迫切感。

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Hayley Quinn 這麼表示。寄託給另一個人，我們就能不用面對自己的需求、過去的創傷還有盲點，因為我們認為愛情可以「完整」自己，能讓一切都變好。假設你想破除這樣的迴圈，請練習以下 3 點「強壯心法」，你將能更安然享受在單身的狀態，也能培養出「真愛體質」，吸引更健康的愛情關係喔！

1. 先讓自己休息一下，停止追求愛情

「我曾經有過六個月的單身時光，這段時間我誠實地面對自己的內心，發現自己對愛情有不切實際的看法，發現自己的過去有些未竟的議題還沒有好好面對。」Hayley Quinn 如此表示。 當你停止期待夢中情人、雙生火焰的拯救，學著練習和自己獨處，你會發現你開始可以活在當下，變得更實際、更自信，內心也更加強大。

2. 尋找其他的生活重心及快樂來源

我們難免都會有想逃離痛苦的時候，但除了透過談親密關係來獲得「別人愛自己」的自信與快樂，你還可以找尋其他替代方式，例如學習新的才藝、培養新的嗜好與興趣、經營自己的副業，以及學習瑜珈、上健身房等等。你可以從中找回成就感和掌控感，成為懂得讓自己開心的成熟大人，而不是需要他人拯救的小孩或是缺愛的巨嬰。

3. 培養覺察自我的反思能力

我們許多不自覺的行為，有很大一部分是透過潛意識來驅動、鼓舞的，所以說，有些人不斷在愛裡跌跌撞撞，卻無法意識到根本的原因是什麼——於是悲慘地不斷重複同樣的劇本與輪迴。

試著重新思考自己的內心；當你更有「自我覺察」的能力，也就是對自己當下的情緒、想法和行為更多了解，就是成長的開始，你也更能分辨身邊的對象是否真的適合自己。你可以透過寫日記、聽聽朋友對自己的評價、做心理諮商等方式來增加自我覺察的能力... ...。

當你不需要透過談戀愛來感覺自我的價值感，相信真愛就不遠了。祝福你！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】