12星座男貪新忘舊大踢爆！雙子的愛來去如風、天蠍至死不渝勿辜負

談了一場戀愛、走入一段婚姻，有些人渴望執子之手，與子偕老；不過，也有些人老愛流連情場，特別享受刺激與新鮮感......



喜新厭舊，是指自己擁有過的東西或人，自己卻喜歡上其他的東西或人。據了解，心理學家們花了多年的時間研究男人和女人之間的關係。因此，到目前為止，我們對為什麼一個人會突然對事物失去興致有了更多的解釋。

當然，我們也有我們的猜測，但也還沒有依據。為什麼很多男人都喜新厭舊？就算不去讀林夕的語錄，相信很多人也回答得出來。因為都是活在這個世上的人，多少都見過，聽過，了解過。對於我們現代這個社會，其實大多數男人喜新厭舊的原因，怕還是依舊逃不過張愛玲的筆下這段語錄，就像張愛玲說，「也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是窗前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒飯粘子，紅的卻是心口上的一顆硃砂痣。」

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白羊男的喜新厭舊指數：85%

笑的越燦爛的白羊越是他們最脆弱的時候，其實他們並不是想偽裝什麼，只是不想讓身邊的朋友親人擔心，不想暴露出自己的脆弱，不想看到別人同情的眼神。他們需要的不是同情，而是一個溫暖的懷抱，一個能擔當的臂膀，一個當他們遇到困難時鼓勵的話語，這樣就夠了！

他天生就是一個被狂熱所驅使的男人，並且還有著一份永不言棄的決心。白羊男的個性雖然不是見異思遷，但是他天生對優秀的人沒有抵抗力。白羊男對伴侶的要求是不停努力，不停上進。白羊男的性格熱情而充滿活力，當他在工作生活中展示自己的魅力的時候，也是非常招人喜歡的。所以，一旦遇到一個才情容貌身家背景比現任都優秀的人，還對他百般示好，他豈有不動心的道理。愛競天擇，適者生存。

金牛男的喜新厭舊指數：70%

金牛男其實並不喜歡喧囂熱鬧的場合，對他來說，舒適的，習慣的地方才是好地方。特別是上升金牛的男生，年紀越大越有宅男傾向，飯店，品牌，無不選擇自己習慣的，很少去費心更換。如果你要和金牛男談戀愛，就得和他擁有一樣平靜的精神曲線，否則早晚會悶到受不了。

他們是個喜新厭舊的人對待感情中的戀人也是一樣的，可能他們剛開始對你的一番曖昧就是因為對你的一切都比較好奇想要一探究竟。但是當金牛男對你的一切都了解的時候就會感覺很沒有生趣所以就會開始變得冷淡，也不會再去理對方不會信息，開始尋找自己的下一個曖昧對象。所以這個星座的人就是曖昧久了對你沒什麼興趣的情況下就開始慢慢的變冷淡不是原來的他們了。

雙子男的喜新厭舊指數：90%

雙子很神經質，精神脆弱，容易人格分裂，因為承受了太多的東西。一般來說雙子的孩子都很早熟。雙子對很多的東西都在乎得要命，可是表面上就是看起來什麼都不在乎。雙子並不是故意要掩飾自己，這只是一種習慣了，可是在外人看來他就成了虛偽的人。其實真的是一種誤會！

雙子座男都是社交小能手，接觸的人很多，自然他們身邊也從來不缺戀人。然而他們戀人換的快，不是因為他們追求的人多，而是因為對於雙子男們來說，他們的愛來得快去得也快，他們可以很快愛上一個人，也可以很快就又不喜歡了。因為他們的本性就是喜新厭舊，他們希望自己的對像是獨一無二的。當然，是總能帶給他們新鮮感的人。

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巨蟹男的喜新厭舊指數：50%

巨蟹座容易耳根軟，容易有愧疚感。被普通的朋友纏多幾句後，便會覺得不好意思、愧疚，如果不是什麼大事往往會答應要求。但是面對熟悉的朋友會任性，如果不喜歡去做，即使是小事一件，雖然仍心存愧疚，也能輕易地說不。如果巨蟹對你說不，你應該高興，因為他覺得你可以信任。

巨蟹男其實是個很現實的人，他們跟你搞曖昧就是因為想要把你發展成那種正式的關係，前期那都是為了試探。但是跟你曖昧時間久瞭如果發現你不是一個好的戀人也不符合他們找另一半的要求的話，那麼他們就會開始冷淡不會跟你繼續下去也不想投入進去，畢竟是得不到一點的回報。在他們心中的曖昧就是必要要在你身上得到點結果否則就不會像剛開始那樣，就開始變得冷淡不會在你身邊和你怎麼樣了。

獅子男的喜新厭舊指數：15%

獅子座不喜歡做決定，小事隨便怎麼樣都行，沒所謂。大事很喜歡聽朋友的意見，如果你是獅子可以信賴的人，你需要做的只是分析，決定獅子會自己來做。如果獅子有了自己的想法，一旦下了決定就算全天下反對幾乎也沒有改變的可能。其實多少有些靠直覺行事，不過獅子的直覺大多時候還蠻準的。

獅子有著十足的霸氣，談起戀愛來更是狂熱，他有強烈的佔有慾望，想掌控你的一切，他們願意用自己無限的忠誠與熱情去贏得別人對他的絕對忠誠，不過要是你做什麼越軌之事，那他們就會讓別人知道什麼叫做百獸之王。如果你當街挑刺他，直截了當的表現出你也很漢子的一面，那隻要他稍微遇到一個小清新，他就會可能考慮換人了。

處女男的喜新厭舊指數：75%

揭下面具以後的處女座處事冷靜、沉著、內斂、穩重；容不得別人的背叛，對背叛自己的人絕不原諒，對敵人下手狠毒，冷血至及。面具下：多疑、沒安全感。他們用情至深，在愛上一個人之後是絕對不會輕言放棄的。但他們只會默默的愛著，悲情暗戀者的典範；內心其實非常的脆弱，非常敏感。

他們的內心的慾望比一般人要強烈得多，醉心於男歡女愛中不能自拔，女友稍微看得鬆懈了，他就跑出去跟別的女人私會啦。處女座善於交談，溝通能力極強，最大的缺點就是猶豫不決，不管做什麼事情都喜歡猶豫，沒有主見。愛情更是如此，如果有多個人追求他們，他們肯定不會拒絕其中的任何一個，因為他們根本也不知道自己喜歡誰，可以說都喜歡，也可以說都不喜歡，最花心，最濫情。在處女男的感情世界裡，腳踏兩隻船這種事情很常見，而且他們也很樂意這樣做。

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天秤男的喜新厭舊指數：25%

天秤座有善辯的口才，被別人誤會的時候卻不愛解釋。不要問為什麼，就是不愛解釋。不喜歡傷害任何人，寧願傷害自己。前景不樂觀時會對喜歡的人冷靜的說恨話，會口是心非。吃軟不吃硬的一族。你軟，秤子就對你沒脾氣。你硬，秤子就比你還橫。有調查，十二星座謀殺記錄最少的就是善良的天秤座。

天秤男希望與周圍的人保持一種和諧穩定的關係，對待戀人更是如此。在遇見很優秀的女生的時候，他們會有點遺憾有點後悔。他們很懊惱自己為什麼要那麼早的就談戀愛，不然現在他們就能夠以單身漢的身份去光明正大的追求對方了。但是，天秤男雖然有這樣的想法，他們卻能夠比較好的克制自己，他們不想要做那種自己都很不屑的渣男，所以他們只是心裡想想而已。

天蠍男的喜新厭舊指數：10%

不要辜負蠍子的信任，如果蠍子信任你，那就是毫無保留的相信，如果這時你不相信蠍子，他本來就不會太溫暖的心就會迅速冷卻，之後回歸冷漠。無論你再有什麼事，都會用一雙冷冷的眼睛看著，不多說一句話。蠍子的自我保護欲很強，如果被傷到一次，就絕對不允許再受同樣的傷，很難再相信別人。

天蠍男身上時常能散發出一種特別的魅力，可以讓女人們為他瘋狂為他心碎，瘋狂是因為他時而熱情如火時而冷漠如冰，讓愛情演繹得轟轟烈烈，高潮迭起；他們還是很喜歡玩曖昧的，無聊寂寞的時候，或者是身邊有自己喜歡的類型，天蠍男都會主動去勾搭一番，這只能算是一種曖昧，並不算是真正的變心，天蠍男如果真的變心的話，應該是對方做了什麼非常傷害天蠍男的事情吧！

人馬男的喜新厭舊指數：90%

人馬座對最親最愛的人容易暴走脾氣，特別不好；對外人從來和善，常被說人好；貌似對話過程中不知不覺就會強加灌輸自己的想法給別人；人馬座愛睡覺，常常遲到、健忘，對大多數人和事不上心，無視「路人」，不在意周圍；人馬座忽冷忽熱會有冷淡期，讓朋友有些受不了。

人馬男喜新厭舊，他們是很自信的一群雄性動物，遇到美豔的獵物怎麼會輕易放過？認為自己窮追不捨的態度一定可以將獵物追到手。但是追到女神後，原本的海誓山盟卻容易忘記得一干二淨。他們總認為另一半做的很多事情都是理所當然的，和他生活在一起就應該為他們做這些。這樣的人馬男也是讓人十分抓狂，讓人難以忍受。到了別人離開了的時候，他們才會發掘原來很多事情都是不容易做的，後悔莫及。

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山羊男的喜新厭舊指數：30%

山羊喜歡一個人待著，想自己的心事，做自己的事情，沉醉於自己的世界。山羊情緒波動較大：為一件事情可以心情突然就陰翳下來，有時候無由來的煩躁、憂鬱。但山羊心地很善良，同情弱者，常常喜歡打抱不平，敢愛敢恨。討厭虛偽做作、華而不實、虛情假意、玩弄心計，搬弄是非。

山羊男就是喜歡欲擒故縱而且在感情上是個情場高手，他們深深的知道感情不是簡單的事情但是他們想做那個主導的人。所以在之前他們放很多的訊號跟你搞曖昧只是想讓你習慣他們的存在，然後等到曖昧一段時間後他們又開始會冷淡不像之前那樣，就會讓你百思不得其解想不明白這樣心裡也會一直想著他們了。所以山羊座總是這樣用欲擒故縱的手段來跟別人玩曖昧，想讓其他人的心裡有著他們的位置想著他們。

水瓶男的喜新厭舊指數：10%

水瓶座的孩子總是在猶豫，渴望有人陪，可自己骨子裡要求自己不准這樣做。因為太愛對方，不想讓對方討厭，所以，瓶子們想讓對方覺得自己並不在乎，裝的很無所謂。於是最後瓶子們真的失去了。然後，一個人默默的承受許多許多，卻依然裝作無所謂，卻後悔那些在乎沒有告訴對方。

他們如果是真心喜歡一個人的話他是不可能去玩曖昧的，而是會直截了當的告訴別人自己的心意，只是在他們的心中對方不是那個真正想要的另一半他才會和對方搞曖昧，也只能說並不是真正的喜歡你只是跟對方玩玩而已，等時間久了沒有興趣就會開始厭倦，自然就會對你冷淡這是很正常的事情因為水瓶座的人一點都不在乎你。在他們的眼中曖昧只是在閒餘時間沒有意思的時候跟別人曖昧下，但不是真心的所以只是接觸接觸就好了，不要付出真心否則受到傷害的是對方自己。

雙魚男的喜新厭舊指數：65%

雙魚座不是沒脾氣，是為了愛放低自己的脾氣；雙魚天生有敏感的視覺，只要對方生氣或不削稍微一點表情神態，一下就看穿；即使雙魚很低落，但只要你願意花心思哄他逗他，心情馬上會好一大半；有時雙魚心情不好只想一個人承受不想煩著誰，雙魚是個矛盾體很嚴重的人，喜歡不斷在腦海裡想太多。

雙魚男容易變心可能的一點就是是因為戀人不夠溫柔吧。遇到了不溫柔的女人，他們就不知道應該怎麼辦了。即便是明明很捨不得對方，但是一想到戀人對自己的種種不認真，馬上就意氣用事無論如何都不要跟這個人在一起了。剛好這個時候身邊再有幾個綠茶婊的話，那雙魚男的出軌大記就這麼告成了，看似是女人主動勾引的雙魚男，其實呢，是雙魚男本身對你就已經有些厭倦了，所以和戀人之間的感情也就會不和諧。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】