想與愛侶牽手到白頭？心理學家：維持關係細水長流有5個關鍵因素

走得細水長流，並肩靜坐感受細雨微風，才是愛情最終的面貌......



恩愛一生，需要有怎麼樣的經營與際遇呢？在我們的一生中會遇到多個戀情，相識、相戀、分手，也許重逢。但是，在磕磕碰碰的愛情中，要能相伴一生，還真的非常困難呢。有人說，「一段健康的親密關係不是全靠緣分左右的。相反，它需要兩個不完美的人，全心全意地經營好這段關係」。

根據外國媒體網站「psychologytoday」與「psychologytoday.com」的資料，美國資深情感諮商師、臨床心理學家們也提出了 5 點親密關係中最重要的要素，一起來看看你的伴侶做到了嗎？

想與伴侶長相廝守，維持良好的親密關係？這5個重要因素不可或缺！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 伴侶會讓你有「被優先考量」的感覺

在做出任何決定之前，他會想想自己的伴侶對這件事會作何感受。

Konstantin 指出，在一段親密關係中，「無心之過」所帶來的傷害，有時不亞於「刻意為之」。習慣性遲到、晚回家時忘記先打通電話報備讓人放心、敷衍兩人之間的協議或約定......這些矛頭通通都指向同一件事： 讓對方感到不被顧慮與重視。而一位真正的完美伴侶能夠在細節上多用心思，即便是小事，也能讓另一半感覺自己被優先考量。

2. 伴侶會讓你有「被信任」的感覺

我們都需要能為自己帶來信心和支持感的伴侶。

有一個心理學術語叫做「預期效應」（Rosenthal-Effect），意思是指，當我們對另一個個體保持積極的信任與期待，無形中就能增強對方的信心，促使他有更好的表現。尤其是，在浪漫關係中，「信任感」是超級重要的！

臨床心理學家和婚姻顧問 Randi Gunther 也告訴我們：真正的靈魂伴侶都擁有一種共同的特質，就是他們堅信彼此的善良本性。衝突與爭吵並不會影響他們對親密伴侶人格價值的信心，就算對方做出無禮、讓人沮喪的行為，他們仍然相信伴侶是一位誠懇且值得被愛的人。

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3. 伴侶會讓你有「被傾聽」的感覺

你並不需要同意伴侶所說的一切，但你必須傾聽，也必須尊重他的意見。

Konstantin 也認為，「積極傾聽」是讓親密伴侶感到被接納、被尊重的首要行為。心理學家 Ronald E. Riggio 也是這麼指出的：「真正的傾聽是撇開預設立場，用充分的同理心去回饋你的戀人 ，包括他們的感受、思想、壓力與情感需求。」

4. 伴侶會讓你有「被渴望」的感覺

「愛情」與其他人際關係最大的區別，就是人們對於「親密接觸」有更深層的慾望。

基本上，所有的浪漫關係都有一種通用的經營守則，就是努力與自己的伴侶保持親密感 。但是，展示渴望並不一定涉及「性」，可以僅僅是擁抱、親吻，甚至是愛撫髮絲、搭肩、牽手等等也算數。「永遠不要忽視肢體碰觸所帶來的力量，這些行為能夠構成每段健康關係中不可或缺的一部分。」Konstantin 這麼說。

5. 伴侶會讓你有「被肯定與欣賞」的感覺

對每一位伴侶而言，感受到自己的存在對愛人來說有多重要，是最讓人雀躍的事 。

人們在親密的關係中，連自己都經常忽略的感情需求之一，就是「受到賞識與肯定，讓自己的價值被看到」 。肯定話語（Words of affirmation）也被心理學博士 Gary Chapman 歸類在「我們用來傳遞與理解情感」的五種愛情語言之一。要讓伴侶感覺自己被欣賞、有價值，最直接的途徑就是言詞讚美了！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】