楊潮凱首部執導處男作再下一城：家人太太成為我最大的後盾

楊潮凱首部執導電影《喜歡妳是妳》早前於澳洲Mardi Gras Film Festival勇奪澳洲觀眾票選「最佳劇情片獎」（Audience Award for Best Narrative Feature），昨日（20日）再下一城於「第17屆大阪亞洲電影節」獲得「ABC電視獎」。楊潮凱收到獲獎喜訊後，亦即時於個人社交平台感激每位喜歡及參與其電影的每一位。



楊潮凱首部執導電影《喜歡妳是妳》昨日（20日）再下一城「第17屆大阪亞洲電影節」獲得「ABC電視獎」。（IG@hoi1218）

楊潮凱於2009年報考TVB第23期藝員訓練班而入行，通過多年來的努力，憑劇集《天與地》中出色的演技終為人熟悉。他曾於《人夫放假約出去滾》節目中表示，自小不愛讀書，經歷兩次會考才順利升讀中六。從來沒有想像自己會成為一名演員，因大學時期前往美國做交流生時，當時的學習經歷及老師的鼓勵下，回港後又遇上訓練班的招募，因而入行成為一名演員。

楊潮凱憑劇集《天與地》中出色的演技終為人熟悉。（《天與地》劇照）

楊潮凱由一名演員搖身一變，成為一名導演。以首部執導作品而言，如今獲得如此亮麗的成績，楊潮凱花了不少心思及時間在電影上。《01女生》記者獨家訪問楊潮凱，問及對於這次電影獲獎的感受時，楊潮凱相當謙遜回應：「絕對不認為是亮麗成績，只是一個起步點，亦感激大家的支持及認同。」當初得知電影入圍時，他坦言入圍已等同「贏咗」，並沒有對獲獎有太大期望。原來早於入行4-5年楊潮凱已經希望成為一名導演，因演員跟導演工作性質完全不同，導演可以加入自己的想法及意見在其中，有更大的發揮空間。

楊潮凱IG表示：「多謝大會，剛剛收到消息，除了興奮，還有感恩，多謝每一位曾經參與《喜歡妳是妳》的朋友。」（IG@hoi1218）

電影《喜歡妳是妳》背景是圍繞兩個同性好友戀人未滿的故事，作為首部執導電影而言是一個十分大膽的嘗試。楊潮凱希望憑著電影把自己的成長年代記錄下來，他表示2003年會考時，自己需佩戴口罩入場應考，而且2003年亦發生了不少不愉快的事情，對於他及香港人而言，亦是一段相當深刻的回憶。由於香港以「青春」作為背景題材的電影都相對較少，因此他希望把自己當年的回憶寫成電影。至於「同性」的題材是他一名好友真人真事的故事，他聽到好友的故事後，完全深感共鳴，直言「完全是我的年代的故事」，因此想藉由電影探討一下這個問題。

多年的努力，今終獲得肯定。楊潮凱訪問中多次感謝太太及家人多年來不斷的鼓勵及支持。2013年跟太太Michelle結婚後，太太一直給予無限支持。對於電影製作過程，楊潮凱亦是從太太口中得到不少意見及靈感，由於太太是女校出身，不少細節都是得到太太幫助。

楊潮凱憶述由中學、入行直至今天，二人經歷不少高山低谷，多年來自己遇上問題或困難多虧太太在旁，成為自己的心靈導師。拍攝電影過程中曾處處碰壁，由尋找投資者、劇本問題、開拍場地等等，都曾感到相當困擾及挫敗。不過，楊潮凱衷心感激太太無限的支持，當他自我懷疑時候，太太總是在旁加油打氣，請他相信自己做的事是正確的。

從來都是支持，成為我最大的後盾。 楊潮凱

另外，他提到電影拍攝時碰上女兒剛出生2-3個月，同一時間亦拍攝TVB的劇集。在雙重身份下，楊潮凱工作變得相當繁忙，陪伴太太及照顧家庭時間變少，但是太太從不埋怨。當時精神體力都是臨近崩潰邊緣，幸得太太讓他無後顧之憂，把家庭打理得井井有條。

太太總是鼓勵自己，女兒亦會在旁加油打氣, 相當可愛。（IG@hoi1218）

感謝太太一直以來的明白，給予正能量的鼓勵及打氣。 楊潮凱

以前，楊潮凱還是一位寂寂無名的演員時，家人一直在旁支持自己，母親更會剪下有關他的報道，多年來他覺得十分虧欠父母，如今首部執導電影《喜歡妳是妳》就獲得如此亮眼的成績，相信可以對父母有一個交代。

訪問中楊潮凱表示，希望藉此感激父母、哥哥、姐姐，一家人多年來的支持讓他放任追求自己的夢想，做自己想做的事。最後，楊潮凱稱已開始規劃下一部的電影，希望能夠盡快完成作品。目前的雙重身份下，他不希望有任何限制，希望自己能接觸更多，跟不同的導演或演員有更多的合作機會。

演員或導演都是我喜歡的工作，當中給予我大大的滿足感。 楊潮凱