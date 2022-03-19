超準戀愛心測｜星期六的早上你在做甚麼？看你會吸引到怎樣的男人

週六早上不該耍廢啊！



春天到了是不是很想談一場戀愛呢？你有沒有覺得自己吸引到的男生都有某些特質，最近日網aikatu就推出了一個心理測驗，只要看你假日時的行動，就能知道接近你的男人類型！因為週六是假日，可以看出你心裡的餘裕。

週六的行動和男生對你的興趣密切相關，快測測什麽樣的男人會對你有興趣吧？（點擊放大開始心測）▼▼▼

+ 6

心理測驗解析：

A：選擇把週六早上拿來睡覺的你，容易吸引「堅韌有安全感的男人」。他們心理狀態非常穩定，可以給周圍的人帶來安全感，性格也很溫和，人際關係良好，看來週六睡懶覺是一種好事情呢！不過這樣的男人可能比較黏人，要先做好心理準備喔！

B：選擇週六早上去咖啡店的你，容易吸引到「頭腦清晰的男人」。他們喜歡用敏銳的直覺，看感覺和氛圍來決定事情，不過如果遇到不感興趣的事就會活在自己的世界裡，如果你們有共通的興趣和感性就比較容易成功！

同場加映：心理測驗｜狗狗嘴裏咬著甚麼？測出最適合妳的戀愛增運大法助脫單（點擊放大開始心測）▼▼▼

+ 10

C：週六早上會早起運動的你，容易吸引到「活潑清爽的男人」。他們擁有陽光而自由的靈魂，就算外表比較高冷也可能是個行動派，可以很快地與你建立放鬆的關係，這樣的人很容易是暖男，要小心不要隨便陷進去喔！

D：週六起床看劇或聽音樂的你，容易吸引到「充滿創意的男人」。他們充滿著實驗精神，與這樣的人相處就是要幫他的夢想應援，鼓勵他追求自我實現，如果你很容易吸引到你不喜歡的類型，那麼你就要改變一下你假日的行動啦！才能與其他類別的男性製造出認識的機會。

同場加映：心理測驗｜想知男友可否託付終身？7條問題媽寶、無尾飛鉈即現形（點擊放大開始心測）▼▼▼

+ 11

同場加映：測你命中有幾段好姻緣？在遇到真愛前，月老為你張羅的對象有...（點擊放大開始心測）▼▼▼

+ 15

延伸閱讀：

50萬日妞聯誼前必玩超準心測！直覺選出拉麵店一道料理，測出異性對你的第一印象是？

日網超神準心測！「甜點系男子」診斷，測出誰是你的戀愛絕配？

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】