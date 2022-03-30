洪卓立大方認愛女友Hillary　劉沛蘅3大特質有「翻版薛凱琪」之稱

【洪卓立女友／Hillary劉沛蘅】香港男歌手洪卓立（Ken）今（30/3）在個人社交平台大方認愛與「ViuTV女神」劉沛蘅（Hillary）撻著！事因有人目睹Hillary連日來出入洪卓立位於大圍的舊樓寓所，雖然雙方當時在傳出戀情之後都不承認情侶關係，但原來現時已經發展至同居關係，女方更願為男方送外賣，相當甜蜜。而洪卓立隨後也在個人社交平台，公開大讚女方「是他見過最善良最有愛心的女仔」，可見雙方都十分欣賞對方。



【洪卓立女友／Hillary劉沛蘅】Hillary曾擔任洪卓MV女主角，當時已有人評論好相襯！（MV影片截圖）

戀情曝光 洪卓立大方認愛劉沛蘅Hillary

早在今年1月時，洪卓立（Ken）錯手在社交平台限時動態上載了一張劉沛蘅（Hillary）抱着小狗的照片，雖然洪卓立很快便刪除該照片，但早已被網民截圖，令二人戀情曝光。今（30/3)洪卓立終大方認愛，到底劉沛蘅有那些理想女友特質吸引洪卓立獨寵？

特質1：清純可愛 有「翻版薛凱琪」之稱

近日有人認出兩人雙雙出入洪卓立在大圍的寓所，而女方正是早前ViuTV節目《膠戰》中的顏值擔當——劉沛蘅（Hillary），連同Mirror成員呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌、黃正宜一齊擔任主持，因為有著清純可愛的外貌，被盛讚是新一代的「ViuTV女神」，獲得不少觀眾注意。

30歲的劉沛蘅（Hillary）入行已經十年，初出道就有「翻版薛凱琪」之稱，與Angelababy、熊黛林等屬同一模特兒公司。除了在ViuTV出演綜藝節目，幾年前也在TVB拍劇，如近期播畢的《家族榮耀》，Hillary在劇中飾演熊黛林（大家嫂）女兒而備受關注！在《膠戰S2》最後一集，Hillary被指戀愛經驗最豐富，原來Hillary曾跟狄易達拍過4年拖，至2014年分手。

ViuTV節目《膠戰》中劉沛蘅（Hillary）被稱之為「索膠」。（IG@hillarylau）

特質2：善良、有愛心

洪卓立自2018年與拍拖11年的湯怡分手後一直未有新戀情，單身3年後，至今再度在社交平台大方認愛，更指女友劉沛蘅（Hillary）是「他見過最善良最有愛心的女仔」，獲得男友的認證，相信這特質亦是最吸引到洪卓立的喜愛。而Hillary本身亦是一個愛動物之人，家中已養有三狗兩貓三龜，盡顯愛心的一面。

洪卓立女友劉沛蘅（Hillary）相當有愛心。（IG@hillarylau）

特質3：不貪慕虛榮

在TVB劇集《家族榮耀》中扮演千金小姐的劉沛蘅（Hillary），現實中家住何文田千萬豪宅，家境不俗。不過她未有靠父蔭，在14年前開始當模特兒工作。現時熱戀中的Hillary被拍到出入男方洪卓立位於大圍舊樓的寓所，享受着二人世界。

外傳洪卓立女友劉沛蘅（Hillary）願放下富家女身份住入蝸居，然而Hillary則回應自己非一位富家女，並且一直都要努力工作，更認為每段關係都不應建基於金錢上，反而用心交流、溝通更重要。洪卓立亦有澄清所住的單位已經買了好幾年，兩人更是財政上獨立，自己一直有工作在身，多年來都是靠自己養活自己，但似乎亦甜蜜暗示願賺錢養女友：「當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人」